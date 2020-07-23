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ЦСКА и «Спартак» сразятся за сенегальского хавбека

23 июля 2020, 21:02

Полузащитник «Нима» Сиди Сарр может продолжить карьеру в России.

К 24-летнему футболисту проявляют интерес ЦСКА и «Спартак». Отмечается, что на сенегальца также претендуют два клуба из французской Лиги 1 и «Порту».

Контракт Сарра с «Нимом» истекает летом 2023 года. Ранее ходили слухи, что защитник «Зенита» Игорь Смольников может продолжить карьеру в «Спартаке».

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
24 июля в 18:56
Если и купят, все равно придется в аренду в "Порту" отдавать... Там из него могут сделать хорошего игрока.
RIR68
RIR68
24 июля в 11:43
читаешь Сарр Сиди, а в голову приходит только Селюк)
Sylpheed
Sylpheed
24 июля в 10:30
В Спартак пусть идет, нахрен он нам нужен
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
24 июля в 09:22
Спонсор Коней - Почта России, здорово приподнялась на марках для бесконечного количество кляуз спартака. Поэтому в финансовом плане Почтовик выглядит предпочтительней.
VAN ARM
VAN ARM
24 июля в 08:05
удачи спартаку)))
SHMEL
SHMEL ответ Смольчик (раскрыть)
24 июля в 08:03
И что от этого? А у нас свои играют. Пусть в зените хоть вся команда черная будет, мне по барабану.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
24 июля в 07:44
    Номер 1 на этом проэкте
    Номер 1 на этом проэкте ответ Izmar (раскрыть)
    24 июля в 07:03
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      24 июля в 06:25
      Гинер, куда с "карнюшоном" лезет?). У Федуна "зазуля"!).
      "Сразятся"..).
      Caniggia
      Caniggia
      24 июля в 05:32
      Очередную Мукунку Селюк с пальмы снял и выставил на продажу.
      Багров-брат
      Багров-брат
      24 июля в 03:46
      Если про Порту не утка, то смысла нет суетиться, тем более СпаМу. Весовые категории разные...)))
      For56tas
      For56tas
      24 июля в 01:07
      Селюк уже коней один раз обманул.
      19821022
      19821022
      24 июля в 00:57
      В Уфе кони и свиньи будут искать свое счастье.
      Gahi
      Gahi
      24 июля в 00:42
      Селюк вчера был замечен на испанском базаре пучки отбирал за 15 копеек а сегодня уже на французско- сенегальском за пучки по 10 копеек выбирает. И куда только доля агента не заведёт?
      Cir Braun
      Cir Braun
      24 июля в 00:31
      Пусть сражаются, а он уйдет в Порту, как Вагнер ушел в Кайрат.
      Смольчик
      Смольчик ответ SHMEL (раскрыть)
      23 июля в 23:54
      В Питерке зулусы хоть играют.
      SHMEL
      SHMEL ответ Izmar (раскрыть)
      23 июля в 23:10
      Главное в питере чтобы свои зулусы не кидали, у вас их поболее, чем у нас.
      SHMEL
      SHMEL ответ post-navigator (раскрыть)
      23 июля в 23:09
      Что самое интересное, в ЦСКА всего один темный и тот не играет, а стоит на выход, а в зенитке аж два негра...
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      23 июля в 23:08
      А у этого Сиди агент случайно не Селюк???
      ermak6848
      ermak6848
      23 июля в 23:05
      время покажет у кого тугой кошелёк
      Izmar
      Izmar
      23 июля в 23:04
      В ЦСКА зулус нужен, а то их свой зулус Лав просто кинул.
      CSKA2012
      CSKA2012
      23 июля в 23:03
      Конечно он выберет Порту, а если российский клуб, то нет этому игроку веры раз выбрал бабки а не развитие)
      Yurza
      Yurza
      23 июля в 23:00
      Без зулусов спартак занимает 7-е место только с помощью судьи.
      311
      311
      23 июля в 22:57
      Федун откатит агентам пару чемоданов и спор разрешен!)
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
      23 июля в 22:35
        Альфи
        Альфи
        23 июля в 22:07
        Дак ведь он из диких мест,
        Во – гляди, чаво он ест!
        Помнишь вазу из топазу?
        Слопал, ирод, – вот те крест!
        ...наверно третий день как с пальмы слез,в Спартаке одни уголёчки,пусть туда идет
        post-navigator
        post-navigator
        23 июля в 22:06
        Места с 4 по 7 могут претендовать только на гондурасских либеро.
        Именем патриса лумумбы из священного лумумбария - призываю афромосковские клубы: идите уже в мозамбикский пердивв :)
        Levadia
        Levadia
        23 июля в 21:58
        Тут ни один не вариант.Армейцы в Бразилии или Швеции будут искать,а у Спартака Федун зажмёт денег.
        cska1948
        cska1948
        23 июля в 21:55
        Сенегальцы, как правило, предпочитают Францию.
        Romkurch
        Romkurch
        23 июля в 21:53
        Зачем Порту ставят рядом с такими слабыми клубами.
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