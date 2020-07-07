Червиченко: «Оценка работы Цорна? Пока никакая, со знаком минус»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал предстоящий матч 27-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив».

Думаю, что игра будет содержательная, с обилием забитых мячей. Одной команде ничего не надо, кроме спасения имени и престижа, но у другой стоит Лига чемпионов на кону, поэтому считаю, что обе команды будут биться. «Спартак» два матча проиграл, и я думаю, что постарается реабилитироваться в третьем. «Локомотиву» вообще нельзя терять очки, даже ничья будет губительна для них, потому что «Краснодар» наступает на пятки. Если «Локомотив» обыграет «Спартак», то точно удержит второе место. Если проиграют, то «Краснодар» их опередит.

Оценка работы Цорна? Пока никакая, со знаком минус. Об этом говорит место команды и абсолютно бездарно потраченные 40-50 миллионов евро на таких игроков как Тиль, Крал, Соболев. Может быть, два последних — это неплохие игроки: к Соболеву по части старания вообще нет никаких претензий, но по отдаче, конечно, они вместе взятые и половины этих денег не стоят. Я думаю, что это очень большой просчет. Ко всему этому, если еще и не пройдут «Зенит» в кубке, то можно сказать, что оценка отрицательная.

Что касается возможного увольнения Цорна, то я всегда сторонник того, чтобы увольнение не было какой-то пиар-акцией, костью, брошенной болельщикам на усладу, чтобы немножко утихомирить их протестный пыл. Я думаю, в первую очередь, надо говорить о том, кто может прийти на этот пост, а потом уже рассуждать, надо убирать Цорна или нет. То есть, убрать его — много ума не надо, и потери, скорее всего, большой не будет. Но вопрос в другом: кто встанет на его место? Второй такой же Цорн, который опять потратит 50 миллионов, а команда будет болтаться между шестым и восьмым местом?