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Пантелеев: «Хотим, чтобы Луценко стал лучшим бомбардиром в чемпионате»

21 июля 2020, 11:47

Полузащитник тульского «Арсенала» Владислав Пантелеев надеется, что его одноклубник Евгений Луценко сможет стать лучшим бомбардиром РПЛ.

Он заслужил такой результат своим трудом. Мы все за него очень рады. Пусть продолжает в том же духе. Хотим, чтобы он стал лучшим бомбардиром в команде и в чемпионате.

Сейчас лучшим бомбардиром первенства является Артём Дзюба (17 голов). Евгений Луценко занимает третью строчку в гонке бомбардиров (15 голов).

Напомним, что успешная игра форварда тульского «Арсенала» привлекла внимание «Краснодара» и «Локомотива».

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Все комментарии
For56tas
For56tas
21 июля в 12:04
Кутепов тоже хочет в Милан.
VAN ARM
VAN ARM
21 июля в 11:51
У него что тоже юбилей ??? Как у зенита))))))))
drug01
drug01
21 июля в 11:48
Желание хорошее удачи
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