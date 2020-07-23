Газизов: «Надеюсь, до начала сезона фанаты „Спартака“ могут ждать трансфер»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что московский клуб может оформить трансфер до старта следующего сезона.

Надеюсь, что до начала сезона болельщики могут ждать трансфер. Все хорошие трансферы будут делаться в тишине, но кто-то пойдёт по другому пути. Всё это обговаривается в прессе, нагнетается. Давайте подойдём профессионально. Если я сейчас назову футболиста, его цена прилично взлетит. Я хочу, чтобы игроки доставались «Спартаку» не дороже их рыночной цены. Будем пытаться взять его подешевле и снизить бизнес-нагрузку на «Спартак».