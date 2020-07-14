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ЦСКА интересуется нападающим «Фамаликау» Мартинесом

14 июля 2020, 19:02

ЦСКА продолжает искать нового нападающего для команды.

По информации источника, в «армейском» клубе заинтересованы в услугах форварда «Фамаликау» Тони Мартинеса.

Контракт Мартинеса с «Фамаликау» рассчитан до конца 2022 года. Также испанский нападающий известен по выступлениям за «Валенсию», молодежную команду «Вест Хэма», «Вальядолид» и «Луго».

В нынешнем сезоне Мартинес сыграл в 37 матчах, в которых забил 13 голов. Трансферная стоимость форварда оценивается в 1,6 миллиона евро.

Ранее появилась информация, что ЦСКА интересуется игроком бывшего клуба Бистровича и Шарлии.

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Все комментарии
Svartalfheim
Svartalfheim
15 июля в 00:36
А приобретут в Уфе.
makkie
makkie
14 июля в 22:22
Похоже на вброс.
Стандартная тактика чтобы взять на понт основного кандидата (Гайча) и сбить цену. Авось и агенты сговорчивее будут.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
14 июля в 21:53
Фамаликау ярко проявил себя в этом сезоне, отнимал очки у Порту, Спортинга и бенфики. Так что этот парень весьма неплох
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
14 июля в 21:32
Одни мучения и понты.
For56tas
For56tas
14 июля в 21:12
ЦСКА много интересуется, им никто не хочет. По европейским меркам даже не средний клуб.
112910415
112910415
14 июля в 20:51
а что, а вдруг ?
311
311
14 июля в 20:45
Купит за 1.6М, продаст за 16М. Типичный ЦСКА!)
Abordage
Abordage
14 июля в 20:21
В 23 года столько команд поменял.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
14 июля в 20:17
Уже начинает раздражать эта журналистская болтовня по поводу интереса ЦСКА к тому или иному игроку.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
14 июля в 20:17
Странно, что основной нападающий 5-й команды Португалии так мало стоит.
ДАША Д
ДАША Д
14 июля в 20:14
Недорогой хороший игрок.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
14 июля в 20:09
Перспектива есть - осенью исполнится 23, правда это его первый результативный сезон на взрослом уровне и не факт что случится второй.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
14 июля в 20:03
Скауты ЦСКА следят за многими нападающими по всему футбольному миру и это не секрет.
Секрет в том, кого выберут. Подождём до открытия трансферного окна, тогда всё будет ясно.
А пока всё остальное это чушь.
VAN ARM
VAN ARM
14 июля в 19:48
не пойдёт ))))))нужен негр))
cska1948
cska1948
14 июля в 19:44
Что вселяет оптимизм, так это то, что армейские скауты усиленно ищут нападающего.
Zenit_84
Zenit_84
14 июля в 19:38
Интерес ещё не покупка
cska vperiod
cska vperiod
14 июля в 19:32
Кот мешке.
Hypnoz
Hypnoz
14 июля в 19:19
Был бы персперктивным, играл бы в Порту или Бенфике !
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
14 июля в 19:14, ред.
    particular
    particular
    14 июля в 19:14
    Дёшево и сердито..:) Привести к присяге и показать в какие ворота пулять..:)))
    oFANATo
    oFANATo
    14 июля в 19:13
    Молодцы что ищут.
    Кто ищет тот найдет.
    Не верю 90-м
    Не верю 90-м
    14 июля в 19:13
    А Чалова все-таки в Ювентус вместо Роналду?
    Adonius
    Adonius
    14 июля в 19:06
    Ведущий клуб Европы как-никак.
    Армейская душа
    Армейская душа
    14 июля в 19:05
    Нужен центрфорвард типа Руни, Дзюбы, Хеске
    Boxert
    Boxert
    14 июля в 19:05
    Нападающий вряд ли цска интересуется.
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