«Зенит» оштрафован за оскорбительный баннер фанатов про Федуна

КДК РФС оштрафовал «Зенит» по итогам полуфинального матча Кубка России против «Спартака» (2:1).

За публичную демонстрацию зрителями оскорбительного баннера — оштрафовать ФК «Зенит» на 500 000 рублей и запретить ФК «Зенит» допуск зрителей на секторы D102 — D110 стадиона «Газпром Арена» на 1 домашний матч в Кубке России по футболу условно.

Установить для ФК «Зенит» испытательный срок 2 года с даты принятия настоящего решения.

За нарушение раздела 3 Регламента РФС «Возобновления тренировочного процесса и проведения матчей Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги и Кубка России по футболу сезона 2019-2020» — оштрафовать ФК «Зенит» на 150 000 рублей.