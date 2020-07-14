ЦСКА интересуется нападающим «Фамаликау» Мартинесом

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14 июля 2020, 19:02

ЦСКА продолжает искать нового нападающего для команды.

По информации источника, в «армейском» клубе заинтересованы в услугах форварда «Фамаликау» .

Контракт Мартинеса с «Фамаликау» рассчитан до конца 2022 года. Также испанский нападающий известен по выступлениям за «Валенсию», молодежную команду «Вест Хэма», «Вальядолид» и «Луго».

В нынешнем сезоне Мартинес сыграл в 37 матчах, в которых забил 13 голов. Трансферная стоимость форварда оценивается в 1,6 миллиона евро.