Защитник «Зенита» Игорь Смольников может продолжить карьеру в «Спартаке».
По информации телеграм-канала Sport_Inside, Александр Маньяков, агент Смольникова, активно продвигает в «Спартак» своего клиента, у которого завершается срок действия контракта с клубом из Санкт-Петербурга.
Отмечается, что Маньяков уже озвучил условия генеральному директору красно-белых Шамилю Газизову: минимальный срок контракта — 2 года. Зарплата игрока — €1,2 млн, плюс подъёмные в размере €2 млн.
ПС - Собираем только друзей, будет желание, откликайся!)
ПС - Собираем только друзей, будет желание, откликайся!)
У их Лёни твёрдый камушек в груди...)))
У их Лёни твёрдый камушек в груди...)))