Тедеско перевёл мошенникам 250 тысяч рублей

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11 июля 2020, 21:10

Рулевой «Спартака» стал жертвой мошенников.

В четверг немцу пришла смс с незнакомого номера, но на аватарке была фотография сотрудника московского клуба. В ходе переписки специалиста попросили перевести примерно 250 тысяч рублей «на срочное лечение родственника».