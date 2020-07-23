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Генич: «Джикия обрабатывал Кварацхелию по поводу перехода в „Спартак“»

23 июля 2020, 15:38

Футбольный комментатор Константин Генич в твиттере сообщил, что «Спартак» проявляет интерес к 19-летнему грузинскому футболисту «Рубина» Хвиче Кварацхелии.

Я хоть и не инсайдер, но достаточно надежный источник говорит, что Джикия вчера «обрабатывал» Хвичу по поводу перехода в «Спартак». Тот, разумеется, отправил к руководству, но вроде как сам не против. Хороший был бы трансфер?

Не так давно появлялась информация об интересе к Хвиче со стороны «Краснодара». 

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Все комментарии
мангo
мангo
23 июля в 23:07
зачем ему из хорошего клуба переходить в слабый
Ruslan7797
Ruslan7797 ответ Abverin (раскрыть)
23 июля в 21:12
И это говорит человек,у которой команда в ФНЛ или где там играет твой Сибирь
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
23 июля в 20:15
А Хвича очень слаб физически ,три-четыре рывка и каюк ,сдулся ! Да ,скоростной ,да с дриблингом и ударом ,но его будет хватать минут на 20-30 ! Ему бы комплекцию хотя бы Понсе ! Даже хрустальный Джано и тот помясистее был и повыносливее !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ andrefino13 (раскрыть)
23 июля в 20:11
Никто у нас на это не способен , ни Спартак ,ни ЦСКА ,ни Зенит ... никто !
andrefino13
andrefino13
23 июля в 19:28
Спартак не способен дать молодым больше, чем они умеют. Бакаева будет жаль, если в новом сезоне не заиграет на уровне, чтобы его хотели Ювентус к примеру...
ekliziast
ekliziast ответ ildar_3871 (раскрыть)
23 июля в 19:04
    112910415
    112910415
    23 июля в 18:08
    Джикия сообразителен !
    cska vperiod
    cska vperiod
    23 июля в 18:02
    Викторович сможет донести до Хвича, что спартак пропасть.
    RIR68
    RIR68
    23 июля в 18:01
    Футбольный комментатор Константин Генич в твиттере сообщил, что Джикия проявляет интерес к 19-летнему грузинскому футболисту «Рубина» Хвиче Кварацхелии.
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    надоело Ананидзе заниматься)))
    старина
    старина
    23 июля в 18:01
    Обрабатывал дзюба азмуна.Ну а Хвича конечно интересен,как игрок в первую очередь.Вроде и Краснодар его хочет приобрести
    VAN ARM
    VAN ARM
    23 июля в 17:20
    чем? кулаками ногами ))))))))))))или просто деньгами))))))))))))
    ildar_3871
    ildar_3871
    23 июля в 16:47, ред.
    В Спартаке все так свинячут ?
    ildar_3871
    ildar_3871
    23 июля в 16:44
    вот 16ь !
    ALEX26659
    ALEX26659 ответ Литейный 4 (раскрыть)
    23 июля в 16:34
    прям как дзюба в азмуна?
    makkie
    makkie
    23 июля в 16:11
    Интересный парнишка, вносит яркость в закрытую игру клубов РПЛ.
    Но часто заигрывается, порой даже контратаки привозит на свои ворота - как вчера было.
    Нужно с ним поработать, тогда будет приносить пользу в атаке.
    Шишанутый
    Шишанутый
    23 июля в 16:10
    Хороший будет трансфер.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    23 июля в 16:08
    Пупсик нашел замену oнaнидзе?
    Abverin
    Abverin ответ Ruslan7797 (раскрыть)
    23 июля в 16:04
    А вас даже в кубок Тины не пригласят с 7-го места.
    Ruslan7797
    Ruslan7797 ответ Литейный 4 (раскрыть)
    23 июля в 15:58
    О Литейный привет,вы лучше о себе полумайте,с таким составом в ЛЧ вам ни светит ничего
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    23 июля в 15:53
    Уж лучше чем Мирзов.
    Надо брать.
    Bikcon
    Bikcon
    23 июля в 15:47
    Так сам Генич Васю обрабатывал.
    Андрей Вишняков
    Андрей Вишняков
    23 июля в 15:44
    Неужели по методу Жиго?
    Abverin
    Abverin
    23 июля в 15:43
    Это понятно как обработал.
    Литейный 4
    Литейный 4
    23 июля в 15:42
    Это Кварацхелия крутил Джикией как хотел. Проникал в оборону свиней как нож в масло. Гыгыгы
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