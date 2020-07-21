Заболевшие коронавирусом игроки «Сочи» переносят болезнь бессимптомно

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что заразившиеся коронавирусом представители клуба переносят болезнь бессимптомно.
Ситуация на сегодняшний момент такова, что ехать нам нельзя. Мы практически ежедневно тестируемся: тесты показывают то положительный, то отрицательный результат. Болезнь протекает, к счастью, бессимптомно, есть небольшая температура, которую кто-то чувствует, а кто-то нет.
В любом случае нам нужно этот карантин выждать, у тех ребят самоизоляция, они находятся на пути к выздоровлению. Поехать на матч нет возможности.
Недавно пресс-служба «Крыльев Советов» объявила об отмене матча 30-го тура РПЛ против «Сочи». Так как у 9 представителей «Сочи» был выявлен коронавирус.
Вот и получается, что корона, даже бессимптомная, решила всё по своему в дележе мест.
Два технаря Оренбурга и Сочи, и бедные Крылья отправляются в ФНЛ.
З.Ы. А может, Химки спецом взяли гроссмейстерскую паузу, ждут предложений от Крыльев.
Типа, народные нам платит на вход, перебейте сумму, и мы "передумаем".
Это в порядке бреда, но в нынешнее постпандемийное время возможно всё...
Вот и получается, что корона, даже бессимптомная, решила всё по своему в дележе мест.
Два технаря Оренбурга и Сочи, и бедные Крылья отправляются в ФНЛ.
З.Ы. А может, Химки спецом взяли гроссмейстерскую паузу, ждут предложений от Крыльев.
Типа, народные нам платит на вход, перебейте сумму, и мы "передумаем".
Это в порядке бреда, но в нынешнее постпандемийное время возможно всё...