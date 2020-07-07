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Артета хочет сохранить Себальоса в «Арсенале»

07 июля 2020, 11:59

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета признался, что хочет продолжить сотрудничество с арендованным полузащитником Даниэлем Себальосом, права на которого принадлежат «Реалу».

Я очень доволен Себальосом. Мне нравится его страсть к футболу, которую он демонстрирует на каждой тренировке и в каждом матче. Он вкладывает в это дело свою душу.

Даниэль развивается по правильному пути. Он стал очень важным игроком для «Арсенала». Мы разговариваем с клубом по этому поводу. Нужно, чтобы клубы между собой обсудили потенциальный трансфер. Посмотрим, что получится.

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Все комментарии
Drossel
Drossel
07 июля в 21:12
было бы неплохо его выкупить но думаю реал ценник загнёт нехилый
A.S.A
A.S.A
07 июля в 13:07
игрок конечно не плохой, но вот ни как не может выйти на свой игровой пик
drug01
drug01
07 июля в 12:20
Пожалуй это верное решение
beefs
beefs
07 июля в 12:00
все зависит от предложения...
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