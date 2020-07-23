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Новый сезон ФНЛ начнётся 1 августа

23 июля 2020, 19:02

Пресс-служба ФНЛ объявила о дате старта нового сезона.

Турнир начнется 1 августа 2020 года и завершится 15 мая 2021 года. В ФНЛ сыграет 22 команды, включая «Крылья Советов» и «Оренбург».

Проект календаря был одобрен на общем собрании ФНЛ и завтра будет утвержден исполкомом РФС.

Членами ФНЛ стали победители первенства Профессиональной футбольной лиги-2019/20 — «Акрон» из Тольятти, брянское «Динамо», столичный «Велес», астраханский «Волгарь» и омский «Иртыш». Также в первенстве ФНЛ-2020/21 должны принять участие выбывшие из РПЛ «Крылья Советов» и «Оренбург».

На еще одно место в ФНЛ претендуют подмосковный «Олимп-Долгопрудный», владикавказская «Алания» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Решение примет исполком РФС.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
24 июля в 11:47
АЛАНИЮ В ФНЛ!!!!!
Boxert
Boxert ответ RomzesRZN (раскрыть)
24 июля в 00:48
Это будет уже не в вашей жизни.
Давайте думать
Давайте думать
23 июля в 21:29
Крыльям успехов!!!
Carcasss
Carcasss
23 июля в 21:28
    112910415
    112910415
    23 июля в 21:01
    ура, он начнётся !
    КЭТиК
    КЭТиК
    23 июля в 20:40
    Неспортивный принцип на лицо.
    RomzesRZN
    RomzesRZN ответ Abverin (раскрыть)
    23 июля в 20:22
    Эх, действительно... ну ничего, скоро закончится в России эра газпрома и зенит в фнл отправится со своими фарм-клубами!
    Abverin
    Abverin ответ RomzesRZN (раскрыть)
    23 июля в 19:41
    Хотя бы заголовки читайте.
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    23 июля в 19:30
    Зениту сразу 12 очков от сочей и урала напишут? Кхе-кхе.
    cska vperiod
    cska vperiod
    23 июля в 19:12
    Жаль, что спартака там нет а то можно было поболеть и за клубы ФНЛ.
    shlomo
    shlomo ответ VAN ARM (раскрыть)
    23 июля в 19:07
    Все возможно....будем посмотреть какими составами будут обладать...да и как опять будет ситуация с Роспотребнадзором...
    VAN ARM
    VAN ARM ответ shlomo (раскрыть)
    23 июля в 19:05
    думаю они с торпедо поборются))
    shlomo
    shlomo
    23 июля в 19:04
    Удачи Оренбургу!!!
    Ноющий модераторам
    Ноющий модераторам
    23 июля в 19:03
    Совсем немного осталось погрустить
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