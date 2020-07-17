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Суд принял апелляцию игрока «Локомотива» Мухина и оправдал его

17 июля 2020, 13:38

Сообщается, что самарский областной суд удовлетворил апелляцию защиты 18-летнего футболиста «Локомотива» Максима Мухина по иску в его адрес со стороны бывшего представителя Анатолия Платова.

После апелляции Платову полностью отказано в какой-либо компенсации. Условие договора, по которому Мухин должен был предупредить о заключении нового контракта за 45 дней, противоречит Конституции РФ, гарантирующей право граждан заключать трудовые договоры в любое время.

Ранее Платов требовал с Мухина 350 тыс евро за одностороннее расторжение договора и самостоятельные переговоры с «Локомотивом».

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
17 июля в 14:03
Локо погряз в делах судебных.
Jantu
Jantu
17 июля в 13:40
Суд всегда прав.
beefs
beefs
17 июля в 13:40
дела юридические, что то в Локомотиве не так...
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