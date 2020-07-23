Полузащитник «Краснодара» Вандерсон может перейти в «Зенит».
Контракт футболиста с «быками» действует до лета 2022 года. Его зарплата составляет 2 млн евро в год. Ранее слухи связывали хавбека с лиссабонским «Спортингом».
Полузащитник «Краснодара» Вандерсон может перейти в «Зенит».
Контракт футболиста с «быками» действует до лета 2022 года. Его зарплата составляет 2 млн евро в год. Ранее слухи связывали хавбека с лиссабонским «Спортингом».
Он ведь бракованный у вас. Кто его купит за такие деньги?)))
Он ведь бракованный у вас. Кто его купит за такие деньги?)))