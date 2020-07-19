Медведев: «Желаю „Спартаку“ концентрироваться на игре, а не на судействе»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев остался доволен игрой своей команды в полуфинальном матче Кубка России против «Спартака» (2:1).
Футбол был очень качественный, интересный, с острыми моментами у обеих команд. «Зенит» доминировал, особенно в первом тайме. У нас было много моментов. Блестящий гол забили с подачи Малкома. Нам противостояла очень достойная команда, хорошо организованная. Хотя было видно, что они побаивались идти в высокий прессинг. Комментировать высказывания Федуна не буду, у нас есть кому подавать жалобы в комитет по этике.
Что касается спорных моментов, то в первом моменте Соболев толкнул Жиркова, фол нужно было свистеть ещё тогда. Мы какое судейство хотим брать за образец? Где допускают борьбу, как в Англии или где все падают, как плюшевые игрушки. Желаю «Спартаку» концентрироваться на игре, а не на судействе. У них хорошая команда, хорошие игроки, хороший тренер, пусть и слегка эмоциональный. Хорошо, когда есть эмоции. Главное, чтобы они заканчивались после финального свистка.
У вас, благодаря судьям, +8 очков, у нас -2. Вот собственно и весь расклад.
У вас, благодаря судьям, +8 очков, у нас -2. Вот собственно и весь расклад.
орут как портовые ш
орут как портовые ш
https://twitter.com/i/status/1284877333044879362
https://twitter.com/i/status/1284877333044879362
Интересно, уже в первом матче взвоют или всё же во втором?
Интересно, уже в первом матче взвоют или всё же во втором?
Пусть на .опу повесят свои значки им там самое место после этого позора.
Пусть на .опу повесят свои значки им там самое место после этого позора.