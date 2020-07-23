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Вандерсон может перейти в «Зенит»

23 июля 2020, 23:54

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон может перейти в «Зенит».

Контракт футболиста с «быками» действует до лета 2022 года. Его зарплата составляет 2 млн евро в год. Ранее слухи связывали хавбека с лиссабонским «Спортингом».

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Все комментарии
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
24 июля в 13:20, ред.
Не думаю, что это произойдет. Репутация у Зенита хромает.
VV V
VV V
24 июля в 06:48
Началось засадилово общих государственных денег страны.
112910415
112910415
24 июля в 05:16
обязательно надо брать, обязательно !
ДАША Д
ДАША Д
24 июля в 04:33
Денег у Зенита точно хватит.
Багров-брат
Багров-брат
24 июля в 03:58
А как вам заголовок: "Все могут перейти в Зенит", и не надо каждый день подобные новости выкладывать...)))
mihaluch
mihaluch
24 июля в 03:27
Похоже на утку.
4atfxkmw47vm
4atfxkmw47vm
24 июля в 03:02
Не надо в 51ик ходить
Legend 6
Legend 6 ответ Не верю 90-м (раскрыть)
24 июля в 01:03
Так дешево стоит? Или дорого?
Он ведь бракованный у вас. Кто его купит за такие деньги?)))
Не верю 90-м
Не верю 90-м ответ Legend 6 (раскрыть)
24 июля в 00:59
Малкома даже на весь цска не обменяешь, вместе со спартаком впридачу.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
24 июля в 00:58
А я вот ничего такого в этом Вандерсоне не вижу,обычный бегунок с переизбытком зачастую неэффективного дриблинга.
Legend 6
Legend 6
24 июля в 00:57
Краснодар бы мог обменять на Малкома.
Лакшери
Лакшери
24 июля в 00:50
Вандерсон сильнее Ригони и Дриусси. Хз как селекция работает
drug01
drug01
24 июля в 00:47
Может если захочет
Izmar
Izmar
24 июля в 00:36, ред.
Кто такое сочиняет хоть бы чуток головой думал.
Evilhuman
Evilhuman
24 июля в 00:29
Уток разных пород сейчас будет много, посмотрим какие из них настоящие
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 июля в 00:14
Было бы неплохо, только найдётся ли ему местечко в восьмёрке легов?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
24 июля в 00:05
Думаю это исключено с учетом лимита
Abverin
Abverin
23 июля в 23:55
Мало верится в это.
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