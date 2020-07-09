ГлавнаяНовости

Осенью сборная России проведёт товарищеские матчи со Швецией и Молдавией

09 июля 2020, 15:23

Этой осенью сборная России сыграет два контрольных матча – против Швеции (8 октября) и Молдавии (12 ноября). Об этом сообщает официальный телеграм-канал РФС.

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов прокомментировал грядущие игры:

УЕФА определил даты контрольных матчей, которые по объективным причинам не сыграли в марте. 8 октября выездная игра со Швецией и 12 ноября – с Молдавией. Это хороший вариант и для нас, и для национальных федераций этих стран. С учётом игр Лиги наций в октябре и ноябре мы проведём по три встречи.

Ранее стало известно, что сборная России сыграет домашние матчи Лиги наций в Москве.

Все новости
Гаич сфотографировался на красно-синем танке
Вчера, 21:07 ФотоКомментарии15
ОфициальноГаич будет выступать за ЦСКА под номером 21
Вчера, 20:50 Комментарии12
Официально«Мордовия» потеряет статус профессионального клуба
04 августа Комментарии22
РФС пригласил на беседу Юрана по поводу его слов о «Химках» и «Спартаке»
04 августа Комментарии18
Мама Кокорина показала детские фото сына в форме «Спартака»
03 августа ВидеоКомментарии32
Российские команды выступают против появления фарм-клубов
03 августа Комментарии23
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Svartalfheim
Svartalfheim
09 июля в 15:49
С Молдавией особо актуально, можно весь Пердивщик перепробовать.
Трезвый повар
Трезвый повар
09 июля в 15:24
Дзюба капитаном сборной останется?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100