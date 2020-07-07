Артета хочет сохранить Себальоса в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» признался, что хочет продолжить сотрудничество с арендованным полузащитником , права на которого принадлежат «Реалу».

Я очень доволен Себальосом. Мне нравится его страсть к футболу, которую он демонстрирует на каждой тренировке и в каждом матче. Он вкладывает в это дело свою душу.

Даниэль развивается по правильному пути. Он стал очень важным игроком для «Арсенала». Мы разговариваем с клубом по этому поводу. Нужно, чтобы клубы между собой обсудили потенциальный трансфер. Посмотрим, что получится.