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Смольников может продолжить карьеру в «Спартаке»

23 июля 2020, 14:57

Защитник «Зенита» Игорь Смольников может продолжить карьеру в «Спартаке».

По информации телеграм-канала Sport_Inside, Александр Маньяков, агент Смольникова, активно продвигает в «Спартак» своего клиента, у которого завершается срок действия контракта с клубом из Санкт-Петербурга.

Отмечается, что Маньяков уже озвучил условия генеральному директору красно-белых Шамилю Газизову: минимальный срок контракта — 2 года. Зарплата игрока — €1,2 млн, плюс подъёмные в размере €2 млн.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
24 июля в 18:31
Я бы на месте Смольникова выбрал клуб попроще, где точно будешь в основе. А так - какая разница где сидеть на лавке: в Зените или в Спартаке? А зарплатой можно немножко и поступиться, если хочешь играть... (А игрок-то неплохой, просто снизил к себе требования, вот и вылетел из основы, а попасть обратно - намного труднее!)
andrefino13
andrefino13
23 июля в 19:15
Утятина, за такое наказывать надо Маньяковых.
112910415
112910415
23 июля в 18:28
хотелось бы как-то жить без Смольникова
старина
старина
23 июля в 18:02
Там есть такие же бревна,причем намного моложе.Рассказов и прочие подающие надежды
cska vperiod
cska vperiod
23 июля в 17:53
Миллер засылает казачков в спартак.
cska vperiod
cska vperiod
23 июля в 17:53
Вот спартак как раз клуб для пенсионеров.
морозз
морозз ответ Юрниекс (раскрыть)
23 июля в 17:45
Чего такой злой, ЛЧ обломалась?
VV V
VV V
23 июля в 17:45
Спартак становится пенсионным фондом государственного Зенита.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
23 июля в 17:32
    12й игрок
    12й игрок
    23 июля в 17:28, ред.
    Отработаный материал- только в спартак...
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    23 июля в 17:08
    Да не дай Бог! Он в курсе, как встретили Быстрова в Питере в свое время? И врагу такого не пожелаешь!
    Юрниекс
    Юрниекс ответ морозз (раскрыть)
    23 июля в 17:08
    А кто к вам пойдет? Неймар? В кубке Соль выступать? Может Ковтуна вернете?
    cska59
    cska59
    23 июля в 16:54
    Разворачивается борьба за паспортистов .Нешутейная .
    kotmyshka
    kotmyshka
    23 июля в 16:32
    А еще Дзюбу с Азмуном тоже в Спартак...
    VAN ARM
    VAN ARM
    23 июля в 16:28
    причём вместе с кокориным))))))))им в компанию ещё мамаева нужно и тогда всё попрёт))))))))))) причём не только на поле))))))))))))))))))
    Footbolista
    Footbolista ответ denmig (раскрыть)
    23 июля в 16:14
    Спасибо!...
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    23 июля в 16:09
    Не уж то решил под старость лет тоже подоить федуна
    denmig
    denmig ответ Ravshan878 (раскрыть)
    23 июля в 16:08
    Равшан, я искал и Тебя в комментах. Заглядывай! Суть - та же !
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
    23 июля в 16:02
    Катюша это часть жизни футболёров.Сегодня здесь а завтра в гостях у Канделаки.)
    морозз
    морозз
    23 июля в 16:01
    Один раз взяли бомжа, сбежал! Зачем нам нужен другой деревянный бомж?
    denmig
    denmig ответ Footbolista (раскрыть)
    23 июля в 15:58
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    Ruslan7797
    Ruslan7797
    23 июля в 15:54
      valt134
      valt134
      23 июля в 15:53
      Думаю, было бы большой ошибкой на закате карьеры переходить в стан заклятого врага. Болельщики обоих команд не поймут и не примут. Но... В нашей стране всё решают ДЕНЬГИ...
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      23 июля в 15:52, ред.
      Агент Смольникова Маньяков.....)))...... Фамилия оправдывает действия.....))). Одним словом БРЕД... 😁.
      ошалевший
      ошалевший ответ спартак 1987 (раскрыть)
      23 июля в 15:50
      ещё он половину времени валяется на поле
      valt134
      valt134
      23 июля в 15:47
      Никогда для меня он не был игроком высокого уровня, даже когда играл за Краснодар. Неужели наш футбол настолько беден.
      ошалевший
      ошалевший
      23 июля в 15:47
      только не это дно,даже без зарплаты если бы согласился,нафиг не нужен
      спартак 1987
      спартак 1987 ответ Константин Белых (раскрыть)
      23 июля в 15:37
      сейчас в это уже сложно поверить, но это действительно когда-то было. достаточно просто включить соньку и поиграть карьеру в фифа, начиная искать вингеров, которые пашут по всей бровке даже в игре сложно найти больше 5ти -6ти хороших игроков за адекватную цену
      Добряк
      Добряк
      23 июля в 15:34
      Зенит видимо действительно отдаст пару игроков своему московскому фарму...
      Багров-брат
      Багров-брат
      23 июля в 15:33
      Не ходи к ним, Игорёша, не ходи,
      У их Лёни твёрдый камушек в груди...)))
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