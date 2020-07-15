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Федун: «Хотим запустить хэштег: судите „Спартак“ как „Зенит“»

15 июля 2020, 20:29
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу в матче 29-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:0).

Я сказал ребятам, что надо отвечать на судейские дела. По-другому нельзя. Мы не могли не упомянуть. Вообще хотим запустить хэштег: судите «Спартак» как «Зенит». И мы будем чемпионами.

Во время матча с «Ахматом» арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в ворота гостей, но затем после просмотра отменил решение, указав, что фол был до штрафной. А спустя несколько мгновений после подачи углового гол забил Эсекель Понсе, но и тут VAR сыграл против «Спартака». После просмотра повтора судьи решили, что в офсайде находился партнер Понсе по команде Самуэль Жиго, который мяча в атаке не коснулся, но находился на его траектории полета.

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Все комментарии
leopit
leopit
16 июля в 13:23
Околофутбольный мошенник....
RIR68
RIR68
16 июля в 13:16
запусти, за рубль)
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков
16 июля в 07:11
федун побойся Бога!!!
господи кому я говорю....
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков
16 июля в 07:07
судейки спартаку в наглую подарили в начале чемпа 7 очков и он чего то гонит....
112910415
112910415
16 июля в 05:13
хладнокровие-то откуда взять ?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
16 июля в 04:54
Заговор, это заговор...... Федун забирай команду и вали там где нет заговора, но это трудно будет сделать, ведь заговор то вселенский.
Как же Федун смешон....
Stilannt
Stilannt
16 июля в 00:50
Сионист Фердун в бота превратился.
Akvarel
Akvarel
16 июля в 00:45, ред.
Сначала играть как Зенит научитесь.
Юрниекс
Юрниекс
16 июля в 00:20
Да не..не надежно..Лучше,судите нас так,чтоб мы всегда выигрывали! Так надежней..
Wolf77785
Wolf77785
15 июля в 23:03
запустите хэштег, судите спартак как в 2017!
Алхимик99
Алхимик99
15 июля в 22:34
Мойша поганый
311
311
15 июля в 21:59
Федун: "Судите Спартак, как в первые 3 тура!")
Сп62
Сп62 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
15 июля в 21:58
    spartak kursk
    spartak kursk
    15 июля в 21:26, ред.
    Запустите Спартак!!И тогда судейство не будет нам помехой!!!!
    Ну или отдайте в руки профессионала....
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    15 июля в 21:22
    Трус всегда заранее ищет отговорки в собственной несостоятельности
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    15 июля в 21:20, ред.
      Конфедерат
      Конфедерат
      15 июля в 21:19
      Сказочный ....
      cska vperiod
      cska vperiod
      15 июля в 21:06
      Ни один президент клуба не опускается так низко как федун.
      Footbolista
      Footbolista
      15 июля в 20:59
      Судьи на траектории полета бакланов...
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      15 июля в 20:54
        Сергей Саныч
        Сергей Саныч
        15 июля в 20:42
        Лёня,лучше мозги свои запусти.
        Killofwrath
        Killofwrath
        15 июля в 20:39
        эм, оба момента справедливо были отменены
        федун неадекват, впрочем что ждать от спартаковца
        Leha-ha50
        Leha-ha50 ответ ФорвардЪ (раскрыть)
        15 июля в 20:36
        Куда??? В ФНЛ???
        ВАЙПЕР
        ВАЙПЕР
        15 июля в 20:35
        маразм крепчает
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        15 июля в 20:35
        Рыдания продолжаются непрерывно.
        Играть надо самим, а не на судей кивать. Что то в первых турах ЧР Федун помалкивал, Тедеска говорил , что он вопросы судейства не обсуждает.
        А теперь хором дружным одну и ту же песню распевают.
        "Тише, Ленечка, не плачь, залетит в ворота мяч!".......вот только в чьи - неизвестно?!?
        drug01
        drug01
        15 июля в 20:34
        Федун доволен.... Но поздно!
        волгодон 2
        волгодон 2
        15 июля в 20:33
        Для начала нужно Шалимова на полиграфе проверить)
        ПОПОДИ в МЕНЯ
        ПОПОДИ в МЕНЯ
        15 июля в 20:33
          Lucho Gonzalez
          Lucho Gonzalez
          15 июля в 20:33
          В таком случае cпартак станет чемпионом разве что ФНЛ
          ANATOLY KANDAUROV
          ANATOLY KANDAUROV
          15 июля в 20:32
          А может лучше запустить хэштег "Играем как Зенит и судьи нам нипочем", или слабо?
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