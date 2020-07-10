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Агент Гаича: «Предложение ЦСКА по контракту должно быть намного лучше»

10 июля 2020, 01:45

Матиас Фавано, агент нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаича, раскрыл детали переговоров с ЦСКА. Представитель игрока подтвердил, что клубы согласовали трансфер, однако личные условия контракта не устраивают сторону 21-летнего футболиста.

У нас другие приоритеты. Есть предложения из Англии, Италии, Испании и Германии. Что касается предложения из России, мы готовы выслушать его и оценить, но чтобы сделка состоялась, цифры должны быть другими. Мы говорим об экономической составляющей контракта игрока. Она должна быть намного лучше, чем предложенные условия.

Для нас приоритетными являются другие рынки, но в случае с Россией есть Лига чемпионов, и это важно для первых шагов Гаича в Европе. Мы ждём. Я разговаривал с руководством клуба. Здесь нет проблем, всё нормально. Мы должны защищать интересы Адольфо. Переговоры идут хорошо, но они будут долгими.

Я сказал руководству, что объявлять трансфер нужно, когда другая часть сделки уже закрыта, но на данный момент это не так.

Мы обмениваемся идеями по контракту. Надеюсь, мы придём к соглашению. Предложение ЦСКА очень хорошее, но это нормально, что мы просим о том, чтобы оно было лучше, чем предложения из Италии или Испании.

Напомним, ранее Гаич заявил, что не намерен переходить в ЦСКА и хочет остаться в «Сан-Лоренсо».

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Все комментарии
Bastardo
Bastardo ответ Terminator-2010 (комментарий удален) (раскрыть)
11 июля в 02:26
С Бекао аналогию понял. На счёт аргентинца с именем Адольф (прям намекает), то в клубе у него слабая статистика, а вот в молодёжке статистика крутая, 7 игр, 7 голов. И наверняка было бы больше, не будь пандемии. Селекция армейцев, кстати, любит молодёжки шерстить на наличие юных талантов, но не они одни это делают. Кстати, не удивлюсь, если приедет в Европу и докажет свою принадлежность к этносу Хорватов или Немцев. А это плюсик при трудоустройстве в клуб евросоюза.
Bastardo
Bastardo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
11 июля в 02:18, ред.
Но из России тяжелее попасть в сборную (Исключения Родригес, Пареха, Рохо, Паредес). И в АПЛ в итоге оказался только один из них. Из Италии совсем другое дело, того же Симеоне-мл. подтянули в сборную, хотя у него статистика не самая сильная. Да и сейчас туда берут либо из топ-5 чемпионатов Европы, либо из Португалии, Мексики, Аргентины.

