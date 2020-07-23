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23 июля 2020, 23:54

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон может перейти в «Зенит».

Контракт футболиста с «быками» действует до лета 2022 года. Его зарплата составляет 2 млн евро в год. Ранее слухи связывали хавбека с лиссабонским «Спортингом».