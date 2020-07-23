Генич: «Джикия обрабатывал Кварацхелию по поводу перехода в „Спартак“»

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23 июля 2020, 15:38

Футбольный комментатор Константин Генич в твиттере сообщил, что «Спартак» проявляет интерес к 19-летнему грузинскому футболисту «Рубина» .

Я хоть и не инсайдер, но достаточно надежный источник говорит, что Джикия вчера «обрабатывал» Хвичу по поводу перехода в «Спартак». Тот, разумеется, отправил к руководству, но вроде как сам не против. Хороший был бы трансфер?

Не так давно появлялась информация об интересе к Хвиче со стороны «Краснодара».