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Агент: «У Бумаля есть предложения из АПЛ и РПЛ»

23 июля 2020, 15:13

Агент Борис Рендабмо, представляющий интересы камерунского полузащитника «Урала» Петруса Бумаля, рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры игрока.

Сейчас у Бумаля есть предложения из АПЛ и РПЛ, но мы пока не знаем, где он продолжит свою карьеру. Решение Петруса будет зависеть от условий конкретных предложений. У нас действительно есть несколько вариантов из России, но не могу сказать, интересуются ли им клубы из зоны еврокубков.

В прошедшем сезоне РПЛ Бумаль сыграл в 17 матчах во всех турнирах, на его счету одна результативная передача.

Не так давно появлялась информация о переговорах Бумаля с «Фулхэмом».

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
23 июля в 18:17
Из Урала я бы приглсил Бикфалви в паре с Эль Кабиром.
VAN ARM
VAN ARM
23 июля в 17:24
а чего не в африку? ведь тут одни расисты))))))))))))))
ДАША Д
ДАША Д
23 июля в 15:18
Скорее всего не из АПЛ, а из Чампионшипа есть предложение.
shlomo
shlomo
23 июля в 15:17
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