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«Манчестер Сити» может предложить Агуэро новый контракт

12 июля 2020, 09:56

В «Манчестер Сити» не исключают, что могут предложить нападающему Серхио Агуэро новый контракт, сообщает The Mirror.

Аргентинец, по слухам, должен был вернуться в свой первый клуб — аргентинский «Индепендьенте», по истечении контракта с «горожанами» в конце следующего сезона.

Однако, по данным источника, главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола может попытаться предложить ему новые условия, поскольку он не может найти прямую замену Серхио.

Недавно Агуэро получил травму и был успешно прооперирован в Барселоне.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
12 июля в 20:40
Кун считаю может еще в топ клубе пару сезонов, а то и больше поиграть.
ДСА
ДСА
12 июля в 10:28
Ещё годик вполне может поиграть.
drug01
drug01
12 июля в 10:20
Желаем удачи и здоровья
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 июля в 09:59
Это не плохо...
mihaluch
mihaluch
12 июля в 09:58
Правильно и сделают
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