Стюард «РЖД Арены» ударил журналиста на матче «Локомотива» и был уволен

Перед матчем 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Оренбург» один из стюардов « РЖД Арены» ударил журналиста «Спорт-экспресса» Евгения Белоусова.

Сразу после инцидента пресс-служба «Локо» клуба выступила с заявлением и сообщила об увольнении стюарда.

ФК «Локомотив» считает данную ситуацию недопустимой. Врачи оказали Евгению помощь. Стюард принёс извинения Белоусову лично, был незамедлительно уволен и больше не будет допущен на матчи «Локомотива». Наш клуб также присоединяется к извинениям.