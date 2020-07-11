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«Уфа» начала подготовку к матчу с «Локомотивом»

11 июля 2020, 09:05
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Пресс-служба «Уфы» сообщает, что команда провела первые тренировочные занятия, направленные на подготовку к матчу 28-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Команда находится в отличном расположении духа, даже несмотря на то, что погода в Уфе несколько дней очень жаркая. На утренней тренировке футболисты, игравшие в Ростове-на-Дону, занимались восстановлением, другая группа работала на поле.
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Все комментарии
Свиносеанс
Свиносеанс
11 июля в 10:27
Хорошей игры командам.
For56tas
For56tas
11 июля в 09:20
Уфе только удачи, Локомотив начал сдавать.
ЮЗИК
ЮЗИК
11 июля в 09:07
Уфа сейчас на ходу
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