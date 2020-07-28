Халк: «Не знаю, перейду ли в „Палмейрас“. У меня много предложений»

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк высказался относительно своего будущего. В декабре этого года 34-летний бразилец станет свободным агентом.

У меня особая привязанность к «Палмейрасу», но я не могу сказать, буду ли там в январе или нет. Не хочу никого обманывать.

Я профессионал и буду играть в любом клубе. Будь то «Палмейрас» или любая другая команда, я позабочусь о том, чтобы приложить все силы. На поле буду отдавать всё, чтобы помогать команде. Я играю из-за страсти к футболу.

Но я не знаю, вернусь ли я в Бразилию в январе. Я получил много предложений, изучаю их и советуюсь с Господом, чтобы принять лучшее решение.