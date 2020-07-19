ГлавнаяНовости

Боярский: «„Зенит“ выиграл в рамках правил, и никаких поблажек ему не было»

19 июля 2020, 22:20
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Известный российский музыкант и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу своей любимой команды в полуфинале Кубка России над «Спартаком» (2:1).

Игра была интересной, на равных. «Спартак» и «Зенит» проявили свои лучшие качества. Особенно «Спартак». Даже несмотря на то, что в составе было много неопытной молодежи. Им было трудно, но они держались как настоящие мужчины. Игроки «Зенита» воспользовались ошибками «Спартака» и играли сегодня как мастера. Это естественно, они чемпионы страны. Но это был очень сложный бой, и неизвестно, как бы закончился матч, если бы не проблемы с VAR и судейством. Уверен, будет долгое обсуждение этого. Но как болельщик «Зенита» я уверен, что «Зенит» выиграл сегодня в рамках правил и никаких поблажек ему не было.

«Спартак» оставил приятные впечатления. Болельщики могут быть довольны. У них хорошая команда, за которую есть смысл болеть долго и упорно.

Не сомневаюсь в том, что многие болельщики «Спартака» недовольны эпизодом с Соболевым в первом тайме. Но пускай об этом порассуждают профессионалы в одной из спортивных передач.

Золотой дубль — цель «Зенита»? Не думаю. Это не их цель, но это случится. «Химки» — не та команда. Хотя загнанный в угол зверь опаснее, чем любой другой. На месте футболистов «Химок» я бы насмерть стоял, чтобы доказать свою состоятельность. Но, тем не менее, против лома нет приема. А «Зенит» все-таки лом. Это будет достойная победа. Они докажут свою причастность ко всем регалиям сильной команды.

