«Зенит» сообщил о массовом уходе футболистов

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вчера, 13:28

«Зенит» объявил об уходе сразу нескольких футболистов, большинство из которых являются воспитанниками клуба.

Воспитанники петербургского клуба и продолжат карьеру в «Томи» и «Нижнем Новгороде» соответственно. Защитник перешел в «Енисей».

Голкипер проведет сезон-2020/21 в «Акроне», а у продлено арендное соглашение с латвийским «Даугавпилсом».

Также у «Зенита» истекли контракты с , , , и .