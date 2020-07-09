Осенью сборная России проведёт товарищеские матчи со Швецией и Молдавией

Этой осенью сборная России сыграет два контрольных матча – против Швеции (8 октября) и Молдавии (12 ноября). Об этом сообщает официальный телеграм-канал РФС.
Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов прокомментировал грядущие игры:
УЕФА определил даты контрольных матчей, которые по объективным причинам не сыграли в марте. 8 октября выездная игра со Швецией и 12 ноября – с Молдавией. Это хороший вариант и для нас, и для национальных федераций этих стран. С учётом игр Лиги наций в октябре и ноябре мы проведём по три встречи.
Ранее стало известно, что сборная России сыграет домашние матчи Лиги наций в Москве.