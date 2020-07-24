Агент форварда «Авеша» сообщил о переговорах с российскими клубами

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24 июля 2020, 01:25

Нападающий португальского «Авеша» близок к переходу в один из российских клубов. Об этом рассказал агент иранского футболиста Мортеза Талегани. Ранее сообщалось об интересе к 26-летнему форварду со стороны «Рубина» и «Уфы».

У нас есть несколько предложений из разных стран. Сейчас мы ведём переговоры с несколькими клубами из России по трансферу Мохаммади. В ближайшие дни мы примем решение и назовём следующий клуб Мердада. Пока ещё ничего не ясно, но Россия — одно из тех направлений, которое интересует нас.

Отметим, что Мердад Мохаммади является братом-близнецом , который ранее выступал за «Терек».

В 28 матчах за «Авеш» в нынешнем сезоне чемпионата Португалии Мердад отметился 8 голами и 6 результативными передачами.