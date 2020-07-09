Дисквалифицированный Бакаев отправился со «Спартаком» в Сочи

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09 июля 2020, 16:23

Полузащитник «Спартака» отправился вместе командой в Сочи несмотря на то, что не сможет сыграть в следующем матче. Об этом сообщает официальный твиттер «красно-белых».

«Спартак» отправился в Сочи. Вместе с командой полетел и Зелимхан Бакаев, который во вчерашнем матче с «Локо» получил восьмую по счёту жёлтую карточку и пропустит субботнюю игру.