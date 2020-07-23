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Газизов: «Надеюсь, до начала сезона фанаты „Спартака“ могут ждать трансфер»

23 июля 2020, 15:54

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что московский клуб может оформить трансфер до старта следующего сезона.

Надеюсь, что до начала сезона болельщики могут ждать трансфер. Все хорошие трансферы будут делаться в тишине, но кто-то пойдёт по другому пути. Всё это обговаривается в прессе, нагнетается. Давайте подойдём профессионально. Если я сейчас назову футболиста, его цена прилично взлетит. Я хочу, чтобы игроки доставались «Спартаку» не дороже их рыночной цены. Будем пытаться взять его подешевле и снизить бизнес-нагрузку на «Спартак».

Ранее Газизов заявил, что «Спартак» выступил против расширения РПЛ

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Все комментарии
jilbar
jilbar
24 июля в 00:56
Педро Роша вернется.
112910415
112910415
23 июля в 18:22
быть по сему
spartach091
spartach091
23 июля в 17:50
Только не урунова
VAN ARM
VAN ARM
23 июля в 17:13
пусть всё пойдёт на пользу)))
Leha-ha50
Leha-ha50
23 июля в 16:56
В Спартаке тихо не бывает, там всегда шумно, весело и "креативно"!!!
Footbolista
Footbolista ответ cska1948 (раскрыть)
23 июля в 16:27
В борьбе на рынке дезу тоже никто не отменял)...
cska1948
cska1948
23 июля в 16:05
В какой тишине, если Генич раструбил об этом на всю округу?!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
23 июля в 16:05
В cпартаке принято предсезонка проводить с одними игроками, после старта чемпионата половину продать и играть теми, кто остался и кого поймали
For56tas
For56tas
23 июля в 16:01, ред.
Наверное половина Уфы приедет.
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