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Кулибали: «Я отдам 200-300% своих сил, пока буду носить футболку „Наполи“»

11 июля 2020, 12:55

Защитник «Наполи» Калиду Кубали рассказал о ситуации с продлением своего контракта с клубом.

Моя семья очень счастлива здесь, и это делает меня счастливым.

Мне не нравится, когда меня называют «Мистер 100 миллионов евро». Сколько я стою — решать директорам. Все, о чем я думаю, — это выкладываться на 100 процентов на поле. В футболе никогда не знаешь, что ждет тебя.

Я никогда не говорил с клубом об уходе. Мы должны найти решение, и мы его найдем, но я никогда не говорил о трансфере. Посмотрим, что решит президент и предложит ли он мне продление контракта, которое, следовательно, позволит мне закончить здесь свою карьеру.

У меня еще есть три года в контракте, так что времени достаточно. Я не думаю ни о чем, кроме «Наполи».

Останусь ли я в «Наполи» до конца карьеры? Я не хочу никого обманывать. Мы знаем, как обстоят дела в футболе. Ты можешь сказать, что останешься на всю жизнь, но потом тебя продадут, поэтому вместо этого я говорю фанатам, что отдам 200-300% своих сил, пока буду носить футболку этого клуба.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
11 июля в 17:38
боишься за будущее))
ДСА
ДСА
11 июля в 13:59
Ценник себе повысил.
denmig
denmig
11 июля в 13:06
Да что там твои силы в 200-300% ! Тут вон Рибери имущество отдает, а ты - силы-силы! Италия, друг мой, Италия !
Valeleo
Valeleo
11 июля в 12:57
Так и нужно делать.
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