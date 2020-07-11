Кулибали: «Я отдам 200-300% своих сил, пока буду носить футболку „Наполи“»

Защитник «Наполи» рассказал о ситуации с продлением своего контракта с клубом.

Моя семья очень счастлива здесь, и это делает меня счастливым.

Мне не нравится, когда меня называют «Мистер 100 миллионов евро». Сколько я стою — решать директорам. Все, о чем я думаю, — это выкладываться на 100 процентов на поле. В футболе никогда не знаешь, что ждет тебя.

Я никогда не говорил с клубом об уходе. Мы должны найти решение, и мы его найдем, но я никогда не говорил о трансфере. Посмотрим, что решит президент и предложит ли он мне продление контракта, которое, следовательно, позволит мне закончить здесь свою карьеру.

У меня еще есть три года в контракте, так что времени достаточно. Я не думаю ни о чем, кроме «Наполи».



Останусь ли я в «Наполи» до конца карьеры? Я не хочу никого обманывать. Мы знаем, как обстоят дела в футболе. Ты можешь сказать, что останешься на всю жизнь, но потом тебя продадут, поэтому вместо этого я говорю фанатам, что отдам 200-300% своих сил, пока буду носить футболку этого клуба.