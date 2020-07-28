«Барселона» показала не публиковавшееся ранее видео с игрой юного Месси

«Барселона» представила видео с игрой юного Лионеля Месси, которое не публиковалось ранее.
Ранее бывший наставник мадридского «Реала» Фабио Капелло назвал Месси лучшим футболистом в истории.
«Барселона» представила видео с игрой юного Лионеля Месси, которое не публиковалось ранее.
Ранее бывший наставник мадридского «Реала» Фабио Капелло назвал Месси лучшим футболистом в истории.
Похожие пользователи, периодически несут наказание, он далеко не один такой.
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Похожие пользователи, периодически несут наказание, он далеко не один такой.
Уже отвечали по данному вопросу, задавайте вопросы касающиеся лично Вас.
Вопрос закрыт.