Агент Гаича: «Предложение ЦСКА по контракту должно быть намного лучше»

Матиас Фавано, агент нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаича, раскрыл детали переговоров с ЦСКА. Представитель игрока подтвердил, что клубы согласовали трансфер, однако личные условия контракта не устраивают сторону 21-летнего футболиста.
У нас другие приоритеты. Есть предложения из Англии, Италии, Испании и Германии. Что касается предложения из России, мы готовы выслушать его и оценить, но чтобы сделка состоялась, цифры должны быть другими. Мы говорим об экономической составляющей контракта игрока. Она должна быть намного лучше, чем предложенные условия.
Для нас приоритетными являются другие рынки, но в случае с Россией есть Лига чемпионов, и это важно для первых шагов Гаича в Европе. Мы ждём. Я разговаривал с руководством клуба. Здесь нет проблем, всё нормально. Мы должны защищать интересы Адольфо. Переговоры идут хорошо, но они будут долгими.
Я сказал руководству, что объявлять трансфер нужно, когда другая часть сделки уже закрыта, но на данный момент это не так.
Мы обмениваемся идеями по контракту. Надеюсь, мы придём к соглашению. Предложение ЦСКА очень хорошее, но это нормально, что мы просим о том, чтобы оно было лучше, чем предложения из Италии или Испании.
Напомним, ранее Гаич заявил, что не намерен переходить в ЦСКА и хочет остаться в «Сан-Лоренсо».
Кстати, вспомнил. Лимит матчей в сборной это если нет паспорта евросоюза. Отсюда куча второсортных немцев в клубах-новичках АПЛ, типо Брайтона, Норвича и Хаддерсфилда. Ну и всякие там афрофранцузы из чемпионшипа. Получит такой паспорт - проблема решена.
Кстати, вспомнил. Лимит матчей в сборной это если нет паспорта евросоюза. Отсюда куча второсортных немцев в клубах-новичках АПЛ, типо Брайтона, Норвича и Хаддерсфилда. Ну и всякие там афрофранцузы из чемпионшипа. Получит такой паспорт - проблема решена.
Гинеру хотят впарить подороже, он тоже не Мать Мария. Чалов и Ко не дадут соврать). Бизнес! Ничего лишнего). Ну, или по простому: "Не объегоришь, не проживёшь").
Гинеру хотят впарить подороже, он тоже не Мать Мария. Чалов и Ко не дадут соврать). Бизнес! Ничего лишнего). Ну, или по простому: "Не объегоришь, не проживёшь").