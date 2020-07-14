Бан отменён, но вопросы остались. Так ли чист «Манчестер Сити»?

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вчера, 16:08

Апелляция «Ман Сити» в CAS была частично удовлетворена, но фактически это победа над УЕФА . «Соккер.ру» заполняет белые пятна в темной истории.

Было. Зимой «Манчестер Сити» получил от УЕФА двухлетний еврокубковый бан и штраф в 30 миллионов евро за нарушение принципов финансового фейр-плей. По предварительным оценкам, убытки клуба составили бы порядка 180 миллионов евро (30 млн штраф + 150 млн потерь из-за неучастия в Лиге чемпионов на протяжении двух лет).

Стало. «Манчестер Сити» нанял толпу крутых адвокатов, которые сумели в CAS защитить интересы своего клиента: запрет на участие в еврокубках с «горожан» снят, а штраф сокращен с 30 млн евро до 10 миллионов (в такую сумму оценен отказ от сотрудничества с компетентными органами УЕФА ). В УЕФА уже приняли к сведению решение Спортивного арбитражного суда и вынуждены будут сократить наложенные на «Манчестер Сити» санкции.

Мотивационная часть решения CAS пока не опубликована, но это большая победа адвокатов «Манчестер Сити» и сокрушительное поражение УЕФА . На сегодняшний день известно, что Арбитражный суд посчитал некоторые доказательства вины английского клуба «недостаточно убедительными», а для других предполагаемых нарушений истек «срок годности»: регламентом УЕФА предусмотрено пятилетнее ограничение по времени для таких проступков. И что же все это значит?

В чем конкретно обвиняли «Манчестер Сити»?

Как известно, «горожане» нарушили правила FFP – закона, ограничивающего финансовую деятельность европейских клубов, согласно которому, грубо говоря, траты не могут превышать заработки. Назывался определенный период: нарушение «Манчестер Сити» датировано 2014 годом, когда английский клуб был наказан, но достиг мирового соглашения с УЕФА . Однако дело было возобновлено после разоблачительной публикации «Football Leaks» в немецком журнале Der Spiegel в ноябре 2018-го.

В судьбоносной статье-расследовании утверждалось, что Abu Dhabi United Group (владельцы «Ман Сити») не просто заставили связанных с ними спонсоров клуба (Etihad) подписать с «Манчестер Сити» спонсорские контракты на условиях, которые были далеки от рыночных (суммы выплат были очевидно завышены, это установило расследование УЕФА в 2014 году), но и самостоятельно направляли деньги этим компаниям для того, чтобы потом получить их в качестве «спонсорских». Иными словами, владельцы закачивали собственные деньги в клуб недопустимым образом, с чем и призван бороться финансовый фейр-плей УЕФА .

Вердикт CAS освобождает «Сити» от ответственности?

В релизе CAS сказано, что некоторые нарушения «не были доподлинно установлены», а другие «ограничены во времени». У них истек срок исковой давности: то самое соглашение об урегулировании с УЕФА было подписано 16 мая 2014-го, а новый запрет вступил в силу 14 февраля 2020-го — прошло больше пяти лет, хотя начало расследования и укладывается в этот временной промежуток, прописанный в процессуальных нормах.

Вердикт Спортивного арбитражного суда возвращает «Манчестер Сити» в Лигу чемпионов — это и была главная цель, но он не доказывает фактическую невиновность «горожан». Дело выиграно не потому, что адвокаты опровергли причастность английского клуба к нарушениям ФФП , они всего лишь юридически доказали, что УЕФА не имеет права наказывать «Манчестер Сити». Есть два установленных факта: признание вины по этому же делу в 2014-м и отказ от сотрудничества со следствием.

Почему УЕФА так долго разбирал дело «Манчестер Сити»?

Расследование «Football Leaks» появилось в ноябре 2018 года, за полгода до истечения срока исковой давности по делу «Манчестер Сити». Достаточно времени, чтобы рассмотреть все аспекты и вынести наказание в рамках легального периода, однако дисциплинарное дело возобновлено только в марте, а приговор появился спустя 15 месяцев после публикации и через 9 месяцев после истечения «срока годности».

На что рассчитывали в УЕФА ? Вероятно, посчитали, что из-за серьезности обвинений и появления новых доказательств срок давности не будет применяться к делу «Манчестер Сити». Независимая судебная палата CFCB, занимавшаяся расследованием, пришла к такому же выводу, а вот в CAS собрались формалисты, что сыграло решающую роль. Возможно, если бы УЕФА не привлекал третью сторону к громкому делу, а решил бы все на заседании своего дисциплинарного комитета до истечения пятилетнего периода, у «Ман Сити» было бы меньше шансов выкрутиться.

Дело осталось «грязным»?

Еще нужно дождаться письменного объяснения решения CAS , но пока все выглядит так, будто мы получили вердикт, основанный сугубо на технических деталях. Представьте, что судят мошенника, следствие длится годами, и вот бравый детектив, наконец, получает неопровержимые доказательства вины подозреваемого, а ему говорят:

Ты раскрыл дело, он 100% мошенник, но по закону мы больше не можем его судить, ведь прошло 10 лет.

Перестает ли мошенник быть мошенником? Нет. Садится ли он в тюрьму? Тоже нет. Решение CAS – оно не о справедливости и не о футболе, а о судах, адвокатах, праве, законах, уловках и так далее. Отвечаем на поставленный выше вопрос — да, дело осталось «грязным», пятно на репутации «Манчестер Сити» тоже останется.

Стоит ли воспринимать это как «смерть» финансового фейр-плей?