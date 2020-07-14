Хавбек «Локомотива» Баринов: «Моя цель — уехать в Европу»

Полузащитник «Локомотива» рассказал о своем желании продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов.

Цель одна — уехать в Европу. Желательно, лет на пять. Желательно, в один клуб. Хотелось бы в английский, конечно. Или в Германию, Италию… Испания? Я не Бускетс, не мой стиль игры. А вот Германия, Италия… Англия — вообще мечта. Дай бог, чтобы были хорошие предложения, будем тогда разговаривать с клубом.

Есть интерес ко мне из разных чемпионатов, просто я об этом не говорю. Не афиширую и прошу агента не выливать в прессу, чтобы ничего не отвлекало. Миранчук? Думаю, Леша в скором времени все равно окажется в Европе.