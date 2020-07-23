Смольников может продолжить карьеру в «Спартаке»

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23 июля 2020, 14:57

Защитник «Зенита» может продолжить карьеру в «Спартаке».

По информации телеграм-канала Sport_Inside, Александр Маньяков, агент Смольникова, активно продвигает в «Спартак» своего клиента, у которого завершается срок действия контракта с клубом из Санкт-Петербурга.

Отмечается, что Маньяков уже озвучил условия генеральному директору красно-белых Шамилю Газизову: минимальный срок контракта — 2 года. Зарплата игрока — €1,2 млн, плюс подъёмные в размере €2 млн.