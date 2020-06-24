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Матыцин надеется, что игры РПЛ не придется снова откладывать из-за COVID-19

24 июня 2020, 09:47

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что игры РПЛ из-за ситуации с коронавирусом снова отложены не будут.

«Будем надеяться, что не придется [откладывать]», — сказал Матыцин журналистам. Министр выразил надежду, что все случаи заражения коронавирусной инфекцией у футболистов временные, что «футболисты будут здоровы, а игры в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и регламентом будут продолжены».

Напомним, из-за случаев заражения на карантин были вынуждены уйти «Ростов» и «Динамо».

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
24 июня 2020 в 11:12
Ему следовало высказаться подробнее.
Если требования не смягчить,чемпионат доиграть не получится.
ДСА
ДСА
24 июня 2020 в 10:47
А заболевшие еще точно будут.
Kuvan
Kuvan
24 июня 2020 в 10:39
Иногда кажется, что у некоторых никакого короновируса и нет.
Давайте думать
Давайте думать
24 июня 2020 в 10:36
ЕС пока держит в запрете в.езд из сша рф и бразилии.
Во будет прикол лч и ле без наших.а говорят какая то волна вторая с более опасным мутированным надвигается. Бардак в мире !!!
Аксинья
Аксинья
24 июня 2020 в 10:11
"Временные заражения короновирусом" - а что есть уже и хронический КОВИД -19 ?
VAN ARM
VAN ARM
24 июня 2020 в 10:06
но готовится к этому нужно заранее)))
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