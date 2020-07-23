ЦСКА и «Спартак» сразятся за сенегальского хавбека

Полузащитник «Нима» Сиди Сарр может продолжить карьеру в России.
К 24-летнему футболисту проявляют интерес ЦСКА и «Спартак». Отмечается, что на сенегальца также претендуют два клуба из французской Лиги 1 и «Порту».
Контракт Сарра с «Нимом» истекает летом 2023 года. Ранее ходили слухи, что защитник «Зенита» Игорь Смольников может продолжить карьеру в «Спартаке».
"Сразятся"..).
"Сразятся"..).
Во – гляди, чаво он ест!
Помнишь вазу из топазу?
Слопал, ирод, – вот те крест!
...наверно третий день как с пальмы слез,в Спартаке одни уголёчки,пусть туда идет
Во – гляди, чаво он ест!
Помнишь вазу из топазу?
Слопал, ирод, – вот те крест!
...наверно третий день как с пальмы слез,в Спартаке одни уголёчки,пусть туда идет
Именем патриса лумумбы из священного лумумбария - призываю афромосковские клубы: идите уже в мозамбикский пердивв :)
Именем патриса лумумбы из священного лумумбария - призываю афромосковские клубы: идите уже в мозамбикский пердивв :)