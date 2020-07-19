Боярский: «„Зенит“ выиграл в рамках правил, и никаких поблажек ему не было»

Известный российский музыкант и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу своей любимой команды в полуфинале Кубка России над «Спартаком» (2:1).

Игра была интересной, на равных. «Спартак» и «Зенит» проявили свои лучшие качества. Особенно «Спартак». Даже несмотря на то, что в составе было много неопытной молодежи. Им было трудно, но они держались как настоящие мужчины. Игроки «Зенита» воспользовались ошибками «Спартака» и играли сегодня как мастера. Это естественно, они чемпионы страны. Но это был очень сложный бой, и неизвестно, как бы закончился матч, если бы не проблемы с VAR и судейством. Уверен, будет долгое обсуждение этого. Но как болельщик «Зенита» я уверен, что «Зенит» выиграл сегодня в рамках правил и никаких поблажек ему не было.

«Спартак» оставил приятные впечатления. Болельщики могут быть довольны. У них хорошая команда, за которую есть смысл болеть долго и упорно.

Не сомневаюсь в том, что многие болельщики «Спартака» недовольны эпизодом с Соболевым в первом тайме. Но пускай об этом порассуждают профессионалы в одной из спортивных передач.

Золотой дубль — цель «Зенита»? Не думаю. Это не их цель, но это случится. «Химки» — не та команда. Хотя загнанный в угол зверь опаснее, чем любой другой. На месте футболистов «Химок» я бы насмерть стоял, чтобы доказать свою состоятельность. Но, тем не менее, против лома нет приема. А «Зенит» все-таки лом. Это будет достойная победа. Они докажут свою причастность ко всем регалиям сильной команды.