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Тедеско перевёл мошенникам 250 тысяч рублей

11 июля 2020, 21:10

Рулевой «Спартака» Доменико Тедеско стал жертвой мошенников.

В четверг немцу пришла смс с незнакомого номера, но на аватарке была фотография сотрудника московского клуба. В ходе переписки специалиста попросили перевести примерно 250 тысяч рублей «на срочное лечение родственника».

Вскоре выяснилось, что никто из сотрудников клуба денег у Тедеско не просил. Недавно КДК РФС оштрафовал Тедеско на 500 тысяч рублей.

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Все комментарии
Добряк
Добряк
12 июля в 07:22
8амиконтара...
nikoladolgov
nikoladolgov
12 июля в 05:43
8 не обуть это же так смешно ...
— Нет, Киркоров мне не нравится. Слащавый он какой-то, подкрашенный весь, подпудренный как баба… Одно слово — румын.
— Так он же болгарин.
— Да? Какая разница.
Свиносеанс
Свиносеанс
12 июля в 00:33
Kак достаются, так и теряет.
Alvish
Alvish
11 июля в 23:20
Пора домой в Румынию, а то цыгана на деньги развели.
cska1948
cska1948
11 июля в 23:01
Беда одна не ходит!
ЮЗИК
ЮЗИК
11 июля в 22:52
Развели как 8
Akvarel
Akvarel
11 июля в 22:50
Наш народ за всё заплатит.
Не верю 90-м
Не верю 90-м
11 июля в 22:42
Это ему на туалетную бумагу выдали.
Союзник противников
Союзник противников
11 июля в 22:35
Прискорбно,что столь продвинутый эуропеец не знает элементарных правил безопасности.Хорошо,что не 250 000 евро.
cska vperiod
cska vperiod
11 июля в 22:34
Делиться нужно особенно фрицам.
dino-hsv
dino-hsv
11 июля в 22:28
хз, как можно на такое повестись. хотя если для него 250к - это как простолюдину 100 рублей...
pomor 445
pomor 445
11 июля в 22:18
Лопух.
ошалевший
ошалевший ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
11 июля в 21:40
был бы бомж на его месте,ты бы сказал о доброй душе и нежадности,вон кержа как 8 в своё время обул саенко,тот до сих пор вспоминает,а чё делать в 51ике все жадные
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
11 июля в 21:37
Да не оскудеет рука дающего).
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
11 июля в 21:32
Без лoxa и жизнь плоха
Groove000
Groove000
11 июля в 21:25
Это были Бонни и Клайд... Ой, то есть Азмун и Дзюба
волгодон 2
волгодон 2
11 июля в 21:25
добрая и наивная душа у румына
youtomee
youtomee
11 июля в 21:23
Доменико наверное уже давно не рад, что ввязался в это все)
порт
порт
11 июля в 21:19
Вот почему Дзюба не поехал в Грозный.
shlomo
shlomo
11 июля в 21:11
Россия ...однако...
Иван Тасминский
Иван Тасминский
11 июля в 21:11, ред.
Пока Спартак сливает Сочи, его тренер представляет Москвичей за пределами футбольного поля.
VAN ARM
VAN ARM
11 июля в 21:11
он не обеднеет))
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