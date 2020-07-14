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Член совета директоров «Зенита»: «Нам предстоит стать сильнейшими в Европе»

14 июля 2020, 18:51

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина поделилась мнением о завоевании петербургской командой титула чемпионов Российской Премьер-Лиги в сезоне-2019/20.

Находить новую мотивацию после грандиозных побед совсем не трудно. Чтобы опережать конкурентов и оставаться успешным, нужно постоянно меняться. Нам предстоит стать сильнейшими в Европе, а для этого не нужно жить в собственных иллюзиях, постоянно повышать уровень, в том числе и личной эффективности. У профессионала должна быть внутренняя мобилизация.

Сейчас в «Зените» необходимо уделять внимание молодежному развитию. Вижу, что существует проблема, о которой давно говорят болельщики: нужно пополнять состав собственными воспитанниками, а мы не дорабатываем в части подготовки резерва. Проблема как раз в управлении: наш спортивный блок в основном сосредоточен на трансферной работе. Поэтому в ближайшее время выберем человека, который займется молодежью. Он должен быть неравнодушным, заинтересованным в развитии ребят, с опытом в этих процессах и — важно — не бояться нести персональную ответственность за результат.

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Все комментарии
ekliziast
ekliziast ответ Wolf77785 (раскрыть)
15 июля в 12:19
Можно сделать ещё проще , оставить Сочи,. Зеню и Оренбург , и вы постоянные чемпионы и обладатели кубка.
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер ответ Glyba (раскрыть)
15 июля в 09:15
Зенит даже Минску не соперник, ахаха
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер
15 июля в 09:03
Зенит будет в первой корзине, а во второй будут, как минимум, Барселона, Манчестер Сити, Атлетико. Вот смеху будет если Зениту попадется Сити.
ZaZizu
ZaZizu ответ Wolf77785 (раскрыть)
15 июля в 07:53
а что цска способен на глобальные задачи в европе? на том же уровне, что и зенит,не конкурентны!
Питерские гоблины
Питерские гоблины
15 июля в 03:34
улыбнула))))))
Сантус
Сантус
14 июля в 23:27
Ну,если в России всех нагнули,значит Европу-раз плюнуть!Такова женская логика...)Откуда их берут таких?
Арбалет
Арбалет
14 июля в 22:31
Битыми Брагами и Ференцварошами этого не понять.
311
311
14 июля в 21:48
Это случаем не жена Фурсенко?)
oleg3k
oleg3k
14 июля в 21:39
По всей видимости наслушалась обнуленца,и заразилась.Иного объяснения этого бреда,про сильнейших в европе,у меня нет.Вы сначала без помощи судей чемпионат РОССИИ выиграйте,а потом рассказывайте сказки.
Лиапор
Лиапор
14 июля в 21:27
    Igo0rek
    Igo0rek ответ VV V (раскрыть)
    14 июля в 21:26
    Так он и сам кормится с этой кормушки
    VV V
    VV V
    14 июля в 21:17
    И куда только смотрит Председатель Счётной Палаты А.Л. Кудрин, когда так в наглую разворовываются общие деньги страны ???
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    14 июля в 21:16
    Если отбросить из текста все лишнее и оставить хоть сколько-нибудь существенное, получается Зениту предстоит стать сильнейшим в Европе путем назначения ответственного стрелочника по работе с молодежью.
    galem72
    galem72
    14 июля в 21:10
      Хозяин фунтиков
      Хозяин фунтиков
      14 июля в 21:02
      Зенит больше всех приносит очков в копилку России!!!
      Смешно читать коменты от поверженых Лудогорцами и не прошедших даже Брагу в квалификации...
      еще привет от Ференцвареша и т.п.....
      VV V
      VV V
      14 июля в 20:58
        RIR68
        RIR68
        14 июля в 20:57
        ей кто текст писал?
        nubom
        nubom
        14 июля в 20:44, ред.
        Похоже, девушка только что читала конституцию. Еще не отошла...
        rubinovyi2
        rubinovyi2
        14 июля в 20:44
        "...а для этого не нужно жить в собственных иллюзиях...,"

        Похоже иллюзии у мадам просто зашкаливают...)))

        "..нужно пополнять состав собственными воспитанниками.."

        А,где же воспитанники светоча тренерского цеха Радимова,да и Сашка Кержаков,что-то там хотел координировать...)))
        VV V
        VV V
        14 июля в 20:44
        Когда российский газ, который принадлежит россиянам, будет опять стоит за 200 баксов за тысячу кубов, то Зенит, за счёт сознательного населения России, сможет побороться.....
        ошалевший
        ошалевший ответ Живанильда (раскрыть)
        14 июля в 20:39
        в зените все на гос кормушке и говорят(поют) они все одинаково,а результаты всем известны,ей пофигу на футбол,её задача сказать красиво
        mihaluch
        mihaluch
        14 июля в 20:38
        Для этого надо всего ничего победить Ливерпуль.
        Александр Алексатов
        Александр Алексатов
        14 июля в 20:23
        воистину
        andre_can
        andre_can
        14 июля в 20:14
        ...а пратстаку самым сильным в ФНЛ :)))
        Wolf77785
        Wolf77785
        14 июля в 20:12
        Вообще задача реальная!!! Но тогда надо поднимать средний уровень команд, убрать пару середняков, к примеру: динамо,ахмат,спартак и восполнить пробел сильными командами!
        Wolf77785
        Wolf77785 ответ ZaZizu (раскрыть)
        14 июля в 20:08
        по такой логике, цска показал уровень реала. это лишь стечение обстоятельв и временный спад команды был!
        serh62
        serh62
        14 июля в 20:03
        ну если вилков будет все матчи зенита судить,то все возможно.
        Вова Туземец
        Вова Туземец
        14 июля в 19:58
        Да уж. В 10 бы попасть.
        За Путина
        За Путина ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
        14 июля в 19:54
          За Путина
          За Путина
          14 июля в 19:53
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