Новый сезон ФНЛ начнётся 1 августа

Пресс-служба ФНЛ объявила о дате старта нового сезона.

Турнир начнется 1 августа 2020 года и завершится 15 мая 2021 года. В ФНЛ сыграет 22 команды, включая «Крылья Советов» и «Оренбург».

Проект календаря был одобрен на общем собрании ФНЛ и завтра будет утвержден исполкомом РФС .

Членами ФНЛ стали победители первенства Профессиональной футбольной лиги-2019/20 — «Акрон» из Тольятти, брянское «Динамо», столичный «Велес», астраханский «Волгарь» и омский «Иртыш». Также в первенстве ФНЛ -2020/21 должны принять участие выбывшие из РПЛ «Крылья Советов» и «Оренбург».