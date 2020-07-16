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Арбитр Николаев: «Офсайд Жиго? Повтор не даёт ответа»

16 июля 2020, 13:21
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Арбитр Алексей Николаев прокомментировал судейство в матче 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат» (3:0).

Очевидно, что фол на Айртоне был не в штрафной. Абсолютно правильно VAR был задействован в этой ситуации и подсказал, что нарушение произошло за пределами штрафной площади. Это хорошо видно на повторе. Обсуждению такое не подлежит.

Что касается эпизода с Жиго, то это был динамичный момент, который не так просто было увидеть и ассистенту арбитра. Эпизод для VAR. Повтор, который был у нас перед глазами, не даёт чёткого ответа, был в офсайде или нет. Возможно, в распоряжении VAR была другая видеозапись. Очевидно, если бы они видели, что Жиго был во вне игры, то да – он принимал участие в игровом эпизоде, делал движение к мячу. Он не стоял, провожая мяч глазами, а боролся за позицию с защитником. Если он действительно находился в положении вне игры, то гол в этой ситуации отменён правильно. Но по тем повторам, которые есть у нас, мы не можем сказать, был офсайд или нет. В этой ситуации, наверное, неправильно будет не доверять VAR.

Момент с рукой Семёнова для меня абсолютно игровой. Здесь нет игры рукой. Семёнов в этой ситуации приземлился на землю, рука у него являлась опорой, куда попал мяч. Но защитник не играл рукой. Мы видим, что он всем своим видом показывал, что играть рукой он не собирался. Наказывать за это не следовало. Принято правильное решение. Наверняка VAR просматривал эпизод. Если бы была явная ошибка, они бы предложили Сухому самому подойти и посмотреть. Можно сказать: почему судья сам не посмотрел эпизод? Видимо, доверился Безбородову. Но это правильное решение. Если бы момент был связан с фолом, то арбитр должен пойти и посмотреть. А на эпизоды до штрафной и в штрафной не стоило тратить время, чтобы посмотреть самому.

Сухому психологически было тяжело – перед матчем было очень много разговоров по поводу резонансных решений в отношении «Спартака». Хотя, в принципе, большинство из них, если не говорить о голе Соболева и жёлтой карточке Бакаева, были приняты правильно. Пенальти в Туле? Я бы продолжил игру в том моменте. Но у судьи в то же время были основания назначить одиннадцатиметровый. Пожелание многих заключалось в том, чтобы судья принял это решение сам.

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Все комментарии
zzz-
zzz-
19 июля в 00:00
какой мерзкий комментарий...такой же мерзкий как наше судейство....
морозз
морозз
16 июля в 15:36
Бомжи захватили судейский корпус нашего футбола, все рефери выполняют пожелания Дюкова и приказы Миллера! Вакханалия бомжей в судейских решениях нивелирует всё то хорошее что в нём было!
ошалевший
ошалевший
16 июля в 15:17
семёнов гребёт мяч рукой- не ставят,цска-зенит не помню васин или дивеев прижатой рукой чуток коснулся-пенка
makkie
makkie
16 июля в 15:12
Да никто там офсайда у Жиго не заметил, кроме бокового.
Тот аж обрадовался когда гол всё же отменили.
swift stream
swift stream
16 июля в 14:45
У свиней всегда свой повтор припасен.
cska vperiod
cska vperiod
16 июля в 14:39
Николаев нажил себе врагов решив сказать правду.
25процентный клоун
25процентный клоун
16 июля в 14:23
Бред!
Мяч медленно катился и Семёнов сто раз мог подумать как ему стелиться в подкат, но вместо этого он летел на мяч с расставленными руками, это железная пена. Не мяч попал в руку, он остановил его рукой. Железная пена.

Жиго был в офсайде одной ногой разве что, а его действия на усмотрение арбитра. Вратарю он не мешал
Некакойшенко
Некакойшенко
16 июля в 14:17
Я вообще удивлён как Спартак вера умудрился выиграть....Игроки вроде мяч пинали в обе стороны , Максименко даже руками в штрафной играл.Как этот судьишка нарушений спартачей не заметил, не понимаю.Непорядок.Надо Прядкину гневное письмо судейкам написать.Пусть хоть в кубке денег отработают.....
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
16 июля в 14:16
Всё по делу, только спартачи не могут понять этого ввиду особенности своего развития
Армейская душа
Армейская душа
16 июля в 13:51
Когда Шалимов хочет сдать матч свиньям - VAR бессилен
тумба-юмба
тумба-юмба
16 июля в 13:40
Судьи,какое вне игры?Жиго мяча не касался и вратарю обзор не перекрывал.Чистый гол.Хватит отмазывать собственных друзей судей.Имейте совесть.Хотя о чём это я,вам это слово не знакомо.
112910415
112910415
16 июля в 13:37
р-революционная целесообразность торжествует
ЧиП
ЧиП
16 июля в 13:35
Судья тащил тащил Ахмат, потом плюнул. А Шалимову оказалось и так хорошо😁
ЧиП
ЧиП
16 июля в 13:33
VAR пользуется теми же камерами, что и ТВ.
Сколько смотрел эпизод с разных камер, ни с одной не видно точно был офсайд или нет.
Решение принималось по странным принципам
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
16 июля в 13:32
Хорошие глаза у Николаева. Видимо он пользовался этим часто.
LOpp
LOpp
16 июля в 13:30
как вчера умудрились 3 спартаковских гола засчитать?
во втором тайме ВАР что ли сломался?
Legend 6
Legend 6
16 июля в 13:29
😂😂😂когда даже ВАР не смог
jilbar
jilbar
16 июля в 13:22
Это верно сказано.
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