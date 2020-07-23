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УЕФА ввёл штрафные санкции в отношении «Фенербахче»

23 июля 2020, 05:17

УЕФА принял решение ввести санкции в отношении «Фенербахче». Турецкий клуб лишится 2 млн евро призовых, которые будут завоёваны в двух последующих еврокубковых сезонах.

Как отмечает пресс-служба УЕФА, такое решение было принято в связи с тем, что «Фенербахче» не выполнил условие безубыточности клуба до 2018 года. При этом наказание могло составить 1 млн евро в том случае, если бы «Фенербахче» выполнил условие к октябрю 2019 года.

Недавно сообщалось о том, что «Фенербахче» заинтересован в подписании нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

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95-shishani-95
95-shishani-95
23 июля в 22:30
Это не МС, и у них нет таких денег!
УЕФА пр...жная, к...л ты!!!😂
Bullкин
Bullкин
23 июля в 08:13
Охохо! Дзюба будет там Наташей!
kastites
kastites
23 июля в 06:31
Пора против спартака вводить. А то ноют на каждом углу
STVA 1
STVA 1
23 июля в 05:29
Прям как наш КДК
ДСА
ДСА
23 июля в 05:19
Это не Манчестер Сити, наказать легко.
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