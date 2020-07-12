«Манчестер Сити» может предложить Агуэро новый контракт

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12 июля 2020, 09:56

В «Манчестер Сити» не исключают, что могут предложить нападающему новый контракт, сообщает The Mirror.

Аргентинец, по слухам, должен был вернуться в свой первый клуб — аргентинский «Индепендьенте», по истечении контракта с «горожанами» в конце следующего сезона.

Однако, по данным источника, главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола может попытаться предложить ему новые условия, поскольку он не может найти прямую замену Серхио.

Недавно Агуэро получил травму и был успешно прооперирован в Барселоне.