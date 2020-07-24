Агент форварда «Авеша» сообщил о переговорах с российскими клубами

Нападающий португальского «Авеша» Мердад Мохаммади близок к переходу в один из российских клубов. Об этом рассказал агент иранского футболиста Мортеза Талегани. Ранее сообщалось об интересе к 26-летнему форварду со стороны «Рубина» и «Уфы».
У нас есть несколько предложений из разных стран. Сейчас мы ведём переговоры с несколькими клубами из России по трансферу Мохаммади.
В ближайшие дни мы примем решение и назовём следующий клуб Мердада. Пока ещё ничего не ясно, но Россия — одно из тех направлений, которое интересует нас.
Отметим, что Мердад Мохаммади является братом-близнецом Милада Мохаммади, который ранее выступал за «Терек».
В 28 матчах за «Авеш» в нынешнем сезоне чемпионата Португалии Мердад отметился 8 голами и 6 результативными передачами.
Ранее появился слух о том, что ЦСКА и «Спартак» поспорят за сенегальского полузащитника Сиди Сарра.
По поводу иранских нападающих... Буду мягок, отношение к ним " дыши в затылок "
И да... Иранских футболистов в Европе больше играет в мяч, нежели российских- дожили!!!
По поводу иранских нападающих... Буду мягок, отношение к ним " дыши в затылок "
И да... Иранских футболистов в Европе больше играет в мяч, нежели российских- дожили!!!