Суд принял апелляцию игрока «Локомотива» Мухина и оправдал его

Сообщается, что самарский областной суд удовлетворил апелляцию защиты 18-летнего футболиста «Локомотива» Максима Мухина по иску в его адрес со стороны бывшего представителя Анатолия Платова.
После апелляции Платову полностью отказано в какой-либо компенсации. Условие договора, по которому Мухин должен был предупредить о заключении нового контракта за 45 дней, противоречит Конституции РФ, гарантирующей право граждан заключать трудовые договоры в любое время.
Ранее Платов требовал с Мухина 350 тыс евро за одностороннее расторжение договора и самостоятельные переговоры с «Локомотивом».