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Слуцкий: «„Спартак“ является большим раздражителем для любого клуба»

21 июля 2020, 10:23
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал предстоящий матч 30-го тура РПЛ со «Спартаком».

Московский «Спартак» является большим раздражителем абсолютно для любого клуба. Если у тебя столько традиций, то ты обречен, что команды играют против тебя с удвоенной энергией, поэтому мы не будем являться исключением. Понятно, что есть локальные турнирные задачи. «Рубин» может поменять 1-2 позиции. Понятно, что это не сверхпринципиально, но, сам матч с такой большой командой, для нашей молодой во всех смыслах команды, очень важен.

Дополнительное волнение, ответственность сковывали нас. Когда задача была решена качество игры выросло. Прежде всего из-за того, что нет такого напряжения. Со «Спартаком» буду понимать, что сверхдополнительного волнения нет, а есть высокий уровень ответственности и желание сыграть максимально качественно.

Игра «Спартака» с «Зенитом»? Очень интересная игра, наверно, одна из самых запоминающихся игр за долгий промежуток времени внутри не только российского первенства, но и кубковых матчей. Трудно сказать, то ли «Спартак» приедет достаточно раздраженным и мотивированным, либо эта игра отнимет большое количество сил. Но нас не сильно интересуют чужие проблемы. Моя задача, чтобы мы сыграли на своем текущем максимуме.

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Все комментарии
коrn3512
коrn3512 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
21 июля в 21:29
В точку)
Wolf77785
Wolf77785 ответ Хозяин фунтиков (раскрыть)
21 июля в 21:07
Круто, а что с голосом такого?)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ коrn3512 (раскрыть)
21 июля в 19:43
Чел страдает комплексом Наполеона. На соккере свое мнение сделал истиной последней инстанции). Тут, или старческий маразм, или гнилая сущность).
Рыжая Борода
Рыжая Борода
21 июля в 18:17
В РПЛ все команды выкладываются до конца 2 раза за сезон
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков
21 июля в 17:38
Лёня сам клуб спартак уже давно середняк и не раздражитель,
а вот что творится вокруг-реально раздражает..
у них в головах до сих пор звучат слова с очередного пленума цк кпсс с
предложением назвать спартак (наплевав как всегда на мнение народа) народной командой и естественно как тогда и велось-все одобрям..
но поверьте вы НИКОГДА не были реально народной..
народ не обманешь,что по приказу сгоняли к вам всех перспективных и что ?
деньги были ТОЛЬКО у вас..и что? народ вас ненавидил всегда за это..
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков ответ Wolf77785 (раскрыть)
21 июля в 17:33
извини но смог досмотреть,видео ужас, голос просто убивает (это я еще слишко мягко написал)
у меня есть помянутная раскладка,где кто ,кого и как..
сам делал..
Wolf77785
Wolf77785 ответ Хозяин фунтиков (раскрыть)
21 июля в 17:09

