Федун: «Хотим запустить хэштег: судите „Спартак“ как „Зенит“»

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15 июля 2020, 20:29

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу в матче 29-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:0).

Я сказал ребятам, что надо отвечать на судейские дела. По-другому нельзя. Мы не могли не упомянуть. Вообще хотим запустить хэштег: судите «Спартак» как «Зенит». И мы будем чемпионами.