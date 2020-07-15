«Просто уроды». Калиниченко о судействе в матче «Спартак» — «Ахмат»

Бывший полузащитник «Спартака» высказался о судействе в матче красно-белых с «Ахматом» (2:0, второй тайм). В первом тайме арбитр Алексей Сухой сначала отменил пенальти «Спартака», а затем не засчитал гол московского клуба.

Пенальти! Не, не пенальти. Гол! Не, не гол. Это не мы, это все ВАР. Рука в штрафной! Нет руки, ВАР смотреть не буду, много ВАР стало...

Просто уроды. Чтобы вы жили на одну зарплату.

Судейство как бы намекает, чего ждать в полуфинале Кубка? Так никто уже ничего и не ждет, успокойтесь.