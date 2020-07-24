«Зенит» оштрафован за оскорбительный баннер фанатов про Федуна

КДК РФС оштрафовал «Зенит» по итогам полуфинального матча Кубка России против «Спартака» (2:1).
За публичную демонстрацию зрителями оскорбительного баннера — оштрафовать ФК «Зенит» на 500 000 рублей и запретить ФК «Зенит» допуск зрителей на секторы D102 — D110 стадиона «Газпром Арена» на 1 домашний матч в Кубке России по футболу условно.
Установить для ФК «Зенит» испытательный срок 2 года с даты принятия настоящего решения.
За нарушение раздела 3 Регламента РФС «Возобновления тренировочного процесса и проведения матчей Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги и Кубка России по футболу сезона 2019-2020» — оштрафовать ФК «Зенит» на 150 000 рублей.
За скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ФК «Зенит» на 100 000 рублей.
Я презираю мышей и особенно стукачей.
Я презираю мышей и особенно стукачей.
Банер был согласован !!!
Банер был согласован !!!
пиши почту
или айди в контакте
пиши почту
или айди в контакте
Сочи тоже тренировались, и правильно делали.
Если вы сидели по норам то вы не кони а мыши)))
Сочи тоже тренировались, и правильно делали.
Если вы сидели по норам то вы не кони а мыши)))
Надумаешь напиши! - у Нас главное - обязательность раз в неделю , ну и обсуждения Наших игр , хоть каждую секунду!
Надумаешь напиши! - у Нас главное - обязательность раз в неделю , ну и обсуждения Наших игр , хоть каждую секунду!
просто торжество сюра и абсурда🤔😉😈
просто торжество сюра и абсурда🤔😉😈