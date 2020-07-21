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Заболевшие коронавирусом игроки «Сочи» переносят болезнь бессимптомно

21 июля 2020, 09:07

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что заразившиеся коронавирусом представители клуба переносят болезнь бессимптомно.

Ситуация на сегодняшний момент такова, что ехать нам нельзя. Мы практически ежедневно тестируемся: тесты показывают то положительный, то отрицательный результат. Болезнь протекает, к счастью, бессимптомно, есть небольшая температура, которую кто-то чувствует, а кто-то нет.

В любом случае нам нужно этот карантин выждать, у тех ребят самоизоляция, они находятся на пути к выздоровлению. Поехать на матч нет возможности.

Недавно пресс-служба «Крыльев Советов» объявила об отмене матча 30-го тура РПЛ против «Сочи». Так как у 9 представителей «Сочи» был выявлен коронавирус.

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Брулин
Брулин
21 июля в 11:13
    Союзник противников
    Союзник противников ответ mihaluch (раскрыть)
    21 июля в 11:04
    "никакого"...
    Союзник противников
    Союзник противников
    21 июля в 11:03
    Патаму шта они выжигают эту гадость солнцем,морем и вином.
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
    21 июля в 10:33
    Это не может не радовать
    cska vperiod
    cska vperiod
    21 июля в 10:27
    Но вирус то есть, надо выдержать карантин.
    Valeleo
    Valeleo
    21 июля в 10:05
    Здоровья всем заболевшим.
    МиХаХа
    МиХаХа
    21 июля в 09:48
    Фантом какой то, а не болезнь.
    mihaluch
    mihaluch
    21 июля в 09:42
    А может и не было не какого коронавируса?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    21 июля в 09:35
    Смотрю на таблицу и не понимаю. Сочи с Тамбовом играть будут или нет? Если Сочи дадут технарь, то Крыльям уже не помогут эти 3 очка, т.к. у Ахмата преимущество по личным встречам. Если я правильно понимаю регламент.
    Вот и получается, что корона, даже бессимптомная, решила всё по своему в дележе мест.
    Два технаря Оренбурга и Сочи, и бедные Крылья отправляются в ФНЛ.
    З.Ы. А может, Химки спецом взяли гроссмейстерскую паузу, ждут предложений от Крыльев.
    Типа, народные нам платит на вход, перебейте сумму, и мы "передумаем".
    Это в порядке бреда, но в нынешнее постпандемийное время возможно всё...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    21 июля в 09:27
    Это конечно радует.
    Footbolista
    Footbolista
    21 июля в 09:21, ред.
    Ничего хорошего...бессимптомное течение болезни говорит лишь о том, что вирус в организме есть, а иммунитета нет...симптомы - это проявление иммунитета...
    feris1
    feris1
    21 июля в 09:19
    Сочинцам здоровья!
    shlomo
    shlomo
    21 июля в 09:11
    Это конечно хорошо.....здоровья
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