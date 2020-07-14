ЦСКА интересуется нападающим «Фамаликау» Мартинесом

ЦСКА продолжает искать нового нападающего для команды.
По информации источника, в «армейском» клубе заинтересованы в услугах форварда «Фамаликау» Тони Мартинеса.
Контракт Мартинеса с «Фамаликау» рассчитан до конца 2022 года. Также испанский нападающий известен по выступлениям за «Валенсию», молодежную команду «Вест Хэма», «Вальядолид» и «Луго».
В нынешнем сезоне Мартинес сыграл в 37 матчах, в которых забил 13 голов. Трансферная стоимость форварда оценивается в 1,6 миллиона евро.
Ранее появилась информация, что ЦСКА интересуется игроком бывшего клуба Бистровича и Шарлии.
Секрет в том, кого выберут. Подождём до открытия трансферного окна, тогда всё будет ясно.
А пока всё остальное это чушь.
Секрет в том, кого выберут. Подождём до открытия трансферного окна, тогда всё будет ясно.
А пока всё остальное это чушь.