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Иван Соловьёв: «Кокорин говорил мне: „Я в „Зенит“ не пойду“»

25 июня 2020, 01:30

Полузащитник «Навбахора» Иван Соловьев рассказал о том, что бывший одноклубник Александр Кокорин отговаривал его от перехода в «Зенит» из московского «Динамо» в 2013 году.

— Партнёры вас пытались отговаривать от перехода?

— Когда я объявил, что ухожу из «Динамо» в «Зенит», Кокора отговаривал, говорил: «Я в „Зенит“ не пойду».

— Зачем вообще нужен был этот переход?

— Сначала я выходил на поле, в том числе в Лиге чемпионов. На тот момент слева, на моей позиции, играл только Данни. Уже потом клуб купил Шатова. Именно с того момента я перестал играть. Просил отдать меня в аренду, но не отпустили. Мне говорили, что рассчитывают на меня. [...] Конечно, и я виноват, что не смог проявить себя должным образом.

Недавно Кокорин, чей контракт с «Зенитом» заканчивается 30 июля, сообщил, что ведёт переговоры с «Ромой» и «Марселем».

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
25 июня 2020 в 10:32
Кокошу слушать себя не уважать.
zeni
zeni
25 июня 2020 в 10:20
Господи пронесло!
makkie
makkie
25 июня 2020 в 09:52
Сманили Кокору деньгами - вначале в Анжи, потом в Зенит.
Аксинья
Аксинья
25 июня 2020 в 06:40
и здесь Кока засветился...
112910415
112910415
25 июня 2020 в 05:13
в нужный момент приводятся сильные аргументы ...
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