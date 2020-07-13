Черчесов выразил симпатию игре Левандовски

Главный тренер сборной России рассказал о своих впечатлениях от футбольного сезона в Европе.

Кого из звезд можно отметить? Сложный вопрос, потому что до пандемии был один футбол, после — совсем другой. Наверное, стоит отметить Роберта Левандовски, но не потому, что он поляк и я тренировал в Польше. Просто он стабильно забивал и до карантина, и после него.

Холанд — явление? Если бы ему было 15, тогда да, а ему уже 19, он взрослый человек. Вообще, когда он ещё в «Мельде» играл против «Зенита», было видно, что парень талантливый. Также я часто смотрю австрийский чемпионат, видел его по игре за «Зальцбург». Могу лишь пожелать Холанду, чтобы он не переставал развиваться и дорос до уровня, например, того же Левандовски.