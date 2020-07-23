Гендиректор «Зенита» назвал сумму, за которую клуб готов продать Азмуна

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев коснулся темы возможной продажи нападающего в другой клуб.

Я думаю, маловероятно, что он уедет, пробыв у нас всего полтора сезона. Ему есть куда расти, а чисто для клуба его стоимость еще не достигла максимума, чтобы с ним расставаться.

Существует внутренняя цель, чтобы не дешевле Паредеса за 40 миллионов? Примерно (смеется).