«Зенит» сообщил о массовом уходе футболистов

«Зенит» объявил об уходе сразу нескольких футболистов, большинство из которых являются воспитанниками клуба.
Воспитанники петербургского клуба Антон Синяк и Никита Каккоев продолжат карьеру в «Томи» и «Нижнем Новгороде» соответственно. Защитник Томас Рукас перешел в «Енисей».
Голкипер Никита Гойло проведет сезон-2020/21 в «Акроне», а у Кирилла Макеева продлено арендное соглашение с латвийским «Даугавпилсом».
Также у «Зенита» истекли контракты с Алексеем Гасилиным, Дмитрием Богаевым, Дмитрием Кирилловым, Владимиром Хубуловым и Максимом Левиным.
А в основную команду пробиться нелегко, удастся только самым талантливым и упорным. Так что пусть набираются опыта в командах попроще, назад вернуться никогда не поздно.
В основной команде тоже чистка не помешает, особенно если думно качественными легами затариться...
А в основную команду пробиться нелегко, удастся только самым талантливым и упорным. Так что пусть набираются опыта в командах попроще, назад вернуться никогда не поздно.
В основной команде тоже чистка не помешает, особенно если думно качественными легами затариться...