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Медведев: «Желаю „Спартаку“ концентрироваться на игре, а не на судействе»

19 июля 2020, 22:11
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев остался доволен игрой своей команды в полуфинальном матче Кубка России против «Спартака» (2:1).

Футбол был очень качественный, интересный, с острыми моментами у обеих команд. «Зенит» доминировал, особенно в первом тайме. У нас было много моментов. Блестящий гол забили с подачи Малкома. Нам противостояла очень достойная команда, хорошо организованная. Хотя было видно, что они побаивались идти в высокий прессинг. Комментировать высказывания Федуна не буду, у нас есть кому подавать жалобы в комитет по этике.

Что касается спорных моментов, то в первом моменте Соболев толкнул Жиркова, фол нужно было свистеть ещё тогда. Мы какое судейство хотим брать за образец? Где допускают борьбу, как в Англии или где все падают, как плюшевые игрушки. Желаю «Спартаку» концентрироваться на игре, а не на судействе. У них хорошая команда, хорошие игроки, хороший тренер, пусть и слегка эмоциональный. Хорошо, когда есть эмоции. Главное, чтобы они заканчивались после финального свистка.

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Все комментарии
ekliziast
ekliziast
20 июля в 10:08
    yrasikos22
    yrasikos22 ответ makkie (раскрыть)
    20 июля в 05:16
    Зенит такое судейство имел больше 10лет,больше всего со Спартаком,жаль тогда вара не было еще не было,самый запоминающийся сезон 2016-2017 когда судьи тащили Спартак к чемпионству а Зенит загнобили на 5е место,так что не надо пугать,уже не боимься....
    4RT
    4RT
    20 июля в 01:02
    А я вам желаю, нулевых цен на газ!
    Lukajs
    Lukajs
    20 июля в 00:38
    Если спартак будет концентрироваться только на игре, то про него никто не вспомнит.
    iri13
    iri13 ответ ykcyc77 (раскрыть)
    20 июля в 00:09
    На спортс ру (явно не прозенитвском) блог "честная таблица" обновляли после 17-го тура.
    У вас, благодаря судьям, +8 очков, у нас -2. Вот собственно и весь расклад.
    ykcyc77
    ykcyc77
    19 июля в 23:46
    А желаю, чтоб Зенит всегда так судили, как сегодня Спартак. Особенно в Европе!!
    makkie
    makkie
    19 июля в 23:20, ред.
    Гендиректор «Зенита»: желаю «Спартаку» концентрироваться на игре, а не на судействе
    Александр Алексатов
    Александр Алексатов ответ морозз (раскрыть)
    19 июля в 23:17
      Александр Алексатов
      Александр Алексатов
      19 июля в 23:13
      на самом деле у них 77 команда с пердивной перспективой в след сезоне
      Gelious
      Gelious
      19 июля в 22:52
      Ути какой хитрый у нас нашелся господин Медведев. Удобненько
      Смольчик
      Смольчик
      19 июля в 22:47
      Как надоело тарасовское нытье, одно и то же с двух аккаунтов.
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1 ответ makkie (раскрыть)
      19 июля в 22:44
      Судейство в ЛЧ будет аналогичным, но парадокс в том, что все наши команды в европейских турнирах воспринимают такое судейство как должное, помалкивают в тряпочку и "стесняются" в открытую, по хамски, критиковать арбитров, в том числе и после матчей. Но здесь, в России, те же команды вдруг распушают хвост и ходят гоголями, становятся героями и считают, что им всё позволено. Поведение трусливых гиен, которые только и могут, что исподтишка укусить и сразу же отбежать в сторону, чтобы тебе не намылили этот хвост. До омерзения противно наблюдать за тем, что происходит в нашем футболе вокруг судейства. Как, впрочем, и в нашей стране.
      halfbeek
      halfbeek ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
      19 июля в 22:43
      Если Медведев сказал так, то это не обсуждается, а принимается как истина в последней инстанции. Конечно лучше бы он помолчал, но это интеллигентный поступок был бы.
      Evilhuman
      Evilhuman ответ iri13 (раскрыть)
      19 июля в 22:42
      Да ловчеву чего ещё сказать, а то что после пропущенного Зенит мог прто уничтожить спам,всё молчат
      iri13
      iri13 ответ Evilhuman (раскрыть)
      19 июля в 22:39
      На МТВ Ловчев бьётся в истерике. Рахимов адекват.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      19 июля в 22:39
      Азмун то как раз как плюшевая игрушка свалился , да еще и с криком. А там то касание то было так себе. Будь этот момент в центре поля он бы и падать не стал.
      mortid
      mortid ответ Footbolista (раскрыть)
      19 июля в 22:38
      100% пенальти, даже больше чем в случае спартаковского. Твари, слов нет больше.
      Footbolista
      Footbolista ответ Evilhuman (раскрыть)
      19 июля в 22:36
      Что скажешь?
      https://twitter.com/i/status/1284877333044879362
      Evilhuman
      Evilhuman
      19 июля в 22:34
      Не будут они ни на чём концентрироваться, им так гораздо проще оправдать свою немощность
      Footbolista
      Footbolista ответ makkie (раскрыть)
      19 июля в 22:34
      Да им не надо)...их там и так в одну калитку будут выносить евросередняки...
      vm777
      vm777 ответ makkie (раскрыть)
      19 июля в 22:33
      А я желаю честного судейства, чтобы не было у них оправданию 4му месту)))
      makkie
      makkie
      19 июля в 22:33, ред.
      Желаю Зениту такого же судейства в ЛЧ, какое сейчас против Спартака.
      Интересно, уже в первом матче взвоют или всё же во втором?
      vm777
      vm777 ответ makkie (раскрыть)
      19 июля в 22:32
      Связь с реальностью потеряна давно. Вот что безнаказанность делает с людьми...
      Footbolista
      Footbolista ответ makkie (раскрыть)
      19 июля в 22:32
      Да видели уже все...
      makkie
      makkie ответ Footbolista (раскрыть)
      19 июля в 22:31
      Они кричат, что Соболев толкал Жиркова 🙈🙈🙈
      морозз
      морозз
      19 июля в 22:27
      Бомжи попрятались от этого позора, пипец!
      Footbolista
      Footbolista ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
      19 июля в 22:26
      Хороший повтор...всем видно...кроме бомжей...
      морозз
      морозз
      19 июля в 22:26
      Идиот
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      19 июля в 22:25
      Наглецы! Ни чести, ни совести!
      Пусть на .опу повесят свои значки им там самое место после этого позора.
      112910415
      112910415
      19 июля в 22:20
      ну-ну
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