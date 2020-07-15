Федун: «Хотим запустить хэштег: судите „Спартак“ как „Зенит“»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу в матче 29-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:0).
Я сказал ребятам, что надо отвечать на судейские дела. По-другому нельзя. Мы не могли не упомянуть. Вообще хотим запустить хэштег: судите «Спартак» как «Зенит». И мы будем чемпионами.
Во время матча с «Ахматом» арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в ворота гостей, но затем после просмотра отменил решение, указав, что фол был до штрафной. А спустя несколько мгновений после подачи углового гол забил Эсекель Понсе, но и тут VAR сыграл против «Спартака». После просмотра повтора судьи решили, что в офсайде находился партнер Понсе по команде Самуэль Жиго, который мяча в атаке не коснулся, но находился на его траектории полета.
господи кому я говорю....
господи кому я говорю....
Как же Федун смешон....
Как же Федун смешон....
Ну или отдайте в руки профессионала....
Ну или отдайте в руки профессионала....
Или тебе первое место давать пожизненно только за липовое звание типа народной команды?
Весь народ только смеется
Или тебе первое место давать пожизненно только за липовое звание типа народной команды?
Весь народ только смеется
Ну и соломку стелят на случай поражения (а в этом сезоне их было уже два). Типа, судьи против нас, чё ж вы хотите? Выглядит это несолидно и просто смешно...
Ну и соломку стелят на случай поражения (а в этом сезоне их было уже два). Типа, судьи против нас, чё ж вы хотите? Выглядит это несолидно и просто смешно...
федун неадекват, впрочем что ждать от спартаковца
федун неадекват, впрочем что ждать от спартаковца
Играть надо самим, а не на судей кивать. Что то в первых турах ЧР Федун помалкивал, Тедеска говорил , что он вопросы судейства не обсуждает.
А теперь хором дружным одну и ту же песню распевают.
"Тише, Ленечка, не плачь, залетит в ворота мяч!".......вот только в чьи - неизвестно?!?
Играть надо самим, а не на судей кивать. Что то в первых турах ЧР Федун помалкивал, Тедеска говорил , что он вопросы судейства не обсуждает.
А теперь хором дружным одну и ту же песню распевают.
"Тише, Ленечка, не плачь, залетит в ворота мяч!".......вот только в чьи - неизвестно?!?
Пускай судят зенит как хотят! Там мафия спб!
Мы осенью всей страной в лч насмеемся!
Вся Россия видит глазами,как судят зенит.
Пускай судят зенит как хотят! Там мафия спб!
Мы осенью всей страной в лч насмеемся!
Вся Россия видит глазами,как судят зенит.