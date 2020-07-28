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Халк: «Не знаю, перейду ли в „Палмейрас“. У меня много предложений»

сегодня, 07:52

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк высказался относительно своего будущего. В декабре этого года 34-летний бразилец станет свободным агентом.

У меня особая привязанность к «Палмейрасу», но я не могу сказать, буду ли там в январе или нет. Не хочу никого обманывать. 

Я профессионал и буду играть в любом клубе. Будь то «Палмейрас» или любая другая команда, я позабочусь о том, чтобы приложить все силы. На поле буду отдавать всё, чтобы помогать команде. Я играю из-за страсти к футболу.

Но я не знаю, вернусь ли я в Бразилию в январе. Я получил много предложений, изучаю их и советуюсь с Господом, чтобы принять лучшее решение.

Ранее сообщалось, что Халк может вернуться в «Порту».

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 11:24
До января ещё как до Китая пешком....
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 09:40
Сейчас его никто выкупать не будет, а до января ещё дожить надо.
swift stream
swift stream
сегодня в 09:10
Халк может сейчас выбрать себе команду по душе.
For56tas
For56tas
сегодня в 09:03
Чалова на стометровке на два круга обгонит.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:48
Палмейрас - это самый крайний вариант.
3vmax3q8gse5
3vmax3q8gse5
сегодня в 08:42
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 08:38
    Он и в 34 года был бы лучшим в нашем чемпионате. Гыгыгы
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 08:36
    Халк крепкий мужик, пару сезонов еще протянет.
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 08:20
    Один из немногих, кто и в 34 рельно бы усилил команду!
    handreb
    handreb
    сегодня в 08:09
    Халк и в 34 года будет нарасхват.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 08:07
    не настолько ты нужен)) просто эго как и у ибры)))
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 08:06
    Посмотрим, что выберет...в любом случае удачи!
    For56tas
    For56tas ответ cska vperiod (раскрыть)
    сегодня в 08:01
    Почему у Чалова нет лучшего предложения? Правильно, бревну его никто не делает.
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 07:57
    Лучшее решение значит там где много бабла.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 07:54
    Выбор у него есть...
    Заброда
    Заброда
    сегодня в 07:54
    Удачи Xалку в выборе команды!
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