«Реал» стал чемпионом Испании. Итоги 37-го тура Ла Лиги

Закончились все матчи 37-го тура испанской Ла Лиги.
«Эйбар» — «Вальядолид» 3:1
Голы: Бигас Педро 21, Инуи Такаси 28, де Бласис Пабло 90+2 (пенальти) — Гвардиола Серхи 71
«Атлетик» — «Леганес» 0:2
Голы: Герреро 79, Ассале Роджер 90+4
«Барселона» — «Осасуна» 1:2
Голы: Месси Лионель 62 — Арнаис Хосе 15, Торрес Роберто 90+4
«Бетис» — «Алавес» 1:2
Голы: Морон Лоренцо 90+4 — Хоселу 53, Эли Родриго 77
«Сельта» — «Леванте» 2:3
Голы: Мина Санти 36, Аспас Яго 45+1 — Барди Энис 11, Барди Энис 28, Майораль Борха 52
«Хетафе» — «Атлетико» 0:2
Голы: Льоренте Маркос 54, Партей Томас 80
«Мальорка» — «Гранада» 1:2
Голы: Кучо 20 — Диас Виктор 45+1, Фернандес Карлос 69
«Реал» — «Вильярреал» 2:1
Голы: Бензема Карим 29, Бензема Карим 77 (пенальти) — Иборра Висенте 83
«Реал Сосьедад» — «Севилья» 0:0
«Валенсия» — «Эспаньол» 1:0
Гол: Гамейро Кевин 17
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.
Барса невнятная. Реал такой же. Пенки всегда будут ставить в пользу Реала и Барсы в Ла Лиге.
Все по местам расставит Лига Чемпионов.
Барса невнятная. Реал такой же. Пенки всегда будут ставить в пользу Реала и Барсы в Ла Лиге.
Все по местам расставит Лига Чемпионов.
Когда Карвахать начал падать раньше касания или когда пудель кучерявый был второй на мяче, зарядил по ноге защитнику Атлетико стал корчиться и сигнализировать.
4 очка вам судьи подарили в конце. Матчи должны были закончиться 0-0
Когда Карвахать начал падать раньше касания или когда пудель кучерявый был второй на мяче, зарядил по ноге защитнику Атлетико стал корчиться и сигнализировать.
4 очка вам судьи подарили в конце. Матчи должны были закончиться 0-0
рамос ныряет в другую сторону отпустив от мяч от себя, и ручная игрушка из тех 90% судейского корпуса даёт за это пенальти.
Ни одного чистого титула со времен Кубка Короля 2014, и относительно более менее ЛЧ того же года.
Даже поздравить себя нормально не дают, когда хочется сказать, дескать вот наши бездари ничего в этом сезоне не заслужили, но нет. Поздравлять не с чем, кайфуйте +1 в графе статистики с этой позорной крысиной ментальностью "титул любой ценой".
рамос ныряет в другую сторону отпустив от мяч от себя, и ручная игрушка из тех 90% судейского корпуса даёт за это пенальти.
Ни одного чистого титула со времен Кубка Короля 2014, и относительно более менее ЛЧ того же года.
Даже поздравить себя нормально не дают, когда хочется сказать, дескать вот наши бездари ничего в этом сезоне не заслужили, но нет. Поздравлять не с чем, кайфуйте +1 в графе статистики с этой позорной крысиной ментальностью "титул любой ценой".