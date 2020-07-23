Агент: «У Бумаля есть предложения из АПЛ и РПЛ»

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23 июля 2020, 15:13

Агент Борис Рендабмо, представляющий интересы камерунского полузащитника «Урала» , рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры игрока.

Сейчас у Бумаля есть предложения из АПЛ и РПЛ , но мы пока не знаем, где он продолжит свою карьеру. Решение Петруса будет зависеть от условий конкретных предложений. У нас действительно есть несколько вариантов из России, но не могу сказать, интересуются ли им клубы из зоны еврокубков.

В прошедшем сезоне РПЛ Бумаль сыграл в 17 матчах во всех турнирах, на его счету одна результативная передача.

Не так давно появлялась информация о переговорах Бумаля с «Фулхэмом».