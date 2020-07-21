Заболевшие коронавирусом игроки «Сочи» переносят болезнь бессимптомно

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что заразившиеся коронавирусом представители клуба переносят болезнь бессимптомно.

Ситуация на сегодняшний момент такова, что ехать нам нельзя. Мы практически ежедневно тестируемся: тесты показывают то положительный, то отрицательный результат. Болезнь протекает, к счастью, бессимптомно, есть небольшая температура, которую кто-то чувствует, а кто-то нет.

В любом случае нам нужно этот карантин выждать, у тех ребят самоизоляция, они находятся на пути к выздоровлению. Поехать на матч нет возможности.