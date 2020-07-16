Стали известны условия трансфера Гаича в ЦСКА

Итальянский журналист Николо Шира подтвердил информацию, что ЦСКА согласовал с «Сан-Лоренсо» трансфер нападающего Адольфо Гаича.
Московский клуб заплатит за трансфер 21-летнего футболиста 8,5 млн евро, также аргентинский клуб получит 20% от суммы возможной перепродажи Гаича.
ЦСКА уже согласовал с форвардом условия контракта. Соглашение между сторонами будет рассчитано на 5 лет.
То предложит выкупить 70% игрока, остальное потом. То пообещает проценты с будущей продажи (когда она будет, и будет ли).
И ведь люди ведутся на это!
А если за трансфер, то раз они проявили упорство, то игрок стОящий. Ну или денег государственных теперь не жалко.
Удачи ему в России...
То предложит выкупить 70% игрока, остальное потом. То пообещает проценты с будущей продажи (когда она будет, и будет ли).
И ведь люди ведутся на это!
А если за трансфер, то раз они проявили упорство, то игрок стОящий. Ну или денег государственных теперь не жалко.
Удачи ему в России...