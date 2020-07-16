Стали известны условия трансфера Гаича в ЦСКА

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16 июля 2020, 13:42

Итальянский журналист Николо Шира подтвердил информацию, что ЦСКА согласовал с «Сан-Лоренсо» трансфер нападающего .

Московский клуб заплатит за трансфер 21-летнего футболиста 8,5 млн евро, также аргентинский клуб получит 20% от суммы возможной перепродажи Гаича.