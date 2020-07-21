Пантелеев: «Хотим, чтобы Луценко стал лучшим бомбардиром в чемпионате»

Полузащитник тульского «Арсенала» надеется, что его одноклубник сможет стать лучшим бомбардиром РПЛ .

Он заслужил такой результат своим трудом. Мы все за него очень рады. Пусть продолжает в том же духе. Хотим, чтобы он стал лучшим бомбардиром в команде и в чемпионате.