Все новости
Шунин: «Задача „Динамо“ — попасть в групповой раунд Лиги Европы»
Вчера, 23:52 ФотоКомментарии9
Селюк: «Талалаев выбрал „Ахмат“, несмотря на варианты с Европой и „Уралом“»
Вчера, 23:08 Комментарии5
Даудов: «Задача Талалаева — вывести „Ахмат“ на новый уровень»
Вчера, 22:52 Комментарии10
Луценко: «„Арсенал“ должен был завоёвывать минимум шестое место»
Вчера, 20:29 Комментарии14
Агент: «В „Локомотиве“ знают, что Джикия любит „Спартак“»
Вчера, 14:56 Комментарии14
Оздоев — Ивановичу: «Буду скучать, капитан»
Вчера, 14:34 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Колян Скрябин
Колян Скрябин
20 июля в 14:42
А как же 2 пенальти в ворота бомжей и красная карточка
Константин Белых
Константин Белых ответ Александр Алексатов (раскрыть)
20 июля в 10:43
А какого банана тогда НЕ ОДИН спорный эпизод в пользу Спартака смотреть не стали? По вашим моментам смотрели-а по нам нет? Совпадение?
cska1948
cska1948
20 июля в 09:49
"...Но это был очень сложный бой, и неизвестно, как бы закончился матч, если бы не проблемы с VAR и судейством. Уверен, будет долгое обсуждение этого. Но как болельщик «Зенита» я уверен, что «Зенит» выиграл сегодня в рамках правил и никаких поблажек ему не было..."
----------------------------------
Вопрос к Борскому: "Если Зенит выиграл в рамках правил и никаких поблажек ему не было, то о каких проблемах с ВАРом и судейством он говорит?
mihaluch
mihaluch
20 июля в 05:09
Сколько можно подсуживать Спартаку.
swift stream
swift stream
20 июля в 01:21
После каждого матча спартак ноет, это уже норма.
4RT
4RT
20 июля в 01:00
Прямо как на выборах,всё по честному!)))
Jantu
Jantu
20 июля в 00:37
Когда у свиней не получается, то их поклонники всегда вспоминают Дзюбу и гейскую любовь, к чему бы это?
12й игрок
12й игрок ответ makkie (раскрыть)
20 июля в 00:24
Но на месте соболева оказался соболев, и поросята во всю кричат что газпром все купил и их засуживают.
Footbolista
Footbolista ответ Evilhuman (раскрыть)
20 июля в 00:18
Да ладно)...Миша клал на простых питерцев, паркуясь на тротуарах...
makkie
makkie ответ Footbolista (раскрыть)
20 июля в 00:16
Дзюба ему сегодня предлагал в первом тайме, но Саша не по этой части.
Жёстко ответил пикаперу 😂
ALEX26659
ALEX26659
19 июля в 23:52
шляпа заговорила...оно с дзюбай наверное отмечает победу
ykcyc77
ykcyc77
19 июля в 23:44
Ну если САМ Боярский сказал, то тогда действительно всё по чесноку. Он лучший футбольный специалист.... по Зениту.
Evilhuman
Evilhuman
19 июля в 23:35
Смотрю тут все соревнуются в оскорблениях Боярского и это имея среди своих болельщиков поваров, ловчевых и прочих персонажей)...да он супер адекват на их фоне, когда в первых турах мясу дарили очки изащитывали липовые голы,тому же Сочи, всех, всё устраивало
Footbolista
Footbolista ответ makkie (раскрыть)
19 июля в 23:33
Не Соболев думаю не будет на месте Азмуна.. фу фу фу...
makkie
makkie ответ Footbolista (раскрыть)
19 июля в 23:23
А на месте Азмуна условный Соболев - арбитры даже VAR бы не смотрели.
Александр Алексатов
Александр Алексатов
19 июля в 23:12
хватить ныть кб играть научитесь и каждый день минимум по 8 часов зубрите правила это вам поможет выйти из своего мракобесия к реальной жизни а то устроят сначала дельфинарий а потом скачут вместе со своим духовным наставником ФЕ по всем инстанциям телеги катать сутяжники позорные
Рыжая Борода
Рыжая Борода
19 июля в 23:11
Да Миша нормальный болельщик, просто ничего не понимает в футболе))
25процентный клоун
25процентный клоун
19 июля в 23:02
одна сплошная регалия на весь рпл и очередное позорище в ЛЧ осенью
halfbeek
halfbeek
19 июля в 22:58
Редко среди фанатов встречаются объективные люди и Михаил Сергеевич не исключение. А вот в почтенном возрасте уровень объективности должен расти, но видимо это не тот случай.
STVA 1
STVA 1
19 июля в 22:50
Это из области фантастики конечно, но желаю Химкам победы.
Footbolista
Footbolista ответ makkie (раскрыть)
19 июля в 22:47
Будь на месте Соболева условный Азмун был бы пенальти...
Romkurch
Romkurch
19 июля в 22:44
В рамках правил, а кому не нравится, те на 8-10 месте.
Давайте думать
Давайте думать
19 июля в 22:44
Против лома нет приема, выходя из раздевалки и потирая зад, говорит про себя Азмун.
Abverin
Abverin
19 июля в 22:43
Свиньи любят только матчи с Москалевым, тогда они не вижжат.
Zenit_84
Zenit_84
19 июля в 22:42
Все верно, Михаил Сергеевич
Dinamo
Dinamo
19 июля в 22:41
По понятным причинам я желал победы зениту, но Спартак откровенно жаль. Кажется, что при наличии VAR, невозможно засудить какую-то конкретную команду, но сегодня это произошло.
makkie
makkie
19 июля в 22:39
Ну а что Боярский еще скажет?
Будь на месте Соболева условный Азмун, бомжи бы уже кричали, что Федун всё купил и их засуживают.

К вопросу, почему за 2 часа до матча вдруг поменяли помощника ассистента на VAR?
vovinho11
vovinho11
19 июля в 22:36
Тошно читать...
Footbolista
Footbolista
19 июля в 22:35
Каналья...
Legend 6
Legend 6
19 июля в 22:34
Дядя Миша, ты дурак?
Что с тобой кормушка сделала?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100