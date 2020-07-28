ГлавнаяНовости

«Барселона» показала не публиковавшееся ранее видео с игрой юного Месси

сегодня, 08:09

«Барселона» представила видео с игрой юного Лионеля Месси, которое не публиковалось ранее.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🐐 @leomessi 😍 Unseen footage 🔵🔴 @fcbmasia 🎥 FULL VIDEO 👉 link in bio

Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona)

Ранее бывший наставник мадридского «Реала» Фабио Капелло назвал Месси лучшим футболистом в истории.

Все новости
Телекомпания владельца «Интера» показала образ Месси на Миланском соборе
Сегодня, 22:05 ФотоКомментарии13
Роналду может пропустить встречу с «Кальяри»
Сегодня, 15:40 Комментарии16
«Старая синьора» доковыляла первой до финиша. Зыбкое доминирование «Ювентуса» в Италии
Вчера, 11:15Сергей Иванов в блоге "Соккер" ТопКомментарии17
Бонуччи: «Это самый яркий титул для нас, потому что он был самым сложным»
Вчера, 09:25 Комментарии4
Педро объявил об уходе из «Челси»
Вчера, 08:28 ФотоКомментарии7
Официально«Кротоне» вернулся в Серию А
25 июля Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
abramjan
abramjan
сегодня в 10:53
    Estiva
    Estiva
    сегодня в 09:18
    Кристине Бревналду до него как до луны
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган
    сегодня в 08:30
    На Батырхана Шукенова похож
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 08:28
    Никому неинтересный гном.
    Аpбитр
    Аpбитр ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
    сегодня в 08:27
    Здравствуйте. Один раз написали "ФНЛ", и на эту аббревиатуру, был очень не приятный ответ, комментарий который был удалён, а пользователь забанен. И ваш комментарий удалили, чтобы не было больше таких ответов. Вам дали ЖК, но так как она оказалось второй бан на час.

    Похожие пользователи, периодически несут наказание, он далеко не один такой.
    Уже отвечали по данному вопросу, задавайте вопросы касающиеся лично Вас.
    Вопрос закрыт.
    Угадайте кто
    Угадайте кто
    сегодня в 08:25
    Уровень Дзюбы
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 08:16
    не стоило))) он стал хуже)))
    Romkurch
    Romkurch
    сегодня в 08:10
    Он тогда еще не был гномом.
    Mangur
    Mangur
    сегодня в 08:09
    Что скащать, гений.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100