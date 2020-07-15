Арбитр Федотов: «Гол „Спартака“ в ворота „Ахмата“ отменён неправильно»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал отмену гола «Спартака» в матче 29-го тура РПЛ с «Ахматом» арбитром Алексеем Сухим. Судья отменил гол, который забил Эсекьель Понсе, после просмотра VAR посчитав, что там был офсайд у защитника Самуэля Жиго.

Для меня это неправильно отменённый гол. Они явно смотрели офсайд у Жиго. Но я не вижу здесь офсайда. Если смотреть по трансляции, то в момент, когда Гапонов скидывает мяч, Жиго не находится к воротам ближе остальных. Для меня это не офсайд, поэтому это ошибка.