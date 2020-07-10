Агент Гаича: «Предложение ЦСКА по контракту должно быть намного лучше»

Матиас Фавано, агент нападающего «Сан-Лоренсо» , раскрыл детали переговоров с ЦСКА . Представитель игрока подтвердил, что клубы согласовали трансфер, однако личные условия контракта не устраивают сторону 21-летнего футболиста.

У нас другие приоритеты. Есть предложения из Англии, Италии, Испании и Германии. Что касается предложения из России, мы готовы выслушать его и оценить, но чтобы сделка состоялась, цифры должны быть другими. Мы говорим об экономической составляющей контракта игрока. Она должна быть намного лучше, чем предложенные условия.

Для нас приоритетными являются другие рынки, но в случае с Россией есть Лига чемпионов, и это важно для первых шагов Гаича в Европе. Мы ждём. Я разговаривал с руководством клуба. Здесь нет проблем, всё нормально. Мы должны защищать интересы Адольфо. Переговоры идут хорошо, но они будут долгими.

Я сказал руководству, что объявлять трансфер нужно, когда другая часть сделки уже закрыта, но на данный момент это не так.