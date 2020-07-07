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Сёмин: «Никаких конкретных предложений о работе мне не поступало»

07 июля 2020, 15:41

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин признался, что пока не получал предложений по работе.

Никаких конкретных предложений о работе мне не поступало. Поэтому пока не могу сказать, буду ли дальше тренировать. Решение не созрело. Если будет интересное приглашение от интересных людей, то готов его рассмотреть. Да, было предложение остаться в «Локомотиве» на какой-то почетной должности. Но мне кажется, лишь для того, чтобы избавиться от меня, а не для того, чтобы я работал. Свадебным генералом быть не хочу. В родной клуб всегда готов вернуться, но только не к тем людям, которые руководят им сейчас.

Ранее ходили разговоры, что Сёмин может возглавить тульский «Арсенал».  

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Все комментарии
violent
violent
07 июля в 16:25
в 73 года
shlomo
shlomo
07 июля в 15:53
В очередной раз порадовался за Палыча!....неунывающий и не ноющий...как всегда все говорит, что думает не извращая ситуацию...Думаю, что по окончанию сезона предложения будут и не только от наших клубов....и как мне видится, Палыч еще своего последнего слова не сказал....Обидно, что так получилось в родном клубе, где было отдана вся жизнь, но Бог им судья....Удачи тебе, Палыч в любых твоих начнаниях!
Leha-ha50
Leha-ha50
07 июля в 15:44
По окончанию сезона предложения обязательно появятся.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 июля в 15:43
Придёт время, поступит...
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