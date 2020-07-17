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«Реал» стал чемпионом Испании. Итоги 37-го тура Ла Лиги

17 июля 2020, 00:04

Закончились все матчи 37-го тура испанской Ла Лиги.

«Эйбар» — «Вальядолид» 3:1
Голы: Бигас Педро 21, Инуи Такаси 28, де Бласис Пабло 90+2 (пенальти) — Гвардиола Серхи 71

«Атлетик» — «Леганес» 0:2
Голы: Герреро 79, Ассале Роджер 90+4

«Барселона» — «Осасуна» 1:2
Голы: Месси Лионель 62 — Арнаис Хосе 15, Торрес Роберто 90+4

«Бетис» — «Алавес» 1:2
Голы: Морон Лоренцо 90+4 — Хоселу 53, Эли Родриго 77

«Сельта» — «Леванте» 2:3
Голы: Мина Санти 36, Аспас Яго 45+1 — Барди Энис 11, Барди Энис 28, Майораль Борха 52

«Хетафе» — «Атлетико» 0:2
Голы: Льоренте Маркос 54, Партей Томас 80

«Мальорка» — «Гранада» 1:2
Голы: Кучо 20 — Диас Виктор 45+1, Фернандес Карлос 69

«Реал» — «Вильярреал» 2:1
Голы: Бензема Карим 29, Бензема Карим 77 (пенальти) — Иборра Висенте 83

«Реал Сосьедад» — «Севилья» 0:0

«Валенсия» — «Эспаньол» 1:0
Гол: Гамейро Кевин 17

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
17 июля в 16:13
Классно, супер и грандиозно! В один день Реал Мадрид стал чемпионом и проиграли барсуки на последних секундах матча😂
Legend 6
Legend 6 ответ Зидан 1972 (раскрыть)
17 июля в 15:55
🤦‍♂️я даже обсуждать это не хочу)
Зидан 1972
Зидан 1972 ответ Legend 6 (раскрыть)
17 июля в 15:54
уровень ЛЛ упал с уходом Роналду,сколько угодно можете хвалить Месси ,марку держал Роналду!
матос
матос
17 июля в 15:28
Реал с чемпионством! Удачи в дальнейшем!
Legend 6
Legend 6 ответ Зидан 1972 (раскрыть)
17 июля в 11:45
Я тебе скажу так, Реал выиграл и выиграл, но кичиться такой победой я бы не стал.
Барса невнятная. Реал такой же. Пенки всегда будут ставить в пользу Реала и Барсы в Ла Лиге.
Все по местам расставит Лига Чемпионов.
Зидан 1972
Зидан 1972 ответ Legend 6 (раскрыть)
17 июля в 09:02
а кто заслужил чемпионство?А вам не кажется что Реал играл не в полную силу,могли дожать в любую секунду!
Legend 6
Legend 6 ответ Зидан 1972 (раскрыть)
17 июля в 08:51
Не ну реал то точно показал.
Когда Карвахать начал падать раньше касания или когда пудель кучерявый был второй на мяче, зарядил по ноге защитнику Атлетико стал корчиться и сигнализировать.
4 очка вам судьи подарили в конце. Матчи должны были закончиться 0-0
Inquisitor...
Inquisitor... ответ 10-Lil KyAs-10 (раскрыть)
17 июля в 06:43
    cska vperiod
    cska vperiod
    17 июля в 03:32
    Реал с чемпионством!
    The Method Man
    The Method Man
    17 июля в 01:30
    Чемпионство с душком...
    Abordage
    Abordage
    17 июля в 00:59
    Заслуженная достойная победа!
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca
    17 июля в 00:41
    смогут ли защитить чемпионство или 4 раза подряд барса возьмет ла лигу??
    Зидан 1972
    Зидан 1972 ответ Legend 6 (раскрыть)
    17 июля в 00:30
    А кто показал?Барселона?
    KOMMEHTATOP
    KOMMEHTATOP
    17 июля в 00:27
    Hala Madrid!!! Всех с победой! ✌
    Ruslan3132
    Ruslan3132 ответ Legend 6 (раскрыть)
    17 июля в 00:18
    а что в победах с пенальти не так? Если все пенальти даны после повторов?? Тогда давай не считать все победы в финалах ЧМ, ЛЧ и тп по пенальти. Это все липа оказывается
    blasgovest
    blasgovest
    17 июля в 00:17
    Реал с победой в чемпионате!
    Legend 6
    Legend 6 ответ Ruslan3132 (раскрыть)
    17 июля в 00:16
    Не спорю, 3 победы реала с пенальти. Согласитесь что Реал не показал чемпионскую игру.
    NOVA
    NOVA
    17 июля в 00:14
    Настоящие чемпионы!!! и это заслуженно!!
    Шишанутый
    Шишанутый
    17 июля в 00:12
    Полностью заслуженно!! Команда Зидана была объективно сильнее всех и в личных встречах тоже переиграла Барсу, оборона в этом сезоне стала цементом. Вроде состав в основном все те же но как они заиграли под руководством Зизу. Вот что значит тренер! Чемпеонство едет в Мадрид, кубок в страну Басков, а Барса осталась без трофеев. Прекрасный сезон в Испании!
    10-Lil KyAs-10
    10-Lil KyAs-10
    17 июля в 00:12, ред.
    Даже когда соперник на стадии разложения и самоликвидации они не хотят брать титул без подношения со стороны.
    рамос ныряет в другую сторону отпустив от мяч от себя, и ручная игрушка из тех 90% судейского корпуса даёт за это пенальти.
    Ни одного чистого титула со времен Кубка Короля 2014, и относительно более менее ЛЧ того же года.
    Даже поздравить себя нормально не дают, когда хочется сказать, дескать вот наши бездари ничего в этом сезоне не заслужили, но нет. Поздравлять не с чем, кайфуйте +1 в графе статистики с этой позорной крысиной ментальностью "титул любой ценой".
    razdvatri
    razdvatri
    17 июля в 00:08
    заслуженно
    амурец
    амурец
    17 июля в 00:08
    Реал чемпион
    Ruslan3132
    Ruslan3132 ответ Legend 6 (раскрыть)
    17 июля в 00:07
    7 очков отрыв, имейте мужество признать, что вы не тянете этот сезон никак!
    Footbolista
    Footbolista
    17 июля в 00:07
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    17 июля в 00:06
    Реал чемпион! Снова! 34й раз! Абсолютно 1й в Истории ЛА Лиги )))
    Legend 6
    Legend 6
    17 июля в 00:06
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