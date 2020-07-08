«Реал» готов оформить трансфер Погба этим летом

Get French Football News сообщает, что «Реал» готовится оформить трансфер полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан лично заинтересован в переходе игрока. Сделка является приоритетной для испанского клуба накануне старта нового сезона.
— То, что такой значимый клуб, как "Реал", может через 20 минут после матча сделать звонок, — нездорово для всего судейства в целом. Это, возможно, провоцирует напряженность для арбитров, которые работают на видеоповторах.
— Нам нужно пытаться как можно меньше вовлекать работу судей в обсуждения, но, конечно, обнародование разговора о ВАР с президентом "Реала" — не лучшее решение, — сказал Тебас.
— То, что такой значимый клуб, как "Реал", может через 20 минут после матча сделать звонок, — нездорово для всего судейства в целом. Это, возможно, провоцирует напряженность для арбитров, которые работают на видеоповторах.
— Нам нужно пытаться как можно меньше вовлекать работу судей в обсуждения, но, конечно, обнародование разговора о ВАР с президентом "Реала" — не лучшее решение, — сказал Тебас.
Да и источнику не нужно доверять
Да и источнику не нужно доверять