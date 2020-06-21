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Стюард «РЖД Арены» ударил журналиста на матче «Локомотива» и был уволен

21 июня 2020, 19:23
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Перед матчем 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Оренбург» один из стюардов «РЖД Арены» ударил журналиста «Спорт-экспресса» Евгения Белоусова.

Сразу после инцидента пресс-служба «Локо» клуба выступила с заявлением и сообщила об увольнении стюарда.

ФК «Локомотив» считает данную ситуацию недопустимой. Врачи оказали Евгению помощь. Стюард принёс извинения Белоусову лично, был незамедлительно уволен и больше не будет допущен на матчи «Локомотива». Наш клуб также присоединяется к извинениям.

Отметим, что стюарды не являются сотрудниками ФК «Локомотив», а предоставляются компанией, которая оказывает соответствующие услуги нашему клубу во время матчей

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Все комментарии
galem72
galem72
22 июня 2020 в 11:19
Стюард полностью готов к службе едру. Вполне можно принимать в ряды росгвярдии плешивого.
Александр Новиков 1
Александр Новиков 1 ответ PITER MAN (комментарий удален) (раскрыть)
21 июня 2020 в 22:49
Уволили за неподобающее поведение. Федун тут ни при чем. Если бы так Орлова ударили - мнение твоё было бы другим.
Leha-ha50
Leha-ha50
21 июня 2020 в 22:04
Эти журналюги кого хошь из равновесия выведут, достал видать писака мужичка.
112910415
112910415
21 июня 2020 в 20:46
потерял топовую работу ...
Давайте думать
Давайте думать
21 июня 2020 в 19:56
Что не матч , то происшествие. РплТинькоффф в своей красе. Слаааавсяяя Дюков слааааааався!!!!
Давайте думать
Давайте думать
21 июня 2020 в 19:53
Благое дело лжесми отвешивать лещей ахаха
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
21 июня 2020 в 19:53
Может стюардом был Палыч?). Они же обещали ему должность!). Журналист узнав его полез с микрофоном, вот и получил Леша)).
Obdulio Varela
Obdulio Varela
21 июня 2020 в 19:43
При Шпалыче такой фигни не было
makkie
makkie
21 июня 2020 в 19:38
Странно, что не Рабинер под раздачу попал.
Помнится, он от Кирьякова по мордасам получал за дело.
LOpp
LOpp
21 июня 2020 в 19:35
Журналист не знает заповедь - ударили по левой щеке подставь правую?
Twisted
Twisted
21 июня 2020 в 19:33, ред.
Интересно как все это произошло..
VAN ARM
VAN ARM
21 июня 2020 в 19:24
надо было до конца идти))
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