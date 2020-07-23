УЕФА ввёл штрафные санкции в отношении «Фенербахче»

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23 июля 2020, 05:17

УЕФА принял решение ввести санкции в отношении «Фенербахче». Турецкий клуб лишится 2 млн евро призовых, которые будут завоёваны в двух последующих еврокубковых сезонах.

Как отмечает пресс-служба УЕФА , такое решение было принято в связи с тем, что «Фенербахче» не выполнил условие безубыточности клуба до 2018 года. При этом наказание могло составить 1 млн евро в том случае, если бы «Фенербахче» выполнил условие к октябрю 2019 года.

Недавно сообщалось о том, что «Фенербахче» заинтересован в подписании нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.