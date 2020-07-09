Дисквалифицированный Бакаев отправился со «Спартаком» в Сочи

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев отправился вместе командой в Сочи несмотря на то, что не сможет сыграть в следующем матче. Об этом сообщает официальный твиттер «красно-белых».
«Спартак» отправился в Сочи. Вместе с командой полетел и Зелимхан Бакаев, который во вчерашнем матче с «Локо» получил восьмую по счёту жёлтую карточку и пропустит субботнюю игру.
#Спартак отправился в Сочи 🛫— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 9, 2020
Вместе с командой полетел и Зелимхан Бакаев, который во вчерашнем матче с «Локо» получил восьмую по счету желтую карточку и пропустит субботнюю игру.#Силавединстве pic.twitter.com/LT6FzM83p6
и цены на народный бензин поднимут..
и цены на народный бензин поднимут..
Пусть думает!
Пусть думает!
для него это не пустые слова
для него это не пустые слова