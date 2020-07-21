Слуцкий: «„Спартак“ является большим раздражителем для любого клуба»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал предстоящий матч 30-го тура РПЛ со «Спартаком».

Московский «Спартак» является большим раздражителем абсолютно для любого клуба. Если у тебя столько традиций, то ты обречен, что команды играют против тебя с удвоенной энергией, поэтому мы не будем являться исключением. Понятно, что есть локальные турнирные задачи. «Рубин» может поменять 1-2 позиции. Понятно, что это не сверхпринципиально, но, сам матч с такой большой командой, для нашей молодой во всех смыслах команды, очень важен.

Дополнительное волнение, ответственность сковывали нас. Когда задача была решена качество игры выросло. Прежде всего из-за того, что нет такого напряжения. Со «Спартаком» буду понимать, что сверхдополнительного волнения нет, а есть высокий уровень ответственности и желание сыграть максимально качественно.

Игра «Спартака» с «Зенитом»? Очень интересная игра, наверно, одна из самых запоминающихся игр за долгий промежуток времени внутри не только российского первенства, но и кубковых матчей. Трудно сказать, то ли «Спартак» приедет достаточно раздраженным и мотивированным, либо эта игра отнимет большое количество сил. Но нас не сильно интересуют чужие проблемы. Моя задача, чтобы мы сыграли на своем текущем максимуме.