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«Реал» готов оформить трансфер Погба этим летом

08 июля 2020, 11:13

Get French Football News сообщает, что «Реал» готовится оформить трансфер полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба

Главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан лично заинтересован в переходе игрока. Сделка является приоритетной для испанского клуба накануне старта нового сезона.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
09 июля в 02:09
Пускай Перес уже купит Погбуна для Зизу, надоела эта история, которая выглядит как сага о Неймаре и каталонских миллионах.
Nazi
Nazi
08 июля в 18:44
Зизу знает свое дело, не зря старается переманить Погбиуса. А как по мне лучшеб Париж подсуетился, продал бы разных Еррер да зенитовца никчемного и выкупил Поля в дырявый центр....
Шишанутый
Шишанутый
08 июля в 16:27
Надеюсь он усилит Реал и будет играть как в Юве в лучшие годы а не валять дурака как в Мю. Но в любом случае Зидану виднее. Если ему нужен этот игрок, то значит надо купить.
cevin cigan
cevin cigan
08 июля в 12:50
Ни как Зидан не угомонится с погбуном.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
08 июля в 12:40
Лучше Погба остаться в МЮ, если попадем в ЛЧ, сделаем пару хороших трансферов и будем бороться за АПЛ и ЛЧ. Плюс в Реале медленная полузащита - Кросс и Модрич, в МЮ есть Бруно, с которым хорошее взаимодействие.
eleven LC
eleven LC ответ BOSSHUGOBOSS (раскрыть)
08 июля в 12:32
Ну ксожалению такие вопросы болельщики не решают но я уверен что большинство мадридистов против того что бы Поль Погба переходил в Реал
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ eleven LC (раскрыть)
08 июля в 12:31
слышал вроде он сейчас опять хорош😎
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
08 июля в 12:29
опять сериал начинается
eleven LC
eleven LC ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
08 июля в 12:22
Погба слишком капризный и о своих причёсках он думает больше чем о футболе и к тому же он будет считать себя главной звездой,а главным в команде должен остаться Зидан так как Реал сейчас команда,а Погба внесёт негатив в команду
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответ eleven LC (раскрыть)
08 июля в 12:18
У Реала уже сезон как не лучшая полузащита в мире. Реалу как раз сейчас не хватает креатива, но Погба Зидану нужен для игры на втором этаже, чтоб навесы замыкал
feris1
feris1
08 июля в 11:56
Погба и даром не нужен Реалу.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
08 июля в 11:43
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас во время обсуждения работы ВАР на матчах "Реала" вспомнил, как президент "Мадрида" Флорентино Перес звонил главе Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луису Рубиалесу из-за работы видеосудей в начале сезона.

     — То, что такой значимый клуб, как "Реал", может через 20 минут после матча сделать звонок, — нездорово для всего судейства в целом. Это, возможно, провоцирует напряженность для арбитров, которые работают на видеоповторах.

     — Нам нужно пытаться как можно меньше вовлекать работу судей в обсуждения, но, конечно, обнародование разговора о ВАР с президентом "Реала" — не лучшее решение, — сказал Тебас.
Zola
Zola ответ eleven LC (раскрыть)
08 июля в 11:28
Источник сильный.
eleven LC
eleven LC
08 июля в 11:24
У Реала лучшая полузащита в мире так что Погба не нужен,Реалу нужен Мбаппе
Да и источнику не нужно доверять
STVA 1
STVA 1
08 июля в 11:22
У Зизу мания Погба
Bikzon
Bikzon
08 июля в 11:21
Скорее бы уже это сделали.
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