«Уфа» начала подготовку к матчу с «Локомотивом»

Пресс-служба «Уфы» сообщает, что команда провела первые тренировочные занятия, направленные на подготовку к матчу 28-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Вчера начали подготовку к «Локомотиву»!



Команда находится в отличном расположении духа, даже несмотря на то, что погода в Уфе несколько дней очень жаркая. На утренней тренировке футболисты, игравшие в Ростове-на-Дону, занимались восстановлением, другая группа работала на поле. pic.twitter.com/ViRKcF0GPs

ФК