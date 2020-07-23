ГлавнаяНовости

Гендиректор «Зенита» назвал сумму, за которую клуб готов продать Азмуна

23 июля 2020, 16:21

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев коснулся темы возможной продажи нападающего Сердара Азмуна в другой клуб.

Я думаю, маловероятно, что он уедет, пробыв у нас всего полтора сезона. Ему есть куда расти, а чисто для клуба его стоимость еще не достигла максимума, чтобы с ним расставаться.

Существует внутренняя цель, чтобы не дешевле Паредеса за 40 миллионов? Примерно (смеется).

В прошедшем сезоне РПЛ Азмун стал лучшим бомбардиром, забив 17 голов. 

Все новости
Слухи«Локомотив» подпишет нападающего солигорского «Шахтера» Лисаковича
Вчера, 22:09 Комментарии16
СлухиЛоврен станет игроком «Зенита» уже на следующей неделе
Вчера, 16:43 Комментарии39
СлухиЦСКА — единственный клуб, который хочет подписать Карраскаля
Вчера, 15:07 Комментарии45
СлухиУ «Локомотива» нет предложений по Смолову
Вчера, 15:01 Комментарии20
СлухиТрансфер Фомина в «Динамо» может сорваться
Вчера, 14:09 Комментарии9
Агент Маньяков: «Смольников перешёл в „Краснодар“»
25 июля Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
рус фан
рус фан
23 июля в 23:07
За Азмуна через год можно и 50 млн просить, если он не снизит планку и будет только улучшать свою игру. В РПЛ не много легионеров так ого уровня.
ЮЗИК
ЮЗИК
23 июля в 20:40
За такую цену, пусть лучше там и остаётся
cska vperiod
cska vperiod
23 июля в 19:50
Цена прямо скажем газпромовская.
Давайте думать
Давайте думать
23 июля в 19:34
Что уж мелочиться, Европа, даешь 80 млн евро за жену Дзюбы!!! Лучше играть? Скоро старость!!!
димон 37
димон 37
23 июля в 18:35
газенит засылает условному псж 80 мильёно денег и те покупают перса, так продавали передаса
RIR68
RIR68 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
23 июля в 18:17
что значит продал или устал считать деньги? процесс только запущен. добро пожаловать в клуб)))
STVA 1
STVA 1 ответ Gahi (раскрыть)
23 июля в 18:13
Ключевая фраза -стал лучшим бомбардиром чемпионата РПЛ !Дальше можно не продолжать, хотя если попадутся такие же 8 , как из ПСЖ, то глядишь и купят за 40)))
КЭТиК
КЭТиК
23 июля в 18:11
50 точно стоит.
Gahi
Gahi
23 июля в 18:00
А что Вы хотели всё правильно стал лучшим бомбардиром чемпионата РПЛ и третьим кто становился лучшим из клуба Зенит. Впереди Л/Ч поэтому есть смысл оставить Азмуна в команде хотя бы на год. Вот и цена чтобы отпугнуть от конкурентов, а может и найдётся команда которая за ценой не постоит?
VV V
VV V
23 июля в 17:57, ред.
Вот засранец Медведев.....Азмуна нашёл и воспитал Бердыев, а Медведев засадил за Азмуна общие государственные деньги страны, чтобы тот перешёл в коммунистическую сказку Зенит-здесь мозгов НЕ НАДО !!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
23 июля в 17:48, ред.
Гинер уже продал Чалова ...
Кикнадзе устал деньги считать за Миранчука....
Теперь Медведев посетил сей аукцион....))

Одно непонятно...почему эти руководящие господа уверены что кто то в европах готов расстаться с такими суммами...ради игроков из 7-го чемпионата континента...команды которых либо вообще в еврокубки не попадают....либо остаются без евровесны ???

Смолов вон тоже был "лучшим бомбардиром РПФЛ"...дважды...ну и ??
И за сумму в 5 раз меньшую не подошёл 17-й команде Примеры....
Вася Васин 6
Вася Васин 6
23 июля в 17:41
Порченый товар
LOpp
LOpp
23 июля в 17:22
Дзюба за Азмуна предлагает 20 баранов и холодильник финский
Jantu
Jantu
23 июля в 17:12
Правильно говорит Медведев.
VAN ARM
VAN ARM
23 июля в 17:10
дух барыги у вас в крови))))
112910415
112910415
23 июля в 17:06
шутка незамысловатая
For56tas
For56tas
23 июля в 17:02
Спартаку за 50, не меньше.
Сп62
Сп62
23 июля в 16:50
За такую цену приобрести Кокорина может только Газпром.
mihaluch
mihaluch
23 июля в 16:36
За столько только денежный мешок может купить.
vinyardrip
vinyardrip
23 июля в 16:35
С такими запросами сгниет зюпина подстилка)
beefs
beefs
23 июля в 16:33
ну немножко перегнули планку...
shlomo
shlomo
23 июля в 16:28
А Сашенька оказывается еще и спекулянт...любую тетю Соню на Привозе обует...
Grabovsky
Grabovsky
23 июля в 16:28
Реализацию подтянуть надо. Много всю таки запарывает тоже
ДАША Д
ДАША Д
23 июля в 16:25
Мечтают подороже продать.
Footbolista
Footbolista
23 июля в 16:23
shlomo
shlomo
23 июля в 16:21
Офигенно...на столько он не играет...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100