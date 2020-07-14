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Бан отменён, но вопросы остались. Так ли чист «Манчестер Сити»?

вчера, 16:08
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Апелляция «Ман Сити» в CAS была частично удовлетворена, но фактически это победа над УЕФА. «Соккер.ру» заполняет белые пятна в темной истории.

Было. Зимой «Манчестер Сити» получил от УЕФА двухлетний еврокубковый бан и штраф в 30 миллионов евро за нарушение принципов финансового фейр-плей. По предварительным оценкам, убытки клуба составили бы порядка 180 миллионов евро (30 млн штраф + 150 млн потерь из-за неучастия в Лиге чемпионов на протяжении двух лет).

Стало. «Манчестер Сити» нанял толпу крутых адвокатов, которые сумели в CAS защитить интересы своего клиента: запрет на участие в еврокубках с «горожан» снят, а штраф сокращен с 30 млн евро до 10 миллионов (в такую сумму оценен отказ от сотрудничества с компетентными органами УЕФА). В УЕФА уже приняли к сведению решение Спортивного арбитражного суда и вынуждены будут сократить наложенные на «Манчестер Сити» санкции.  

Мотивационная часть решения CAS пока не опубликована, но это большая победа адвокатов «Манчестер Сити» и сокрушительное поражение УЕФА. На сегодняшний день известно, что Арбитражный суд посчитал некоторые доказательства вины английского клуба «недостаточно убедительными»,  а для других предполагаемых нарушений истек «срок годности»: регламентом УЕФА предусмотрено пятилетнее ограничение по времени для таких проступков. И что же все это значит?

В чем конкретно обвиняли «Манчестер Сити»?

Как известно, «горожане» нарушили правила FFP – закона, ограничивающего финансовую деятельность европейских клубов, согласно которому, грубо говоря, траты не могут превышать заработки. Назывался определенный период: нарушение «Манчестер Сити» датировано 2014 годом, когда английский клуб был наказан, но достиг мирового соглашения с УЕФА. Однако дело было возобновлено после разоблачительной публикации «Football Leaks» в немецком журнале Der Spiegel в ноябре 2018-го.

В судьбоносной статье-расследовании утверждалось, что Abu Dhabi United Group (владельцы «Ман Сити») не просто заставили связанных с ними спонсоров клуба (Etihad) подписать с «Манчестер Сити» спонсорские контракты на условиях, которые были далеки от рыночных (суммы выплат были очевидно завышены, это установило расследование УЕФА в 2014 году), но и самостоятельно направляли деньги этим компаниям для того, чтобы потом получить их в качестве «спонсорских». Иными словами, владельцы закачивали собственные деньги в клуб недопустимым образом, с чем и призван бороться финансовый фейр-плей УЕФА.

Вердикт CAS освобождает «Сити» от ответственности?

В релизе CAS сказано, что некоторые нарушения «не были доподлинно установлены», а другие «ограничены во времени». У них истек срок исковой давности: то самое соглашение об урегулировании с УЕФА было подписано 16 мая 2014-го, а новый запрет вступил в силу 14 февраля 2020-го — прошло больше пяти лет, хотя начало расследования и укладывается в этот временной промежуток, прописанный в процессуальных нормах.

Вердикт Спортивного арбитражного суда возвращает «Манчестер Сити» в Лигу чемпионов — это и была главная цель, но он не доказывает фактическую невиновность «горожан». Дело выиграно не потому, что адвокаты опровергли причастность английского клуба к нарушениям ФФП, они всего лишь юридически доказали, что УЕФА не имеет права наказывать «Манчестер Сити». Есть два установленных факта: признание вины по этому же делу в 2014-м и отказ от сотрудничества со следствием.

Почему УЕФА так долго разбирал дело «Манчестер Сити»?

Расследование «Football Leaks» появилось в ноябре 2018 года, за полгода до истечения срока исковой давности по делу «Манчестер Сити». Достаточно времени, чтобы рассмотреть все аспекты и вынести наказание в рамках легального периода, однако дисциплинарное дело возобновлено только в марте, а приговор появился спустя 15 месяцев после публикации и через 9 месяцев после истечения «срока годности».

