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Экс-тренер «Байера» Даум может возглавить «Бристоль Сити»

12 июля 2020, 16:16

Бывший наставник франкфуртского «Айнтрахта» и леверкузенского «Байера» Кристоф Даум сообщил, что претендует на пост главного тренера «Бристоля».

В последние дни в СМИ появляется информация о возможных кандидатах на пост наставника клуба из Чемпионшипа. Клуб связывали с именами Стивена Джеррарда и Джона Терри.

В свою очередь 66-летний Даум рассказал, что его товарищ, проживающий в Бристоле, наладил контакты с клубом.

Однако источник отмечает, что никаких конкретных разговоров о том, чтобы Кристоф взялся за эту работу, не было.

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VAN ARM
VAN ARM
12 июля в 17:12
что то не верится)))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
12 июля в 17:10
Забавное упоминание о двухмесячной неудачной работе в Айнтрахте, хотя допустим в том же Кельне Кристоф по совокупности отработал лет десять.
shlomo
shlomo
12 июля в 16:23
Факт ничем не подкрепленный...ни о чем...
SHEFFIELD UNITED
SHEFFIELD UNITED
12 июля в 16:19
Или не может!
For56tas
For56tas
12 июля в 16:18
Очень удачная кандидатура.
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