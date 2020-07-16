Арбитр Николаев: «Офсайд Жиго? Повтор не даёт ответа»

Арбитр Алексей Николаев прокомментировал судейство в матче 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат» (3:0).

Очевидно, что фол на Айртоне был не в штрафной. Абсолютно правильно VAR был задействован в этой ситуации и подсказал, что нарушение произошло за пределами штрафной площади. Это хорошо видно на повторе. Обсуждению такое не подлежит.

Что касается эпизода с Жиго, то это был динамичный момент, который не так просто было увидеть и ассистенту арбитра. Эпизод для VAR . Повтор, который был у нас перед глазами, не даёт чёткого ответа, был в офсайде или нет. Возможно, в распоряжении VAR была другая видеозапись. Очевидно, если бы они видели, что Жиго был во вне игры, то да – он принимал участие в игровом эпизоде, делал движение к мячу. Он не стоял, провожая мяч глазами, а боролся за позицию с защитником. Если он действительно находился в положении вне игры, то гол в этой ситуации отменён правильно. Но по тем повторам, которые есть у нас, мы не можем сказать, был офсайд или нет. В этой ситуации, наверное, неправильно будет не доверять VAR .

Момент с рукой Семёнова для меня абсолютно игровой. Здесь нет игры рукой. Семёнов в этой ситуации приземлился на землю, рука у него являлась опорой, куда попал мяч. Но защитник не играл рукой. Мы видим, что он всем своим видом показывал, что играть рукой он не собирался. Наказывать за это не следовало. Принято правильное решение. Наверняка VAR просматривал эпизод. Если бы была явная ошибка, они бы предложили Сухому самому подойти и посмотреть. Можно сказать: почему судья сам не посмотрел эпизод? Видимо, доверился Безбородову. Но это правильное решение. Если бы момент был связан с фолом, то арбитр должен пойти и посмотреть. А на эпизоды до штрафной и в штрафной не стоило тратить время, чтобы посмотреть самому.

Сухому психологически было тяжело – перед матчем было очень много разговоров по поводу резонансных решений в отношении «Спартака». Хотя, в принципе, большинство из них, если не говорить о голе Соболева и жёлтой карточке Бакаева, были приняты правильно. Пенальти в Туле? Я бы продолжил игру в том моменте. Но у судьи в то же время были основания назначить одиннадцатиметровый. Пожелание многих заключалось в том, чтобы судья принял это решение сам.