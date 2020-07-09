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Дисквалифицированный Бакаев отправился со «Спартаком» в Сочи

09 июля 2020, 16:23
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев отправился вместе командой в Сочи несмотря на то, что не сможет сыграть в следующем матче. Об этом сообщает официальный твиттер «красно-белых».

«Спартак» отправился в Сочи. Вместе с командой полетел и Зелимхан Бакаев, который во вчерашнем матче с «Локо» получил восьмую по счёту жёлтую карточку и пропустит субботнюю игру.

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Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
10 июля в 17:55
бабушки московские оплатят...
и цены на народный бензин поднимут..
25процентный клоун
25процентный клоун
09 июля в 20:31
Бакаев сейчас ужасен
морозз
морозз
09 июля в 20:16
Рефери бомж думает, что помог бомжам 2 иметь преимущество перед Спартаком!
Пусть думает!
112910415
112910415
09 июля в 18:26
всегда вместе с командой !
для него это не пустые слова
Не верю 90-м
Не верю 90-м
09 июля в 17:57
И зачем об этом писать?
ДАША Д
ДАША Д
09 июля в 17:10
Хорошо быть туристом.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
09 июля в 17:06
Нечего бещ лела болтаться.
beefs
beefs
09 июля в 17:04
ну да сезон уже открыли, джигит должен набраться сил...
VAN ARM
VAN ARM ответ makkie (раскрыть)
09 июля в 17:00
И это хорошо)]
VAN ARM
VAN ARM
09 июля в 16:59
Пусть катается))
makkie
makkie ответ Армейская душа (раскрыть)
09 июля в 16:52
Так следите за Дзагоевым, а то снова куда-то исчез :)
LOpp
LOpp ответ Армейская душа (раскрыть)
09 июля в 16:39
    Байкал-38
    Байкал-38
    09 июля в 16:35
    А румынская истеричка в Сочи поедет загорать?
    drug01
    drug01
    09 июля в 16:31
    Искупаться отдохнуть!!!!! С русалками....
    Армейская душа
    Армейская душа
    09 июля в 16:30
    Закладки - святое!
    shlomo
    shlomo
    09 июля в 16:26
    Кто бы сомневался........море, пиво
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