Член совета директоров «Зенита»: «Нам предстоит стать сильнейшими в Европе»

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина поделилась мнением о завоевании петербургской командой титула чемпионов Российской Премьер-Лиги в сезоне-2019/20.
Находить новую мотивацию после грандиозных побед совсем не трудно. Чтобы опережать конкурентов и оставаться успешным, нужно постоянно меняться. Нам предстоит стать сильнейшими в Европе, а для этого не нужно жить в собственных иллюзиях, постоянно повышать уровень, в том числе и личной эффективности. У профессионала должна быть внутренняя мобилизация.
Сейчас в «Зените» необходимо уделять внимание молодежному развитию. Вижу, что существует проблема, о которой давно говорят болельщики: нужно пополнять состав собственными воспитанниками, а мы не дорабатываем в части подготовки резерва. Проблема как раз в управлении: наш спортивный блок в основном сосредоточен на трансферной работе. Поэтому в ближайшее время выберем человека, который займется молодежью. Он должен быть неравнодушным, заинтересованным в развитии ребят, с опытом в этих процессах и — важно — не бояться нести персональную ответственность за результат.
Смешно читать коменты от поверженых Лудогорцами и не прошедших даже Брагу в квалификации...
еще привет от Ференцвареша и т.п.....
Смешно читать коменты от поверженых Лудогорцами и не прошедших даже Брагу в квалификации...
еще привет от Ференцвареша и т.п.....
Похоже иллюзии у мадам просто зашкаливают...)))
"..нужно пополнять состав собственными воспитанниками.."
А,где же воспитанники светоча тренерского цеха Радимова,да и Сашка Кержаков,что-то там хотел координировать...)))
Похоже иллюзии у мадам просто зашкаливают...)))
"..нужно пополнять состав собственными воспитанниками.."
А,где же воспитанники светоча тренерского цеха Радимова,да и Сашка Кержаков,что-то там хотел координировать...)))
Баба тупорылая до мозга костей.
Что такое зинет, да ничего, просто у нас что-то выиграл и все, баста.
Смешно, аж плакать охота
Баба тупорылая до мозга костей.
Что такое зинет, да ничего, просто у нас что-то выиграл и все, баста.
Смешно, аж плакать охота