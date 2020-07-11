Тедеско перевёл мошенникам 250 тысяч рублей

Рулевой «Спартака» Доменико Тедеско стал жертвой мошенников.
В четверг немцу пришла смс с незнакомого номера, но на аватарке была фотография сотрудника московского клуба. В ходе переписки специалиста попросили перевести примерно 250 тысяч рублей «на срочное лечение родственника».
Вскоре выяснилось, что никто из сотрудников клуба денег у Тедеско не просил. Недавно КДК РФС оштрафовал Тедеско на 500 тысяч рублей.
— Нет, Киркоров мне не нравится. Слащавый он какой-то, подкрашенный весь, подпудренный как баба… Одно слово — румын.
— Так он же болгарин.
— Да? Какая разница.
— Нет, Киркоров мне не нравится. Слащавый он какой-то, подкрашенный весь, подпудренный как баба… Одно слово — румын.
— Так он же болгарин.
— Да? Какая разница.