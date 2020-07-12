Экс-тренер «Байера» Даум может возглавить «Бристоль Сити»

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12 июля 2020, 16:16

Бывший наставник франкфуртского «Айнтрахта» и леверкузенского «Байера» сообщил, что претендует на пост главного тренера «Бристоля».

В последние дни в СМИ появляется информация о возможных кандидатах на пост наставника клуба из Чемпионшипа. Клуб связывали с именами Стивена Джеррарда и Джона Терри.

В свою очередь 66-летний Даум рассказал, что его товарищ, проживающий в Бристоле, наладил контакты с клубом.

Однако источник отмечает, что никаких конкретных разговоров о том, чтобы Кристоф взялся за эту работу, не было.