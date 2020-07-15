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«Арсенал» обыграл «Урал» в Екатеринбурге

15 июля 2020, 17:57
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 3Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

В матче 29-го тура РПЛ «Арсенал» обыграл «Урал» в гостях.

В турнирной таблице туляки поднимаются на шестую строчку (37 очков), «Урал» на 9-м месте (35 очков).

Екатеринбург, стадион Екатеринбург-Арена

«Урал» — «Арсенал» 1:3 (1:1)
Голы: Бикфалви 38 — Хлусевич 13, Пантелеев 74, Ткачев 90+4

«Урал»: Годзюр, Кулаков (Золотов 46), Вилюш, Емельянов, Калинин (Панюков 78), Бумаль Майега (Бавин 63), Августиняк, Егорычев (Бумаль Майега 63), Кухарчик, Ефремов (Насыров 60), Бикфалви
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

«Арсенал»: Левашов, Хагуш (Сокол 58), Беляев, Довбня, Хлусевич, Чаушич, Пантелеев (Ткачев 89), Кангва, Лесовой (Громыко 72), Кангва (Ломовицкий 58), Луценко (Банда 89)
Главный тренер: Подпалый Сергей.

Предупреждения: Кулаков 32, Хлусевич 45+3, Хагуш 53, Кангва 57, Золотов 74, Чаушич 85, Погребняк 86, Ломовицкий 88, Банда 90+1, Ткачев 90+5

Судья: Волошин Николай.

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Все комментарии
Лиапор
Лиапор
15 июля в 22:16
Рад за Пантелеева. Он родом из Алексина Тульской области. Весь Алексин болеет за тебя, Влад!
Остапчук 67
Остапчук 67
15 июля в 20:06
Хорошая игра.
Брулин
Брулин
15 июля в 18:34
Всего лишь нужно было убрать Черепчика и пошли результаты у Арсенала)
EAGinLE
EAGinLE
15 июля в 18:24
С победой Арсенал. Молодцы.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
15 июля в 18:20
С победой Арсенал! Хорошая, боевая игра, с голом красавцем Бикфалви и ВАРом).
VAN ARM
VAN ARM
15 июля в 18:14
Повезло просто])
minai
minai
15 июля в 18:13
Спасибо всем, кто болел за Арсенал. Уралу победы в Кубке.
minai
minai ответ КЭТиК (раскрыть)
15 июля в 18:11
Эт што. У Арсенала тренера нет.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июля в 18:11
Несколько неожиданный результат. Вроде Урал и атаковал больше, а проиграл. Хотя туляки должны благодарить Мишу Левашова, в первом тайме парень раза три просто спас команду от неминуемого гола. Луценко не забил, но нашлись другие товарищи, которые тоже умеют забивать.
Уверенная победа Арсенала!!! Борьба за шестое место обострилась еще больше.
матос
матос
15 июля в 18:10
Тулу с победой , сегодня без гола от Луценко победили)
КЭТиК
КЭТиК
15 июля в 18:06
Лучшего игрока Урала нет, тут всё ясно.
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