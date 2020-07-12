Клопп: «В матче с „Бернли“ мы порой противостояли одному Нику Поупу»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал результат матча с «Бернли» (1:1) в 35-м туре АПЛ .

Это было хорошее выступление по большей части. Были моменты, когда «Ливерпуль» играл против одного Ника Поупа (вратарь «Бернли» — прим.). Трудно создавать моменты против такой организованной команды, но мы создали супермоменты.

Всегда был один парень, который хотел нам доставить проблем, и это был Ник Поуп. Игра оставила результат открытым для «Бернли».



Я доволен выступлением команды на протяжении 80 минут. Это была, вероятно, одна из наших лучших игр против «Бернли», но мы не смогли забить второй гол, и поэтому мы остались лишь с одним пунктом.