На что рассчитывали в УЕФА? Вероятно, посчитали, что из-за серьезности обвинений и появления новых доказательств срок давности не будет применяться к делу «Манчестер Сити». Независимая судебная палата CFCB, занимавшаяся расследованием, пришла к такому же выводу, а вот в CAS собрались формалисты, что сыграло решающую роль. Возможно, если бы УЕФА не привлекал третью сторону к громкому делу, а решил бы все на заседании своего дисциплинарного комитета до истечения пятилетнего периода, у «Ман Сити» было бы меньше шансов выкрутиться.

Дело осталось «грязным»?

Еще нужно дождаться письменного объяснения решения CAS, но пока все выглядит так, будто мы получили вердикт, основанный сугубо на технических деталях. Представьте, что судят мошенника, следствие длится годами, и вот бравый детектив, наконец, получает неопровержимые доказательства вины подозреваемого, а ему говорят:

Ты раскрыл дело, он 100% мошенник, но по закону мы больше не можем его судить, ведь прошло 10 лет.

Перестает ли мошенник быть мошенником? Нет. Садится ли он в тюрьму? Тоже нет. Решение CAS – оно не о справедливости и не о футболе, а о судах, адвокатах, праве, законах, уловках и так далее. Отвечаем на поставленный выше вопрос — да, дело осталось «грязным», пятно на репутации «Манчестер Сити» тоже останется.

Стоит ли воспринимать это как «смерть» финансового фейр-плей?

Говорят, победа «Манчестер Сити» над УЕФА в суде сделает невозможным дальнейшее существование ФФП. Но это драматическая гипербола. Во-первых, речь о конкретном деле, которое решилось из-за процедурных вопросов: одна сторона плохо аргументировала свои обвинения, другая указала на нарушение процессуальных норм и блестяще разыграла свои карты. Во-вторых, за «Ман Сити» была армия первоклассных юристов, которые тоже обошлись в десятки миллионов евро — не каждый клуб себе такое может позволить. В-третьих, УЕФА научится на этой ошибке, впредь будет держать своих жертв за горло покрепче. В-четвертых, глава УЕФА Александр Чеферин двумя руками за финансовый фейр-плей как инструмент регулирования коммерческой деятельности клубов, при этом грандам шалости прощались и прощаются. Глобально победа «Манчестер Сити» ничего не изменит.

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Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ shlifen (раскрыть)
сегодня в 07:43
Да и с примером с Барсой смешной . Причем тут тратить под ярда ? Пока они не нраушают ФФП , пусть хоть трлиарды ярдов тратят , ты вообще понимаешь что твои примеры неактуальны ?
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ shlifen (раскрыть)
сегодня в 07:41
Фан Сити будучи порядочным человеком , не может радоваться что из клуб занимается такими вещами , это просто позор
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ shlifen (раскрыть)
сегодня в 07:39, ред.
Нарушение подписание молодых игроков , это не тоже самое читерство что делает Сити . Целенаправленное нарушение финансового фейр плея . И сравнивать такие вещи это быть не совсем адекватным человеком . Они не виноваты , но они болеют за клуб читер , знают что их клуб играет грязно . И да почему Перес не имел право покупать Бэйла не деньги сантандеоа? Ему что подарили эти деньги ? Он из не возвращал ? Какое дело Переса до ситуации с Банком ? Ему Банк дал кредит , он его взял и отдавал все по закону в чем проблема ? Или тебе лишь бы что нибудь написать ?
shlifen
shlifen ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
сегодня в 03:01
А в чём собственно виноваты болельщики/фаны?? Вот Реал и Атлетико к примеру уже наказывали трансферным баном за нарушения при подписании молодых игроков - и что из-за этого "мешать с грязью" фанатов сливочных и матрасников?? Реал/Барса/Юве/Интер/МЮ/Ливерпуль/Бавария и многие другие ни раз получали "моменты которые трактовались в их пользу" и что, за это фанаты тоже ответственность несут??
Лично мне не нравится ситуация с нарушениями клуба МС, но ведь я о том и написал в посте... Просто я разделяю футбольных функционеров и болельщиков команд. Ты же не чувствовал за собой вины когда Перес покупал Бэйла за деньги банка Сантандер (который перед этим спасали экстренными вливаниями ЕС) или когда клуб регистрировал молодых в обход правил?? Это же махинации Переса. Также как сейчас фаны Барсы не виноваты в том что Бартомеу разбазарил пол-лярда на странные покупки. Также и руководители МС устраивали свои тёмные схемы - но фаны просто хотят видеть футбол своей любимой команды и ответственность за лажи функционеров они не несут...
Потому я и поздравляю фанов МС с тем что они увидят свою команду в Лиге Чемпионов в следующем сезоне, и желаю им, как и фанам всех других клубов удачи в этом розыгрыше...