Кстати, вспомнил. Лимит матчей в сборной это если нет паспорта евросоюза. Отсюда куча второсортных немцев в клубах-новичках АПЛ, типо Брайтона, Норвича и Хаддерсфилда. Ну и всякие там афрофранцузы из чемпионшипа. Получит такой паспорт - проблема решена.
RIR68
RIR68
10 июля в 20:30
началось выжималово бабла. спортивной составляющей нет.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
10 июля в 19:00
Чё случилось то?). Ничего не случилось. Обычное дело).
Гинеру хотят впарить подороже, он тоже не Мать Мария. Чалов и Ко не дадут соврать). Бизнес! Ничего лишнего). Ну, или по простому: "Не объегоришь, не проживёшь").
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Bastardo (раскрыть)
10 июля в 18:06
А что толку то. Вся разница в налоги уйдёт. А в АПЛ его не возьмут. Там жёсткий лимит по играм за сборную. Не менее 75% матчей он должен сыграть. А у него всего один матч и три минуты времени.
Bastardo
Bastardo ответ Terminator-2010 (комментарий удален) (раскрыть)
10 июля в 17:57
У Бекао, выходит, нет мозгов?
Bastardo
Bastardo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
10 июля в 17:54
АПЛ спокойно даст больше с их доходами
isamsn
isamsn
10 июля в 13:21
Разговоры пока ни о чём. Какие то агенты пытаются заработать непонятно ещё на ком. Будем надеяться что специалисты селекции всё решат в интересах и на благо армейского клуба.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Terminator-2010 (комментарий удален) (раскрыть)
10 июля в 13:04
Видимо эти агенты, да и сам футболист газеты не читают и не знают какие в Европе налоги. Контракт в России на 1,5 млн евро выгоднее, чем в Европе на 2,5 млн, т.к. там налоги от 50 до 75 %.. Считайте сами. При контракте 2,5 млн на руки не более 1,25 млн. А у нас при контракте 1,5 млн на руки 1,305 млн. Есть разница? есть 55 тысяч евро. Так что думать надо. Тем более. что в Европе далеко не каждый даст ему 2,5 млн евро. Это хорошие деньги.
oFANATo
oFANATo
10 июля в 12:48
У Адольфо аж целых ТРИ агента...и каждый хочет урвать кусок пожирнее.
Сп62
Сп62 ответ cska1948 (раскрыть)
10 июля в 12:18
Читай больше soccer и не то увидишь.
cska1948
cska1948 ответ ABir (раскрыть)
10 июля в 11:42, ред.
Это надо ЗАПОМНИТЬ! Первый раз из Тарасовки сказали, что рецепт побед Гинера не связан с "ЧЕМОДАНЧИКОМ"!
112910415
112910415
10 июля в 11:12
результата не будет
ABir
ABir ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
10 июля в 10:48
Не стоит себя обманывать и писать глупости. Гинеру бабло дороже форварда. Тем более, он увидел, что и без форварда не плохо в последнее время получается. Рецепт побед найден - после поражений - отправка Ганчаренко в Белоруссию
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ ABir (раскрыть)
10 июля в 10:42
Гинер не жмется,переговоры ведут специально обученные люди,а вот в спартаке федун доверил это проходимцам в лице цорна,за что и поплатился. Слишком поздно он это понял, теперь 🐷 светят переходные игры в битве за пердив
ABir
ABir
10 июля в 10:20
Гинер жмется
zsb1961
zsb1961
10 июля в 09:03
Вилами по воде писано!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
10 июля в 08:46
Агент почему-то про лигу чемпионов говорит. ЦСКА в неё ещё не попал. Видимо Гаич и агент будут ждать улучшенного предложения и итогового места ЦСКА. Но улучшенного предложения могут и не дождаться. Если ЦСКА выйдут в лигу чемпионов то смогут пригласить других хороших игроков
Ruslan7797
Ruslan7797
10 июля в 08:44
А агент не в курсе что хозяин ЦСКА Женя Харковский, он таких агентов на кол может поставить и тогда не то что такие слова говорить будет агент а сам привезет игрока и отдаст бесплатно
For56tas
For56tas
10 июля в 08:36
Очередной миф о спасителе цска.
cska59
cska59
10 июля в 08:23
Может лучше Шомуродова лучше за эти деньги ,больно мутная история с этими аргами.
Давайте думать
Давайте думать
10 июля в 08:13
Много ГЕИча в новостях!!!
particular
particular
10 июля в 08:12, ред.
Как минимум, будут ждать итогового места ЦСКА... И, как максимум, - загнут цифру, которая компенсирует "ссылку" в далёкую Московию...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
10 июля в 08:12, ред.
Я сразу сказал, что не будет никакого Гаича в ЦСКА.
Tangkuban
Tangkuban
10 июля в 07:47
40 миллионов и нет Почты России.
Аксинья
Аксинья
10 июля в 07:38
Дояр из пампасов))
Leha-ha50
Leha-ha50
10 июля в 07:08
Теперь все окончательно ясно. Агент воду мутит, а Гинер агентам не переплачивает. Посмотрим чем эта сага закончится ?
VAN ARM
VAN ARM
10 июля в 06:35, ред.
Ты не туда попал со своими запросами))) гинера захотел обмануть шутник)))
RamonCSKA
RamonCSKA
10 июля в 06:33
мне уже не нравится ни агент, ни игрок, уже трепятся о переговорах в сми, гинер врядли будет с таким вести дела
ДАША Д
ДАША Д
10 июля в 05:30
Жадность игрока погубит.
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