Вот замедленные повторы и фотографии, где видно, что судья был лоялен к Спартаку!!
pomor 445
pomor 445
21 июля в 16:34
Раздражитель ещё тот, особенно Федун.
Caniggia
Caniggia
21 июля в 16:02
    металлург
    металлург
    21 июля в 15:44
    А спартак многих радует своей игрой и местом в таблице
    Хозяин фунтиков
    Хозяин фунтиков ответ спартак 1987 (раскрыть)
    21 июля в 15:43
    Ты матч внимательно смотрел?
    2мин :бакаев толкается с дугласом,дуглас падает (все норм) но дугласу почему то дают жк?
    3мин: подача во вратарскую спама,,,,Дзюба пытается ударить головой,но его нагло отталкивают руками -ПЕНАЛЬТИ!!! -но ничего..
    3,12 мин: откровенно груба сзади срубат Дуглоса -НИЧЕГО!!!
    11мин: соболев летит на дзюбу локтем вперед-ничего!!!
    12,30 соболев откровенно локтем бьет в голову Барриоса (рекомендация фифа -прямая красная) -НИЧЕГО!!!!!!!!!!!!!!!!! даже без жк..
    Через 25 мин соболев срубает Дзюбу -жк (была бы вторая)...
    Пенальти на Жиркове скорее был..
    с ларсоном просто игровой эпизод...
    Барриос не бил соболева по лицу,а лишь слегка задел,когда тот поскальзнулся и сам падал..
    Пенальти на Азмуне 100% (хоть я бы такие и не давал,да нарушение,да удар по ноге,но мяч то уже улетал)...
    Итог: пенальти на 3 мин. удаление соболева..Зенит по любому играл лучше и победа честная!!!
    А судьи у нар реально непрофи (( и тех этажные маты в их сторону))
    металлург
    металлург
    21 июля в 15:43
    Сейчас больше раздражает зенит
    Хозяин фунтиков
    Хозяин фунтиков ответ prinzЫп (раскрыть)
    21 июля в 15:25
      prinzЫп
      prinzЫп ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      21 июля в 15:10
      Я вообще не читаю никого "Г". Просто я сам бывший футболист и прекрасно знаю, что творилось в футболе в СССР и ВИЖУ, какой БЕСПРЕДЕЛ творится сейчас..Всё, удачи.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ prinzЫп (раскрыть)
      21 июля в 14:58
      Мой последний совет. Не читай жёлтую прессу, а больше сам думай, все!!
      prinzЫп
      prinzЫп ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      21 июля в 14:55
      Мой ответ ещё короче: - Я читал высказывания этого клоуна с купленной лицензией ФИФА, потому скажу так - Сталина на него нет, а жаль...
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ prinzЫп (раскрыть)
      21 июля в 14:51, ред.
      Мой вывод короткий и простой. Кашшаи в футболе разбирается гораздо хуже тебя. Он не фанат, а рефери ФИФА. ЕМУ РЕПУТАЦИЯ СВОЯ ДОРОГА. Почитай, что он пишет про этот матч и подумай
      СПОРТ СПОРТ
      СПОРТ СПОРТ
      21 июля в 14:12
      а Слуцкий булка с маслом для любой команды!
      коrn3512
      коrn3512
      21 июля в 14:12
      Позорник ваня, опускается всё ниже
      Союзник противников
      Союзник противников ответ спартак 1987 (раскрыть)
      21 июля в 13:59
      Так ты всю страницу занял,хрен объедешь! Но по последующим твоим высказываниям вижу,что ты вполне грамотен и можешь излагать свои мысли. Как говорил дядя Володя в "Кин-Дза-Дза" :"Сработала всё-таки хреновина!!!
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ спартак 1987 (раскрыть)
      21 июля в 13:50, ред.
      А мы тоже читать не разучились и имеем доступ к разным ресурсам, кроме соккера, да к тому же и сами маленько в футболе разбираемся. При этом. смотрим футбол без фанатских очков, чего и вам желаем
      Wolf77785
      Wolf77785 ответ prinzЫп (раскрыть)
      21 июля в 13:25
      да, у спартачей, судьи топят и с Цска, и с Тамбовом, хотя и там он относился лояльно к мясным, но все равно жалуются... В каждом гребаном матче нытье...
      ABir
      ABir
      21 июля в 13:16
      Жаль, что для Спартака в этом матче полностью отсутствует турнирная мотивация. Правда, плюс, что можно в боевых условиях проверить ближайший резерв и запас
      Wolf77785
      Wolf77785
      21 июля в 13:11
      berda2003
      berda2003 ответ Footbolista (раскрыть)
      21 июля в 13:00
        prinzЫп
        prinzЫп ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        21 июля в 12:42
        Не брат, это ТЫ не прав. Нужно быть обстоятельно слепым, чтобы не заметить, как судьи судят Зенит и как остальных команд (и ЦСКА и Краснодар и Спартак и ЛОКО и т.д.). Долго не хочу голословить, но все же скажу - не заметить ТО, как судья именно ТОПИЛ Спартак - НЕВОЗМОЖНО! Хотя, можно, если ты фанатом Зенита, или ненавидишь Спартак. Насколько я вижу, ты не фанат Дзюбы и Азмуна, значит остаётся только второй вариант - сильно ненавидишь Спартак. Знаешь, я тоже болельщик ЦСКА и когда играю наши со Спартаком, я конечно болею за наших. Но ненавидеть Спартак (да и любую другую команду, кроме Зенита со своим Газпромом, за беспредел творящий в стране), потому что это наш злейший враг, это глупо! Спартак не наш враг, а наш соперник,самый принципиальный, у которого всегда хочется и приятно выигрывать. И правильно сказал Слуцкий, Спартак самый сильный раздражитель для любого клуба. А вот почему он такой раздражитель, кто не знает, Google в помощь.
        Я тоже болельщик ЦСКА, и нет ненависти к Спартаку, а к Зениту, для которого Газпром всё и всех уже давно купил. И будь судейство иностранное, не купленное, Спартак выиграл бы, это было заметно по движению команд во втором тайме (да и в 1-м Спартак двигался очень хорошо). Мне не важно, что выиграл бы Спартак, типа наш главный принципиальный соперник, а я за честную игру и судейство! Так что, не нужно ненавидеть Спартак, это только на пользу третьей стороне, в данном случае Зениту.
        Относись к нему с уважением, забудь про вражду и тебе станет легче на душе... Не важно, какой он, этот твой враг (соперник) и не важно как ты к нему относишься (ненавидешь, призераешь и т.д.), но и врага МОЖНО и НУЖНО уважать...
        Bikcon
        Bikcon
        21 июля в 12:27
        Ноющие попадут под пресс Рубина.
        STVA 1
        STVA 1 ответ handreb (раскрыть)
        21 июля в 12:26
        Ну что же, всякая тактика имеет право на жизнь!Вон Уфа неплохо играет таким образом!Все зависит от подбора игроков!Зениту это позволяет так играть в РПЛ ,а вот в еврокубках у них уже так мало получается!
        Заур-ЗВЕРЬ
        Заур-ЗВЕРЬ
        21 июля в 12:09
        За Рубин больше голосов,чем за Спартак, вот и раздрожает Спартак всех болелов))
        ЗЫ ни че не имею против Спартака, даже топил после распада СССР, но вот фонаты Спартака реал раздражали)))
        спартак 1987
        спартак 1987 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        21 июля в 12:03
        Я читаю мнение болельщиков разных клубов не на соккере, особенно важно мнение простых фанатов, многие терпеть не могут Спартак, но признают, что творится газпромовский беспредел
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