P. S. На всякий случай ещё раз - всем очевидно что МС нарушал правила, все понимают что причина по которой их не наказали, чисто формальная, все понимают что "то что можно Цезарю, то нельзя пекарю" - но фаны МС имеют полное право радоваться позитивному вердикту... =)))
kozanostra007bond
kozanostra007bond
вчера в 21:36
Дык этого и следовало ожидать. Англичане захотели потягаться с арабами в "кто в доме хозяин", но случилась корона, и денег тягаться больше нет) а тут еще локомотив бабла на подходе в Ньюкасл, пришлось бы и от него отказаться. Да и ПСЖ бы по любому МС за собой потащил.
Арабы сейчас одни из немногих, кто могут вкладывать живые и большие деньги.
Британия от брексита еще не отошла, а тут минус пару сотен миллионов без МС (они там пол города перестроили и кучу всего еще).
Там вообще смехотворно, из 10ти юристов от МС на суд поехали двое, а от представителя обвинения вообще никого или один, так, бумажки подписать)
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ shlifen (раскрыть)
вчера в 21:13
С чем ты их поздровляешь ? С тем что им удалось отсканить только и за того что срок давности вышел ? Сам факт того что их клуб нарушал есть , после этого будучи порядочным человеком как за такое можно болеть ?
alexgurzan
alexgurzan ответ эхо унитазного бочка (раскрыть)
вчера в 19:19
.
эхо унитазного бочка
эхо унитазного бочка
вчера в 19:17
Для упрощения статьи, можно было бы использовать термины, по аналогии с фунтом стерлингов: тонна рублей, чемодан долларов и дипломат евро)))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:44
это то что и должно было случится))) это часть шоу)))
shlifen
shlifen
вчера в 18:25, ред.
Вердикт CAS это не приговор "финансовому фэйр плэй" это 100% приговор "финансовому Фэйр Плэй ДЛЯ БОГАТЫХ". Всякие Клуж/Фенербахче/Краснодар/Бешикташ и прочих будут плющить "тисками правосудия", но если ты условный МС, ПСЖ или скажем будущий Ньюкасл - делай что хочешь, главное затягивать процесс и "умасливай кого нужно", ну и да, мелкие клубы не смогут оплатить таких адвокатов и "решал" как у МС и ПСЖ - такая она "честная игра" =))) Опять же я не против МС и даже ПСЖ - я против двойных стандартов в УЕФА...
Игроки и дальше будут выкупать сами себя, а владельцы заливать бабло в клубы (хотя с этим же и борются давя мелкие и средние клубы). УЕФА конечно запилило жёсткие санкции, но вердикт CAS это уже просто посмешище. Если бы отлучали от ЛЧ хотя бы на год (пусть даже не на ближайший, а скажем через год) и штраф остался в силе - ещё куда ни шло, ну а так это вообще не наказание =)))

P. S. В любом случае поздравляю фанов МС, увидим сильный клуб в ЛЧ, плюс на волне позитива могут и в этом году побороться за ушастого... ну и конечно благодаря такому вердикту за 3-4 места теперь будет рубилово на финише. =)))
Igo0rek
Igo0rek ответ razdvatri (раскрыть)
вчера в 17:20
Эти юристы работают в юридическом штабе Манчестер Сити))
112910415
112910415
вчера в 17:18
отскочили в этот раз ... не всегда так будет
razdvatri
razdvatri
вчера в 17:15
этих же юристов наймет и следующий провинившийся
alexgurzan
alexgurzan ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 17:09
.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:07
"Перестает ли убийца быть убийцей? Нет." Какой пафос хахахахах

Я просто напомню, что Манчестер Сити осуждают за трату ЛИЧНЫХ ДЕНЕГ, СВОЕГО ЖЕ ВЛАДЕЛЬЦА... Преступление века раскрыли. Браво, мисье Пуаро!
Triem
Triem
вчера в 16:52
Кто откажется от денег при капитализме?! Не было сомнений что Сити отмажут.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 16:12
Не так уж и чист
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