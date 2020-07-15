«Арсенал» обыграл «Урал» в Екатеринбурге

В матче 29-го тура РПЛ «Арсенал» обыграл «Урал» в гостях.
В турнирной таблице туляки поднимаются на шестую строчку (37 очков), «Урал» на 9-м месте (35 очков).
Екатеринбург, стадион Екатеринбург-Арена
«Урал» — «Арсенал» 1:3 (1:1)
Голы: Бикфалви 38 — Хлусевич 13, Пантелеев 74, Ткачев 90+4
«Урал»: Годзюр, Кулаков (Золотов 46), Вилюш, Емельянов, Калинин (Панюков 78), Бумаль Майега (Бавин 63), Августиняк, Егорычев (Бумаль Майега 63), Кухарчик, Ефремов (Насыров 60), Бикфалви
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.
«Арсенал»: Левашов, Хагуш (Сокол 58), Беляев, Довбня, Хлусевич, Чаушич, Пантелеев (Ткачев 89), Кангва, Лесовой (Громыко 72), Кангва (Ломовицкий 58), Луценко (Банда 89)
Главный тренер: Подпалый Сергей.
Предупреждения: Кулаков 32, Хлусевич 45+3, Хагуш 53, Кангва 57, Золотов 74, Чаушич 85, Погребняк 86, Ломовицкий 88, Банда 90+1, Ткачев 90+5
Судья: Волошин Николай.
Уверенная победа Арсенала!!! Борьба за шестое место обострилась еще больше.
Уверенная победа Арсенала!!! Борьба за шестое место обострилась еще больше.