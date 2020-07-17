Суд принял апелляцию игрока «Локомотива» Мухина и оправдал его

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17 июля 2020, 13:38

Сообщается, что самарский областной суд удовлетворил апелляцию защиты 18-летнего футболиста «Локомотива» по иску в его адрес со стороны бывшего представителя Анатолия Платова.

После апелляции Платову полностью отказано в какой-либо компенсации. Условие договора, по которому Мухин должен был предупредить о заключении нового контракта за 45 дней, противоречит Конституции РФ , гарантирующей право граждан заключать трудовые договоры в любое время.

Ранее Платов требовал с Мухина 350 тыс евро за одностороннее расторжение договора и самостоятельные переговоры с «Локомотивом».