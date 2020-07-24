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«Зенит» оштрафован за оскорбительный баннер фанатов про Федуна

24 июля 2020, 17:33
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

КДК РФС оштрафовал «Зенит» по итогам полуфинального матча Кубка России против «Спартака» (2:1).

За публичную демонстрацию зрителями оскорбительного баннера — оштрафовать ФК «Зенит» на 500 000 рублей и запретить ФК «Зенит» допуск зрителей на секторы D102 — D110 стадиона «Газпром Арена» на 1 домашний матч в Кубке России по футболу условно.

Установить для ФК «Зенит» испытательный срок 2 года с даты принятия настоящего решения.

За нарушение раздела 3 Регламента РФС «Возобновления тренировочного процесса и проведения матчей Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги и Кубка России по футболу сезона 2019-2020» — оштрафовать ФК «Зенит» на 150 000 рублей.

За скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ФК «Зенит» на 100 000 рублей.

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Все комментарии
KLINSI
KLINSI ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
25 июля в 22:37
Каждому своё.
Я презираю мышей и особенно стукачей.
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
25 июля в 10:20
Штраф за правду...
galem72
galem72
25 июля в 10:01
    Александр Алексатов
    Александр Алексатов
    25 июля в 08:05
    снова обиженку включили нытики
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ
    25 июля в 05:37
    А за что оштрафовали то ?!?
    Банер был согласован !!!
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
    25 июля в 05:33
    здесь не могу сразу забанят..
    пиши почту
    или айди в контакте
    Белорусский вокзал
    Белорусский вокзал
    25 июля в 03:06
    А что в нем оскорбительного?? Какие нежные у нас хрюшки пошли!
    Xeniumv387
    Xeniumv387
    25 июля в 00:24
      Тага Дага
      Тага Дага
      25 июля в 00:02
        goalaktika
        goalaktika
        24 июля в 23:27
        500тыш! Для Зенита хех, всего-то делов
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
        24 июля в 23:09
        Мой совет: не собирай новости на базаре и на помойках. Это чревато.
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ KLINSI (раскрыть)
        24 июля в 23:08, ред.
        Тот кто нарушает законы тайком () втихаря) не заслуживает уважения. А только презрения. Такой принцип спорта.
        KLINSI
        KLINSI ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        24 июля в 22:57
          Сп62
          Сп62 ответ Сергей19 (раскрыть)
          24 июля в 22:50, ред.
          Поддерживаю. Слону дробина.
          KLINSI
          KLINSI ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
          24 июля в 22:36
          Браво! Самый "умный" пост на сегодня.
          Vredinka_online
          Vredinka_online
          24 июля в 22:09
          Этого следовало ожидать.
          Сергей19
          Сергей19
          24 июля в 22:08
          Для зенита это копейки
          НЕ президент рфс
          НЕ президент рфс ответ denmig (раскрыть)
          24 июля в 22:04
          Я и так понял что сериал . Я их не смотрю . Смотрел про ментов и солдат. Можешь в двух словах кто не прав?
          ПерекатиПоле
          ПерекатиПоле
          24 июля в 21:59
          Поговаривают, что Почта России выделила ЦСКА деньги на покупку Гайича, которые она заработала на продаже конвертов и марок спартачам, когда те рассылали жалобы всем начиная от РФС и заканчивая СпортЛото.
          denmig
          denmig ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
          24 июля в 21:52
          Сериал загугли! Черное зеркало! Первая серия!
          Владимир_Спартак
          Владимир_Спартак ответ denmig (раскрыть)
          24 июля в 21:33
          Спасибо. Но у нас в Спартаковской группе мы проводим эти турниры. У нас есть индивидуальные турниры по РФЛ, Сборных, ТОП - 5, ЛЧ и ЛЕ. Кроме того у нас 8 Спартаковских команд по 6 игроков, где мы играем между собой. Так, что у меня все плотно. Еще раз Благодарю, но принять приглашение не могу. Удачи Вам.
          denmig
          denmig
          24 июля в 21:21, ред.
          Как прикольно деньги перетекают все-таки! - Мы с Вами отдали их за потребление газа, они попадают разпромчику, а потом они далее из бюджета разпромчика уходят в рфс , а потом в их зарплаты, потом они покупают мерстранспорт итд! И катаются , говоря , что это ИХ ДЕНЬГИ!!!
          denmig
          denmig ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
          24 июля в 21:17
          Здорова, Красно-Белый! Если у Тебя есть желание поучаствовать в конкурсе прогнозов Нашей лиги КБС и выигрывать не только в комментах, но и точных прогнозах, то отпишись мне! Все это бесплатно и только ради спортивного интереса быть сильнее зенитовцев, туляков и всей футбольной страны!
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          НЕ президент рфс
          НЕ президент рфс
          24 июля в 21:14
          Погуглил , нашёл морду Федуна с надписью "чёрное зеркало". Кто-нибудь может мне объяснить в чём суть оскорбления? Я просто не в теме?
          Владимир_Спартак
          Владимир_Спартак
          24 июля в 21:12
            Garrincha58
            Garrincha58
            24 июля в 20:59
            а всё началось с тупого видео Дзюбы и Азмуна сначала штрафанули Медведева а теперь и клуб за тупой баннер а для чего это всё что и кто чего добился просто детские забавы на уровне яслей
            ildar_3871
            ildar_3871
            24 июля в 20:48
            Слуцкого на 150 штрафуют за то что не правильно носит маску !
            Carcasss
            Carcasss
            24 июля в 20:42
            боголикий фидун находится, как оказалось, под большей защитой, нежели какой-то там премьер-министр Великобритании
            просто торжество сюра и абсурда🤔😉😈
            Аксинья
            Аксинья
            24 июля в 20:03
            Похоже нашли дойную корову))
            Союзник противников
            Союзник противников
            24 июля в 19:53
            Так вот почему при встрече с Путиным Дюков ошибся в стоимости вложений в новый нефтегазовый проект всего лишь на 100 000 000 евро!Убытки "Зенита" покрывать.
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