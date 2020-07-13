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Черчесов выразил симпатию игре Левандовски

13 июля 2020, 14:41

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своих впечатлениях от футбольного сезона в Европе.

Кого из звезд можно отметить? Сложный вопрос, потому что до пандемии был один футбол, после — совсем другой. Наверное, стоит отметить Роберта Левандовски, но не потому, что он поляк и я тренировал в Польше. Просто он стабильно забивал и до карантина, и после него.

Холанд — явление? Если бы ему было 15, тогда да, а ему уже 19, он взрослый человек. Вообще, когда он ещё в «Мельде» играл против «Зенита», было видно, что парень талантливый. Также я часто смотрю австрийский чемпионат, видел его по игре за «Зальцбург». Могу лишь пожелать Холанду, чтобы он не переставал развиваться и дорос до уровня, например, того же Левандовски.

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
13 июля в 16:48
Стасик все таки 8а
VAN ARM
VAN ARM
13 июля в 16:06
Ну раз усатый похвалил то можно заказывать золотой мяч)))
For56tas
For56tas
13 июля в 15:45
Левандовски от этого ни жарко, ни холодно.
Leha-ha50
Leha-ha50
13 июля в 15:24
А из наших кому Стасик симпатизирует???
КЭТиК
КЭТиК
13 июля в 15:20
Вот только за сборную играть у него не очень получается.
drug01
drug01
13 июля в 14:43
Это хорошо надо пробовать
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