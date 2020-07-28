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«Зенит» сообщил о массовом уходе футболистов

вчера, 13:28

«Зенит» объявил об уходе сразу нескольких футболистов, большинство из которых являются воспитанниками клуба.

Воспитанники петербургского клуба Антон Синяк и Никита Каккоев продолжат карьеру в «Томи» и «Нижнем Новгороде» соответственно. Защитник Томас Рукас перешел в «Енисей».

Голкипер Никита Гойло проведет сезон-2020/21 в «Акроне», а у Кирилла Макеева продлено арендное соглашение с латвийским «Даугавпилсом».

Также у «Зенита» истекли контракты с Алексеем ГасилинымДмитрием БогаевымДмитрием КирилловымВладимиром Хубуловым и Максимом Левиным.

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Все комментарии
starche
starche ответ 4RT (раскрыть)
вчера в 20:51
С пацанами в борьбе за европейские кубки делать нечего.
starche
starche
вчера в 20:49
Все правильно: ребятам нужна игровая практика.
denmig
denmig
вчера в 20:43
зенит, воспитывая своих сыновей, может покупать себе других сыновей, получше!
Заполярный
Заполярный ответ Bikcon (раскрыть)
вчера в 18:54
Глупость то не пиши, кому этот хлам нужен
4RT
4RT
вчера в 18:08
Зачем нужны свои двадцатилетние пацаны,когда в Европе столько "пенсионеров" без дела?! )))
4RT
4RT
вчера в 18:06
Это можно сравнить только с массовым исходом евреев из Египта)))
Альфи
Альфи
вчера в 17:46
Хто все эти люди???????
Сп62
Сп62
вчера в 16:31
Вот так, воспитываешь, лелеешь и всё для дяди.
-Ко Чегара-
-Ко Чегара-
вчера в 16:28
Как так? В Зените лавки закончились?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:38, ред.
Ты лучше про "академию" Зенита так говори.
Вот ты привёл пример Баринова, а почему ты не упомянул, что пол основы у Локо являются воспитанниками Локо? Баринов, братья Миранчуки, Магкеев, Жемалетдинов, Коченков, да ещё и молодёжь постоянно допускается к составу: Рыбчинский, Тугарев, Т. Сулейманов и т. д.
Не надо путать академию Локо которая живёт и "академию" которая никому ненужна.
Ненужна ты знаешь почему, точнее нужна, но только для галочки перед УЕФА.....
iri13
iri13
вчера в 15:35
Ну и верно, что на лавке сидеть..удачи!
Аксинья
Аксинья
вчера в 14:39
Выпускники Питерской академии для пердива самое то))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:31, ред.
Академии продолжают выпускать "невидимок"....
Не та...не та нынче молодёжь...
Молодых да борзых - как Баринов,Сулейманов на пальцах руки пересчитаешь....
Остальные - просто спортсмены...играют до первого Лексуса....

Несомненно доля вины и клубов есть...которые покупают 19-ти летних Дриуссей-Бийолов вместо наших....но знать уровень их игры выше....
Верг
Верг
вчера в 14:27
Гойло - ж ходил на слуху как символ
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 14:24
Массовый исход хз кого, я то было подумал по заголовку, что началась чистка основы перед лигой чемпионов, а тут такое дело, это не серьезно.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 14:18
Кто все эти люди? Интересно, а Семак всех игроков хоть один раз в лицо видел?
oFANATo
oFANATo
вчера в 13:53
Вырвались из империи зла.
Теперь проиграют в достойных клубах
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:51
Ни одной знакомой фамилии, или из глубокого запаса или из Зенита-2.
А в основную команду пробиться нелегко, удастся только самым талантливым и упорным. Так что пусть набираются опыта в командах попроще, назад вернуться никогда не поздно.
В основной команде тоже чистка не помешает, особенно если думно качественными легами затариться...
LOpp
LOpp
вчера в 13:50
В замен своим воспитанникам опять зулусов привезут
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:48
Ясно что у себя они в состав не пробьются.
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
вчера в 13:46
    SSPZ
    SSPZ
    вчера в 13:44
    Это нормально, порядочным и честным футболистам Зенита стыдно за то, как выиграли чемпионат России, как выиграли Кубок России, поэтому и убегают... Даже Кубок России "вырвался" из рук игрока Зенита, решив, лучше разобьюсь, чем останусь в руках футболиста Зенита.
    dalex83
    dalex83
    вчера в 13:40
    Антон Синяк)))) хорошая фамилия))) Видимо не стали Азмунами и убежали..
    P.S. Дзюбу видели в Центральной станции на Ломоносова 8 .
    shlomo
    shlomo
    вчера в 13:40
    Это и непонятно...почему не поддержать своих...
    nubom
    nubom
    вчера в 13:39
    А что здесь плохого? Значит питерская школа работает. Лишь бы в футбол умели играть...
    Литейный 4
    Литейный 4
    вчера в 13:39
    Пусть набираются опыта, чем на лавке сидеть. Гыгыгы
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 13:37
      Bikcon
      Bikcon
      вчера в 13:36
      В каждой российской команде играют воспитанники Зенита!
      Yurza
      Yurza
      вчера в 13:34
      Правильно, чего их держать, пусть играют в других клубах.
      makkie
      makkie
      вчера в 13:33
      - Ты воспитанник и играешь в Зените?
      Считай, что тебе не повезло. Можешь уже сейчас искать новую команду!)
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