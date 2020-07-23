Гендиректор «Зенита» назвал сумму, за которую клуб готов продать Азмуна

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев коснулся темы возможной продажи нападающего Сердара Азмуна в другой клуб.
Я думаю, маловероятно, что он уедет, пробыв у нас всего полтора сезона. Ему есть куда расти, а чисто для клуба его стоимость еще не достигла максимума, чтобы с ним расставаться.
Существует внутренняя цель, чтобы не дешевле Паредеса за 40 миллионов? Примерно (смеется).
В прошедшем сезоне РПЛ Азмун стал лучшим бомбардиром, забив 17 голов.
Кикнадзе устал деньги считать за Миранчука....
Теперь Медведев посетил сей аукцион....))
Одно непонятно...почему эти руководящие господа уверены что кто то в европах готов расстаться с такими суммами...ради игроков из 7-го чемпионата континента...команды которых либо вообще в еврокубки не попадают....либо остаются без евровесны ???
Смолов вон тоже был "лучшим бомбардиром РПФЛ"...дважды...ну и ??
И за сумму в 5 раз меньшую не подошёл 17-й команде Примеры....
Кикнадзе устал деньги считать за Миранчука....
Теперь Медведев посетил сей аукцион....))
Одно непонятно...почему эти руководящие господа уверены что кто то в европах готов расстаться с такими суммами...ради игроков из 7-го чемпионата континента...команды которых либо вообще в еврокубки не попадают....либо остаются без евровесны ???
Смолов вон тоже был "лучшим бомбардиром РПФЛ"...дважды...ну и ??
И за сумму в 5 раз меньшую не подошёл 17-й команде Примеры....