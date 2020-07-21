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Созин: «Нет причин, чтобы Кикнадзе оставался во главе клуба»

21 июля 2020, 11:27

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал дисциплинарные нарушения руководителей российских клубов.

Недавно комитет оштрафовал генерального директора «Зенита» Александра Медведева на 200 тыс. рублей. Также на 300 тыс. рублей за показанный средний палец в адрес болельщиков был оштрафован генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе. На 100 тыс. рублей был оштрафован главный тренер «Ростова» Валерий Карпин за критику в адрес судейства.

В последнее время начальники все чаще привлекают к себе внимание, но выдумывать новые наказания нет необходимости. У РФС достаточно инструментов. От того, чтобы просто сказать «он извинился, вопрос исчерпан», до полного отстранения от футбола. Такое тоже возможно.

Евгений Гинер не менее значимая фигура в РФС. После того как он высказался по судьям, его на несколько месяцев отстранили и был большой денежный штраф.

Если говорить о Кикнадзе, мое мнение: нет ни одной причины, чтобы после таких поступков человек продолжал работать на своей должности. Если бы это было в Италии, если бы президент «Ювентуса» Андреа Аньелли узнал, что вице-президент клуба Павел Недвед показывает болельщикам «фак», то до вечера тот бы не доработал.

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Все комментарии
112910415
112910415
23 июля в 20:41
не так всё просто
VAN ARM
VAN ARM
21 июля в 18:41
это закрытый клуб и правила у них свои)))или их отсутствие)) а ответка будет я уверен))
Игорь Любарский 1
Игорь Любарский 1
21 июля в 17:57
Член комитета по этике Созин постоянно пишет некорректные комментарии. Ему по штату неприлично публично говорить о лицах ,которых потом он обсуждает на комитете. Без разницы- к какому клубу они относятся. Поражает: почему он до сих пор работает в этом комитете. Всем раздаёт приговоры.
denmig
denmig
21 июля в 16:49
Чет много на себя берёт член, комитет по этике! - за777ается на А. на В. - директоров естественных монополий! Чреватая вата!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 июля в 14:51
Как нет причин ???
Локо ещё держится...крепится...второе место занял....
У Кикнадзе работы по дальнейшему развалу команды - не початый край.....
А скольким он ещё свой любимый жест не показал ???

Нет...пусть уж работает...разрушать - не строить....
Его надолго хватит...
Jantu
Jantu
21 июля в 12:18
Член комитета возомнил из себя невесть что.
За адекватность
За адекватность
21 июля в 12:01
"мое мнение: нет ни одной причины, чтобы после таких поступков человек продолжал работать на своей должности" А.Созин:"Произошедшее в «Ростове – преступление против России и нашего народа." Мое мнение, после таких слов, человек не должен работать на должности члена комитета по этике.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
21 июля в 11:51
Так то в Италии... А Карпина я бы ещё оштрафовал за то, что в одном из последних матчах он присутствовал на бровке в качестве главного в шортах. Полнейшее неуважение не только к зрителям, но и, прежде всего, к самому себе.
112910415
112910415
21 июля в 11:50
Созин сильно превышает свои полномочия ! Пожурить, оштрафовать ...это всё
cska vperiod
cska vperiod
21 июля в 11:49
А как же медведев? Что вы скажете по высказываниям и поведению медведева? Если уже так ставится вопрос тогда медведева вообще надо изолировать от общества.
mihaluch
mihaluch
21 июля в 11:44
А с кого КДК бабки будет качать?
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
21 июля в 11:43
Гнать 75
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
21 июля в 11:43
Вот вот
Yurza
Yurza
21 июля в 11:41
Не Созину это решать.
nubom
nubom
21 июля в 11:37
Obdulio Varela
Obdulio Varela
21 июля в 11:34
Гнать гада надо
shlomo
shlomo
21 июля в 11:28
По сути он прав....как ни крути
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