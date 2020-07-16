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Стали известны условия трансфера Гаича в ЦСКА

16 июля 2020, 13:42

Итальянский журналист Николо Шира подтвердил информацию, что ЦСКА согласовал с «Сан-Лоренсо» трансфер нападающего Адольфо Гаича.

Московский клуб заплатит за трансфер 21-летнего футболиста 8,5 млн евро, также аргентинский клуб получит 20% от суммы возможной перепродажи Гаича.

ЦСКА уже согласовал с форвардом условия контракта. Соглашение между сторонами будет рассчитано на 5 лет.

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Все комментарии
Petr Makovenko
Petr Makovenko ответ МиХаХа (раскрыть)
16 июля в 19:04
хоть что то польза будет
Petr Makovenko
Petr Makovenko
16 июля в 19:04
с интересом будем смотреть новичка
oFANATo
oFANATo
16 июля в 16:49
По условиям соглашения 21-летнему футболисту полагается зарплата € 900 тыс. в год. Также предусмотрен бонус в € 200 тыс. каждый июль и € 5 тыс. за каждое голевое действие.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
16 июля в 15:09, ред.
Уважаемый гр. Фантазер. Не лишние напомнить тебе, что есть такая вещь, как контракт и там все прописано. При чем здесь обещания и уговоры. Ты можешь себе представить, что МЮЛЛЕР под честное слово обещал малкому платить 6 млн в год? Если можешь, то ты реальный фантазер
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ For56tas (раскрыть)
16 июля в 15:04
А не расскажешь без фантазий при чем здесь Почта РФ?
For56tas
For56tas
16 июля в 14:39
Почта России подтянет пояса.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июля в 14:21
Гинер умеет уговаривать.
То предложит выкупить 70% игрока, остальное потом. То пообещает проценты с будущей продажи (когда она будет, и будет ли).
И ведь люди ведутся на это!
А если за трансфер, то раз они проявили упорство, то игрок стОящий. Ну или денег государственных теперь не жалко.
Удачи ему в России...
25процентный клоун
25процентный клоун
16 июля в 14:15
Только транспортными отправляю
drug01
drug01
16 июля в 13:56
Удачи в игре и здоровья!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
16 июля в 13:55
И всё таки Гинер взял в плен Адольфа!).
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
16 июля в 13:54
конверты будут стоить как маски от коронавируса?
МиХаХа
МиХаХа
16 июля в 13:52
Почта России или другие госструктуры легко выкупят этот трансфер. Госбюджет осилит.
Legend 6
Legend 6
16 июля в 13:49
    VAN ARM
    VAN ARM
    16 июля в 13:48
    Что то гинер радобрел))))
    Армейская душа
    Армейская душа
    16 июля в 13:47
    Вот и славно!
    Don trambon
    Don trambon ответ cska vperiod (раскрыть)
    16 июля в 13:47
    Гинер ли?
    cska vperiod
    cska vperiod
    16 июля в 13:45
    Гинер всё-таки добил аргентосов.
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