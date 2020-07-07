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Медведев: «На видео Дзюба намекал, что будет со „Спартаком“ в Кубке»

07 июля 2020, 20:14
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал видео из раздевалки клуба, на котором форварда Артём Дзюба имитирует секс со своим партнёром по команде Сердаром Азмуном.

Они дурачились. Это чемпионская раздевалка: в ней царит бесшабашная, отвязная атмосфера, парни все время подкалывают друг друга и делают миллион других провокаций.

Вы сами видели это видео и можете судить о том, какая огненная атмосфера там была. Это не место для скучных моралистов и чопорных блюстителей приличий. Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в кубковом матче [«Зенит» сыграет против «Спартака»].

Золотая связка Дзюба — Азмун в этом сезоне забила на двоих, между прочим, 29 голов. И еще пару-тройку, я думаю, вполне способна оформить в ближайших матчах, что будет отличным ответом всем тем, кто сейчас так беснуется по поводу их приколов. Кроме усмешки такая реакция ничего не вызывает и вызвать не может.

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Все комментарии
antant1
antant1
12 июля в 17:14
Песец,что он несет, там нормальные то остались в клубе?
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответ Bastardo (раскрыть)
11 июля в 11:24
Иранцы те ещё лицемеры у них этих голубков не счесть а азмун лишь капля в море
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответ Bastardo (раскрыть)
11 июля в 11:23
Азмуну не нужна сборная он сам откажется за него играть нежели его дисквалифицируют.
Bastardo
Bastardo
10 июля в 18:02
Помнится, в Иране двух футболистов пожизненно дисквалифицировали за то, что один другого во время празднования гола слегка шлёпнул по заднице. Интересно, что Азмуну за это будет.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответ Leha-ha50 (раскрыть)
08 июля в 22:37
Соглашусь
Троллинг хороший, но не в его положении так комментировать ситуацию
Жаль Иванович разгонял их дезиком, а на лещами капитанскими
dalex83
dalex83
08 июля в 19:49
    nautilus163
    nautilus163 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    08 июля в 19:33
    Бывает, что "особенными" становятся и случайно! Не там нагнулся буцы завязать и всё!
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    08 июля в 16:08
      Gelious
      Gelious ответ Wolf77785 (раскрыть)
      08 июля в 14:15
      Уж извините, ситуация с некоторыми клубами в моей стране беспокоит меня больше. Из российских клубов ни за кого не болею. И положение дел в наиболее богатом нашем клубе отражает положение дел в стране в целом. Руководство клуба так от богатой безнаказанности офигело, что даже не контролируют свою речь уже. Несут, что хотят. И даже не извиняются потом, пока не потребует какой-нибудь РФС сделать это для вида. Так и живем. Поэтому данная ситуация неплохо так вызывает возмущение у меня.
      Wolf77785
      Wolf77785 ответ Gelious (раскрыть)
      08 июля в 14:07
      сколько злобы! Жаль, после матча Милана, не видно было!
      Gelious
      Gelious
      08 июля в 13:51
      Какой же мерзкий этот газпромовский Зенит. Не из-за эмблемы, нет. А из-за личностей своих главных.
      prinzЫп
      prinzЫп ответ prinzЫп (раскрыть)
      08 июля в 11:35
      "Комментарий разочаровывает редакцию Soccer.Ru"....
      ==================================
      Уважаемая редакция! А что вас, разочаровало в моём комментарии? Я никого не обзывал, не ругался и не переходил на личности. Хотя, если имели в виду то, что я написал о Дзюбе, что он "одноклеточный идиот", так это я высказал не только своё мнение, а всеобщее. И то, что после такого видео, он НЕ должен быть в сборной России и тем более капитаном - так это тоже всеобщее мнение и желание (кроме его фанатов, фанатов Зенита и их гендиректора). А слово "2асты" - литературное слово и я опять же, никого не обзывал, а всего лишь сказал - кругом одно 2асты. Или вы не в курсе в какое время и в каком мире мы живём?
      ildar_3871
      ildar_3871
      08 июля в 10:10
      Зенит показал свое лицо !
      Sanches65
      Sanches65
      08 июля в 07:47, ред.
      Столько шума было про флаги ЛГБТ на зданиях посольств США и Великобритании, а в зените похлеще будет и ТV молчит, хотя пропоганда этого самого запрещена.
      RamonCSKA
      RamonCSKA
      08 июля в 06:50
      Официально это пропаганда лгбт
      а Дзюба по всему показал что хочет в гейропу
      prinzЫп
      prinzЫп
      08 июля в 02:30
        zzz-
        zzz-
        08 июля в 02:05
        Медведев походу бмв разноцветную купил ...
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        08 июля в 01:26, ред.
        Более чем странные слова гендира....

        Если хотел "задеть" Спартак - получилось отвратительно ....и неуместно...
        makkie
        makkie
        08 июля в 00:19
        Ох и досталось же седому грубияну на орехи!
        Скоро извиняться будет.
        Ministri Krasnodar
        Ministri Krasnodar
        08 июля в 00:07
        Может Медведев этот сам не против ... Ну вы поняли
        Мясо69
        Мясо69
        07 июля в 23:50
        Офицально. Дзюба совершил каминг аут.
        Хозяин фунтиков
        Хозяин фунтиков ответ волгодон 2 (раскрыть)
        07 июля в 23:17
        хоум-клаб из баньки глушака..
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ nautilus163 (раскрыть)
        07 июля в 23:13
        Что реально? зенит этого не делал со Спартаком уже много лет, а при семаке так вообще трусливая команда
        DEIVID
        DEIVID
        07 июля в 23:07
        Как меня всё это забавляет, Зенит даже нормально чемпионство отпраздновать не может, вляпавшись в такую историю от чего уже не отмоется никогда. Так ещё и официальное лицо, занимающее высокую должность, показывает свою недалёкость. Браво!
        Расул Манаев
        Расул Манаев
        07 июля в 23:05
          DEIVID
          DEIVID
          07 июля в 23:03
          Не знаю как сейчас, но во времена аятолла Хомейни, если бы это видео с Азмуном увидели в Иране, то путь на родину игроку Зенита был бы закрыт.
          nautilus163
          nautilus163 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
          07 июля в 22:55, ред.
          Если они сделают со Спартаком обещаное, то Спартаку нужно будет объяснять детям носящие майки с его символикой! )))))))) Это, кстати реально!!!
          Заполярный
          Заполярный
          07 июля в 22:55
          Сколько же заноз буратино оставил.
          DAD81
          DAD81
          07 июля в 22:54
          Ну не 56 ли? Все Медведевы такие?
          Заполярный
          Заполярный ответ Против_всех (комментарий удален) (раскрыть)
          07 июля в 22:50
          Второй раз как в первый, потом привычка.
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