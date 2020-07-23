ЦСКА и «Спартак» сразятся за сенегальского хавбека

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23 июля 2020, 21:02

Полузащитник «Нима» может продолжить карьеру в России.

К 24-летнему футболисту проявляют интерес ЦСКА и «Спартак». Отмечается, что на сенегальца также претендуют два клуба из французской Лиги 1 и «Порту».

Контракт Сарра с «Нимом» истекает летом 2023 года. Ранее ходили слухи, что защитник «Зенита» Игорь Смольников может продолжить карьеру в «Спартаке».