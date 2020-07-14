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Хавбек «Локомотива» Баринов: «Моя цель — уехать в Европу»

14 июля 2020, 18:38

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о своем желании продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов.

Цель одна — уехать в Европу. Желательно, лет на пять. Желательно, в один клуб. Хотелось бы в английский, конечно. Или в Германию, Италию… Испания? Я не Бускетс, не мой стиль игры. А вот Германия, Италия… Англия — вообще мечта. Дай бог, чтобы были хорошие предложения, будем тогда разговаривать с клубом.

Есть интерес ко мне из разных чемпионатов, просто я об этом не говорю. Не афиширую и прошу агента не выливать в прессу, чтобы ничего не отвлекало. Миранчук? Думаю, Леша в скором времени все равно окажется в Европе.

Недавно агент Александр Маньяков рассказал, что Бариновым интересуются в Германии. 

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Все комментарии
311
311
14 июля в 21:11
Думаю, он и там никогда не устанет повторять...)
Parma1972
Parma1972
14 июля в 20:06
Удачи
ZaZizu
ZaZizu
14 июля в 19:53
Баринов заиграет на своей позиции везде, главное во всякий шлак не уезжать,где придется за троих в центре пахать!
VAN ARM
VAN ARM
14 июля в 19:49
вот закончишь играть и в путь)))
itujan
itujan
14 июля в 19:16
Албания, Македония, Кипр.
Zimka
Zimka
14 июля в 19:12
Один из немногих наших кто потянет физически в топ чемпионате, удачи если действительно есть желание.
kotmyshka
kotmyshka
14 июля в 19:12
Польша
112910415
112910415
14 июля в 19:10
для Баринова это выглядит возможным
клуб будет не из великих, но пробовать-то надо !
ДАША Д
ДАША Д
14 июля в 19:00
Латвия, Литва, ЭстониЯ...
swift stream
swift stream
14 июля в 18:57
Кутепов до сих пор хочет, но не может.
За Путина
За Путина
14 июля в 18:52
Дай то Бог, чем больше игроков из РФ, тем лучше.
Legend 6
Legend 6
14 июля в 18:44
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    14 июля в 18:44
    Что то я сомневаюсь . Баринов игрок средненький, не думаю , что топовые клубы им заинтересуются. Кельн, Падеборн ...и им подобные еще может и заинтересуются.
    Павел Амурский
    Павел Амурский
    14 июля в 18:39
    Удачи тебе в этом.
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