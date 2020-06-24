Матыцин надеется, что игры РПЛ не придется снова откладывать из-за COVID-19

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24 июня 2020, 09:47

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что игры РПЛ из-за ситуации с коронавирусом снова отложены не будут.

«Будем надеяться, что не придется [откладывать]», — сказал Матыцин журналистам. Министр выразил надежду, что все случаи заражения коронавирусной инфекцией у футболистов временные, что «футболисты будут здоровы, а игры в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и регламентом будут продолжены».

Напомним, из-за случаев заражения на карантин были вынуждены уйти «Ростов» и «Динамо».