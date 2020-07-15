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«Просто уроды». Калиниченко о судействе в матче «Спартак» — «Ахмат»

15 июля 2020, 19:52
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко высказался о судействе в матче красно-белых с «Ахматом» (2:0, второй тайм). В первом тайме арбитр Алексей Сухой сначала отменил пенальти «Спартака», а затем не засчитал гол московского клуба.

Пенальти! Не, не пенальти. Гол! Не, не гол. Это не мы, это все ВАР. Рука в штрафной! Нет руки, ВАР смотреть не буду, много ВАР стало...

Просто уроды. Чтобы вы жили на одну зарплату.

Судейство как бы намекает, чего ждать в полуфинале Кубка? Так никто уже ничего и не ждет, успокойтесь.

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Все комментарии
RIR68
RIR68
16 июля в 13:09
калиниченке остаётся только поехать в Тарасовку и сжечь там плюшевую игрушку судью)))
ekliziast
ekliziast ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
16 июля в 08:26
Всё течёт и меняется , а Спартак был , есть и будет.
112910415
112910415
16 июля в 05:15
элементов цирка всё больше !
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ ekliziast (раскрыть)
16 июля в 01:56
Да, Спартак имел всех тогда в любой позе,но Спартака давно нет,поэтому не надо сравнивать эту команду со Спартаком.
ДАША Д
ДАША Д
15 июля в 21:21
В итоге Спартак победил
makkie
makkie
15 июля в 21:13
Было обидно - отменили чистый гол Понсе.
Хорошо что собрались и отгрузили три чистых мяча.
Всех с победой!
ekliziast
ekliziast ответ cska1948 (раскрыть)
15 июля в 20:50
В 90е годы Спартаку ни какие расценки не нужны были. Спартак вас всех имел как хотел и в любых положениях.
морозз
морозз ответ cska1948 (раскрыть)
15 июля в 20:35
То есть ты хочешь сказать что я прав?
cska1948
cska1948 ответ морозз (раскрыть)
15 июля в 20:32
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    15 июля в 20:28
    Жёстко, но справедливо
    Legend 6
    Legend 6
    15 июля в 20:28
    Эх и Калиниченко портит имидж Зенит-лиги.
    Glyba
    Glyba
    15 июля в 20:27
    Даже классический договорняк с участием спартака все равно заканчивается судейским скандалом.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ морозз (раскрыть)
    15 июля в 20:25
    Уж как вас лет 20 тащили, так никого не тащили. Спартак - это самая любимая команда у судей. Не всегда это помогало, но это факт!!!
    Весёлый могильщик
    Весёлый могильщик
    15 июля в 20:23
    Это им возвращается бумеранг после первых 6 туров.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    15 июля в 20:23
    Это грубо и не по европейски!!! ( М. Городинский . "Ночное")
    морозз
    морозз
    15 июля в 20:22
    Сначала Гинер скупал судей, пачками но не было палочки выручалочки ВАРи!
    Затем Миллер не долго думая расставил свои фигуры в РФС, скупил на корню всех судей ( даже тех кто уже давно не судит ) и превратил ЧР в местный аналог кооператива ОЗЕРО! Уму непостижимо, как бюджетный Зенит тратит огромное бабло На свои прихоти и как бюджетные клубы ПФЛ и команды Вышки находящиеся в конце турнирной таблицы банкротятся и не знают что с ними будет дальше!
    Наш футбол превращается в аналог футбола Гондураса!
    дальнобой
    дальнобой
    15 июля в 20:19
      Gahi
      Gahi
      15 июля в 20:11
      Это очень плохо, когда все норовят жить не на зарплату. Если это делает Фемида тогда что делать остальным?
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      15 июля в 20:10, ред.
      Макс да это вся Страна знает, что все это королевство кривых зеркал и все все понимают даже и миллеровцы....)).
      Parma1972
      Parma1972
      15 июля в 20:10
      Проиграли- истерика,победили,снова истерика,как же Вам угодить то?
      cska vperiod
      cska vperiod ответ sihafazatron (раскрыть)
      15 июля в 20:02
      Может быть и жили но федун их приучил к чемоданчику.
      sihafazatron
      sihafazatron
      15 июля в 20:01
      «Чтобы вы жили на одну зарплату»
      Нут вообще так и должно быть)))
      cska vperiod
      cska vperiod
      15 июля в 20:01
      У свиней крыша совсем поехала, что за слова такие уроды.
      vm777
      vm777
      15 июля в 20:01
      То что у нас происходит с судейством и вар это весьма странно. И дело не только в Спартаке. Против других клубов тоже много ошибок было очевидных.
      VAN ARM
      VAN ARM
      15 июля в 19:55
      не так всё плохо))не плачь)))
      Obdulio Varela
      Obdulio Varela
      15 июля в 19:54
      Сложно с ним не согласиться
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      15 июля в 19:53
      Так оно и есть...
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