Иван Соловьёв: «Кокорин говорил мне: „Я в „Зенит“ не пойду“»

Полузащитник «Навбахора» рассказал о том, что бывший одноклубник отговаривал его от перехода в «Зенит» из московского «Динамо» в 2013 году.

— Партнёры вас пытались отговаривать от перехода?

— Когда я объявил, что ухожу из «Динамо» в «Зенит», Кокора отговаривал, говорил: «Я в „Зенит“ не пойду».

— Зачем вообще нужен был этот переход?

— Сначала я выходил на поле, в том числе в Лиге чемпионов. На тот момент слева, на моей позиции, играл только Данни. Уже потом клуб купил Шатова. Именно с того момента я перестал играть. Просил отдать меня в аренду, но не отпустили. Мне говорили, что рассчитывают на меня. [...] Конечно, и я виноват, что не смог проявить себя должным образом.