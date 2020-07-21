Созин: «Нет причин, чтобы Кикнадзе оставался во главе клуба»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал дисциплинарные нарушения руководителей российских клубов.

Недавно комитет оштрафовал генерального директора «Зенита» Александра Медведева на 200 тыс. рублей. Также на 300 тыс. рублей за показанный средний палец в адрес болельщиков был оштрафован генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе. На 100 тыс. рублей был оштрафован главный тренер «Ростова» за критику в адрес судейства.

В последнее время начальники все чаще привлекают к себе внимание, но выдумывать новые наказания нет необходимости. У РФС достаточно инструментов. От того, чтобы просто сказать «он извинился, вопрос исчерпан», до полного отстранения от футбола. Такое тоже возможно.

Евгений Гинер не менее значимая фигура в РФС . После того как он высказался по судьям, его на несколько месяцев отстранили и был большой денежный штраф.

Если говорить о Кикнадзе, мое мнение: нет ни одной причины, чтобы после таких поступков человек продолжал работать на своей должности. Если бы это было в Италии, если бы президент «Ювентуса» Андреа Аньелли узнал, что вице-президент клуба Павел Недвед показывает болельщикам «фак», то до вечера тот бы не доработал.