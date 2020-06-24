Матыцин надеется, что игры РПЛ не придется снова откладывать из-за COVID-19

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что игры РПЛ из-за ситуации с коронавирусом снова отложены не будут.
«Будем надеяться, что не придется [откладывать]», — сказал Матыцин журналистам. Министр выразил надежду, что все случаи заражения коронавирусной инфекцией у футболистов временные, что «футболисты будут здоровы, а игры в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и регламентом будут продолжены».
Напомним, из-за случаев заражения на карантин были вынуждены уйти «Ростов» и «Динамо».
Если требования не смягчить,чемпионат доиграть не получится.
Если требования не смягчить,чемпионат доиграть не получится.
Во будет прикол лч и ле без наших.а говорят какая то волна вторая с более опасным мутированным надвигается. Бардак в мире !!!
Во будет прикол лч и ле без наших.а говорят какая то волна вторая с более опасным мутированным надвигается. Бардак в мире !!!