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Арбитр Федотов: «Гол „Спартака“ в ворота „Ахмата“ отменён неправильно»

15 июля 2020, 19:37
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал отмену гола «Спартака» в матче 29-го тура РПЛ с «Ахматом» арбитром Алексеем Сухим. Судья отменил гол, который забил Эсекьель Понсе, после просмотра VAR посчитав, что там был офсайд у защитника Самуэля Жиго.

Для меня это неправильно отменённый гол. Они явно смотрели офсайд у Жиго. Но я не вижу здесь офсайда. Если смотреть по трансляции, то в момент, когда Гапонов скидывает мяч, Жиго не находится к воротам ближе остальных. Для меня это не офсайд, поэтому это ошибка.

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112910415
112910415
16 июля в 05:17
это просто цепочка случайностей )
и они случайно все одинаковые ... )
spartak kursk
spartak kursk
15 июля в 21:32
Гол был чистый!!И это есть факт..Но выводы сделаны правильные и ещё один гол состоялся...Да ещё какой!!!
makkie
makkie
15 июля в 21:09
Отменили бы бомжам такой гол? Да ни в жизнь!
Двойные стандарты налицо!
Columb
Columb
15 июля в 20:22
Какая разница, если катали откровенный договорняк, изображая борьбу.
cska1948
cska1948
15 июля в 20:18
"...Если смотреть по трансляции..."
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Но ВАР смотрит НЕ только по трансляции.
VAN ARM
VAN ARM
15 июля в 20:06
это на их совести))гол по правилам
Брулин
Брулин
15 июля в 20:03
Ничего удивительного. После перерыва все спорные моменты трактуются против Спартака. Спартак просто откровенно убивают судьи.
STVA 1
STVA 1
15 июля в 19:52
Вектор поменялся)))
cska vperiod
cska vperiod
15 июля в 19:47
Щас хусаин поддержит федотова.
МиХаХа
МиХаХа
15 июля в 19:41
Один говорит правильно, другой неправильно. Определитесь
Sаshа
Sаshа
15 июля в 19:41
Да понятно, что неправильно. Спартаку не привыкать к преднамеренным ошибкам судьи в пользу соперников Спартака
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